Найдено 3 тура в категории « Набережная » на Камчатке, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Авторский тур 5 дней Рыболовный тур за камчатским лососем в мини-группе Порыбачить с лодки и берега в дикой местности и попробовать поймать 6 видов из семейства лососёвых Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, в первой половине дня «Местный егерь покажет проверенные локации, а вы порыбачите с берега и с лодки» 62 500 ₽ за человека 🚗 На машине Авторский тур 2 дня Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00 «После небольшого треккинга вас ждет прогулка по Петропавловску-Камчатскому: вы пройдете вдоль набережной Авачинской бухты, услышите интересные факты о Камчатке и насладитесь свежим воздухом Тихого океана» 24 900 ₽ за человека 🚗 На машине 🛥 На яхте Авторский тур 8 дней Романтический тур по Камчатке Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин... «Затем пообедаем в Петропавловске-Камчатском (в формате перекуса) и погуляем по городской набережной с видом на Авачинскую бухту» 124 900 ₽ за человека Все туры Камчатки

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Набережная»

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