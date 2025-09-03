Джип-экспедиция своей компанией по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,...
3 сен в 08:00
25 июн в 08:00
260 000 ₽ за всё до 4 чел.
Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского
Исследовать юг полуострова на джипе, рассмотреть вблизи действующие вулканы и переночевать в палатке
Начало: Петропавловск-Камчатский или село Паратунка, место...
8 сен в 08:00
13 сен в 08:00
40 000 ₽ за человека
Тур-приключение на Камчатке: главные места, треккинг и восхождение на вулкан
Взойти на вершину вулкана Горелый, погулять по Халактырскому пляжу, увидеть маяк и фумарольные поля
Начало: Аэропорт Елизово, 8:00
8 сен в 08:00
20 сен в 08:00
150 000 ₽ за человека
