По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке (мини-группа)
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, до 12:00...
7 дек в 08:00
14 дек в 08:00
99 900 ₽ за человека
Спа-тур на Камчатку с релаксом в термах: вулканы, погружение в культуру и гастрономия
Искупаться в целебной воде, увидеть Вилючинский вулкан, отведать краба и прокатиться в упряжке
Начало: Аэропорт Елизово, 10:00. Возможно любое время встр...
7 дек в 10:00
14 дек в 10:00
112 000 ₽ за человека
На вездеходах к символу Камчатки: тур по природным локациям и не только с проживанием в спа-отеле
Посетить «Вулканариум», побывать на Халактырском пляже и увидеть Вилючинский вулкан
Начало: Аэропорт «Елизово», время - по договорённости
26 дек в 10:00
19 фев в 10:00
₽ за человека
