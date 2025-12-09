Провинциальная, промышленная, заполярная, уютная Кандалакша — многослойный пирог, всё здесь переплелось. Каждая новая эпоха стирала следы предыдущей — и несколько лет назад наступила новое настоящее. Я покажу город и его главные уголки без официоза — вы поймёте, как он жил раньше, чем дышит сейчас и почему его любят местные.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Будем ехать и идти — от центральной площади до двух набережных — Речной и Морской.

Говорить — о настоящем, но с оглядкой на прошлое. Я не расскажу про здания и предприятия, а расскажу, чем жила и живёт Кандалакша век от века:

как уживаются рядом наш промышленный городок и морской заповедник на протяжении уже 80 лет

почему у Кандалакши две жизни: одна — про поморское село с богатой культурой, другая — про арт-объекты и современные путешествия

чем знаменит местный автомеханик Владимир Васильев и как молва о нём дошла до Москвы и Петербурга

как банальная панельная застройка меняется с помощью новых технологий

правда ли, что у Кандалакши три дня рождения

Кому будет интересно

Всем, но особенно — любителям стрит-арта и провинциальной урбанистики.

Организационные детали