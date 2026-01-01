По Камчатке на джипе и снегоходах: индивидуальный тур к вулканам, источникам и океану
Подобраться к Авачинской и Корякской сопкам, отдохнуть на Халактырском пляже и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт или ваше место проживания в Петропавловск...
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
205 000 ₽ за всё до 5 чел.
Love story на Камчатке: романтичный видео - и фототур для пар
Получить кадры с квадрокоптера от профи, покататься на снегоходах и хаски и погреться в термах
Начало: Петропавловск-Камчатский, 12:00
25 янв в 12:00
1 фев в 12:00
125 000 ₽ за человека
-
10%
В мини-группе на Камчатку всей семьёй: вулканы, термальные источники и погружение в быт
Увидеть 3 вулкана, покататься в собачьей упряжке и на нартах, пройтись по долине фумаролов
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, около 12:00 и...
24 янв в 12:00
25 янв в 12:00
179 100 ₽
199 000 ₽ за человека
