Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Кандалакше
Провела экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Юлия. Я живу в городе Кандалакша более 10 лет. Приехала на время, а задержалась надолго. Удивительные места, глубокая история, очень гостеприимный город. Я инструктор-проводник по пешеходному туризму. Когда-то туризм был моим хобби, теперь это профессия и образ жизни. Летом вожу пешие походы по местам сил», а зимой снегоступные.