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Авторский тур
5 дней
Рыболовный тур за камчатским лососем в мини-группе
Порыбачить с лодки и берега в дикой местности и попробовать поймать 6 видов из семейства лососёвых
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, в первой половине дня
«Местный егерь покажет проверенные локации, а вы порыбачите с берега и с лодки»
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
62 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
«После небольшого треккинга вас ждет прогулка по Петропавловску-Камчатскому: вы пройдете вдоль набережной Авачинской бухты, услышите интересные факты о Камчатке и насладитесь свежим воздухом Тихого океана»
15 июня в 08:00
19 июня в 08:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Затем пообедаем в Петропавловске-Камчатском (в формате перекуса) и погуляем по городской набережной с видом на Авачинскую бухту»
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
124 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Набережная»
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