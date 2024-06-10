Открыть места вдоль Кандалакшского залива, где сохранились поморские традиции и прежний уклад жизни
Мурманская область — крупный промышленный регион. Из всех его районов только Терский остался нетронутым. В поездке по этим землям вы узнаете о местном быте и рыболовецких колхозах. Посетите первое месторождение аметистов в стране и картинный посёлок Умба. Услышите легенду поморской часовни. И насладитесь природой Белого моря с соснами, коврами из белого мха и птичьими базарами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы совершим путешествие во времени: чем дальше будем удаляться от Кандалакши, тем больше нам будут встречаться древние сёла со своеобразной историей и бытом. В пути я расскажу о заповедных территориях Белого моря и о том, как здесь живут поморы, приспособившись к современным реалиям.
В нашей программе:
Мыс Корабль и аметисты Белого моря. Вы посетите месторождение, которое использовали ещё до открытия уральских залежей. С древности поморы и монахи Соловецкого монастыря здесь добывали аметисты. В советское время месторождение разрабатывалось в промышленном масштабе. Сейчас это геологический памятник. Здесь буквально под ногами можно собрать небольшую минералогическую коллекцию.
Маяк. По пути сделаем небольшую остановку в Кашкаранцах. Село расположено на живописном морском мысе, который с трёх сторон омывается Белым морем.
Часовня Безымянного инока Терского. На морской террасе вы увидите святыню и услышите красивую легенду о неизвестном монахе, которого море вынесло на этот берег. Впоследствии его стали почитать рыбаки-поморы.
Посёлок Умба. Также вы побываете в аутентичном уголке Русского Севера — красоту этого места не нарушило промышленное влияние, а люди живут прежними поморскими традициями. Здесь вы сможете пообедать, зайти в местные музеи и приобрести оригинальные сувениры.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит море и бескрайний простор, уединение и тишину, нарушаемую только криком птиц. Тем, кто увлекается минералами и кто хочет увидеть, как живут сёла вдали от цивилизации.
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Кандалакше
Меня зовут Юлия. Я живу в городе Кандалакша более 10 лет. Приехала на время, а задержалась надолго. Удивительные места, глубокая история, очень гостеприимный город. Я инструктор-проводник по пешеходному туризму. Когда-то туризм был моим хобби, теперь это профессия и образ жизни. Летом вожу пешие походы по «местам силы», а зимой снегоступные.