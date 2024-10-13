🌲 Потрясающие виды на Кандалакшский залив 🌊 Возможность спуститься на дно морское 🌿 Узнайте о флоре и фауне региона 🚗 Комфортабельное передвижение на внедорожнике 📚 Интересные рассказы о местных достопримечательностях

Отправьтесь в увлекательное путешествие по беломорскому побережью Кандалакши.Прогулка начинается с подъема на гору Крестовую, откуда открываются захватывающие виды на залив и острова.Далее маршрут пролегает через Кандалакшский морской природный заповедник и

научную базу «Лувеньга», где можно узнать о местной флоре и фауне. Прогулка также включает посещение северо-таёжного леса и живописной реки Колвица. Это уникальная возможность увидеть разнообразие северной природы и услышать интересные рассказы о регионе

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Кандалакше

Юлия Ваш гид в Кандалакше

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание водной прогулки

Гора Крестовая — невысокая часть кандалакшской тундры. Мы поднимемся на вершину и полюбуемся первыми панорамными видами — на нашем пути их будет немало.

Кандалакшский морской природный заповедник. Экотропа, по которой мы пройдём, находится на побережье залива.

Научная база «Лувеньга», на которой мы подробнее поговорим о флоре, фауне и характере окружающей нас северной природы.

Северо-таёжный лес — сопредельная с заповедником территория.

Река Колвица. Длина реки 12 км, а перепад высот — 60 м. Это небольшая, но живописная шумная река со множеством порогов и маленьких водопадов.

По пути я расскажу о формировании рельефа Кольского полуострова и Белого моря, о тундровой растительности и местных островах, о растениях и птицах, живущих на побережье.

Организационные детали