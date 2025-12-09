Провинциальная, промышленная, заполярная, уютная Кандалакша — многослойный пирог, всё здесь переплелось. Каждая новая эпоха стирала следы предыдущей — и несколько лет назад наступила новое настоящее.
Я покажу город и его главные уголки без официоза — вы поймёте, как он жил раньше, чем дышит сейчас и почему его любят местные.
Описание экскурсии
Будем ехать и идти — от центральной площади до двух набережных — Речной и Морской.
Говорить — о настоящем, но с оглядкой на прошлое. Я не расскажу про здания и предприятия, а расскажу, чем жила и живёт Кандалакша век от века:
- как уживаются рядом наш промышленный городок и морской заповедник на протяжении уже 80 лет
- почему у Кандалакши две жизни: одна — про поморское село с богатой культурой, другая — про арт-объекты и современные путешествия
- чем знаменит местный автомеханик Владимир Васильев и как молва о нём дошла до Москвы и Петербурга
- как банальная панельная застройка меняется с помощью новых технологий
- правда ли, что у Кандалакши три дня рождения
Кому будет интересно
Всем, но особенно — любителям стрит-арта и провинциальной урбанистики.
Организационные детали
- Едем на автомобиле УАЗ Патриот, делаем остановки и гуляем
- По желанию добавим в программу посещение мастерских и музеев — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Кандалакше
Провела экскурсии для 116 туристов
Много лет назад приехала в Кандалакшу на время, а задержалась надолго. Удивительные места, глубокая история, очень гостеприимный город. Я инструктор-проводник по пешеходному туризму. Когда-то туризм был моим хобби, теперь это профессия и образ жизни. Летом вожу пешие походы по местам сил, а зимой — снегоступные.
