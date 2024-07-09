Туры от вашего отеля на Камчатке

Найдено 4 тура в категории «От вашего отеля» на Камчатке, цены от 104 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
9 июля в 08:00
13 июля в 08:00
134 900 за человека
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
9 июля в 08:00
13 июля в 08:00
139 900 за человека
Романтический тур по Камчатке
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
9 июля в 08:00
14 июля в 08:00
124 900 за человека
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
9 июля в 08:00
13 июля в 08:00
104 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «От вашего отеля»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
  2. Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
  3. Романтический тур по Камчатке
  4. Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Авачинская бухта
  2. Халактырский пляж
  3. Вулкан Мутновский
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июле 2024
Сейчас на Камчатке в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 тура от 104 900 до 139 900.
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