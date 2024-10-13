Ландшафты беломорского побережья

Путешествие по побережью Кандалакшского залива подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о северной природе и её уникальных особенностях
Отправьтесь в увлекательное путешествие по беломорскому побережью Кандалакши.

Прогулка начинается с подъема на гору Крестовую, откуда открываются захватывающие виды на залив и острова.

Далее маршрут пролегает через Кандалакшский морской природный заповедник и
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научную базу «Лувеньга», где можно узнать о местной флоре и фауне. Прогулка также включает посещение северо-таёжного леса и живописной реки Колвица.

Это уникальная возможность увидеть разнообразие северной природы и услышать интересные рассказы о регионе

5 причин купить эту прогулку

  • 🌲 Потрясающие виды на Кандалакшский залив
  • 🌊 Возможность спуститься на дно морское
  • 🌿 Узнайте о флоре и фауне региона
  • 🚗 Комфортабельное передвижение на внедорожнике
  • 📚 Интересные рассказы о местных достопримечательностях
    • Ландшафты беломорского побережья
    Ландшафты беломорского побережья
    Ландшафты беломорского побережья
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

    Что можно увидеть

  • Гора Крестовая
  • Кандалакшский морской природный заповедник
  • Научная база «Лувеньга»
  • Северо-таёжный лес
  • Река Колвица

    • Описание водной прогулки

    Гора Крестовая — невысокая часть кандалакшской тундры. Мы поднимемся на вершину и полюбуемся первыми панорамными видами — на нашем пути их будет немало.

    Кандалакшский морской природный заповедник. Экотропа, по которой мы пройдём, находится на побережье залива.

    Научная база «Лувеньга», на которой мы подробнее поговорим о флоре, фауне и характере окружающей нас северной природы.

    Северо-таёжный лес — сопредельная с заповедником территория.

    Река Колвица. Длина реки 12 км, а перепад высот — 60 м. Это небольшая, но живописная шумная река со множеством порогов и маленьких водопадов.

    По пути я расскажу о формировании рельефа Кольского полуострова и Белого моря, о тундровой растительности и местных островах, о растениях и птицах, живущих на побережье.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ «Патриот»
    • Тайминг: 40 мин. занимает дорога из Кандалакши до заповедника. На экскурсии 4,5 часа мы гуляем пешком, 1,5 часа уходит на автопередвижения
    • Физподготовка обычная — просто готовьтесь много ходить. Возрастных ограничений нет
    • С собаками в заповедник нельзя

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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