За лучшими кадрами на Камчатку: фотосессии в живописных местах, съёмка с дрона и этнодеревня
Встретить рассвет у океана с игристым, увидеть вулканы, прокатиться на упряжке и искупаться в термах
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчаткского, 10:00
70 000 ₽ за человека
В мини-группе по Камчатке: вулканы, Тихий океан и дикие термальные источники
Погулять по Халактырскому пляжу, увидеть лавовые поля и посетить Малую долину гейзеров
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 9:00
25 авг в 09:00
110 000 ₽ за человека
Увидеть главное на Камчатке: тур на вездеходах с проживанием в спа-отеле
Попробовать деликатесы, увидеть вулканы и Тихий океан, прокатиться на упряжках, окунуться в термы
Начало: Аэропорт «Елизово», возможно любое время встречи, ...
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
80 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Памятник «Здесь начинается Россия»»
Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур на Камчатке в январе 2026
Сейчас на Камчатке в категории "Памятник «Здесь начинается Россия»" можно забронировать 3 тура от 70 000 до 110 000.
Забронируйте тур на Камчатке на 2026 год по теме «Памятник «Здесь начинается Россия»», цены от 70000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март