Мурманская область — крупный промышленный регион. Из всех его районов только Терский остался нетронутым. В поездке по этим землям вы узнаете о местном быте и рыболовецких колхозах. Посетите первое месторождение аметистов в стране и картинный посёлок Умба. Услышите легенду поморской часовни. И насладитесь природой Белого моря с соснами, коврами из белого мха и птичьими базарами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы совершим путешествие во времени: чем дальше будем удаляться от Кандалакши, тем больше нам будут встречаться древние сёла со своеобразной историей и бытом. В пути я расскажу о заповедных территориях Белого моря и о том, как здесь живут поморы, приспособившись к современным реалиям.

В нашей программе:

Мыс Корабль и аметисты Белого моря. Вы посетите месторождение, которое использовали ещё до открытия уральских залежей. С древности поморы и монахи Соловецкого монастыря здесь добывали аметисты. В советское время месторождение разрабатывалось в промышленном масштабе. Сейчас это геологический памятник. Здесь буквально под ногами можно собрать небольшую минералогическую коллекцию.

Маяк. По пути сделаем небольшую остановку в Кашкаранцах. Село расположено на живописном морском мысе, который с трёх сторон омывается Белым морем.

Часовня Безымянного инока Терского. На морской террасе вы увидите святыню и услышите красивую легенду о неизвестном монахе, которого море вынесло на этот берег. Впоследствии его стали почитать рыбаки-поморы.

Посёлок Умба. Также вы побываете в аутентичном уголке Русского Севера — красоту этого места не нарушило промышленное влияние, а люди живут прежними поморскими традициями. Здесь вы сможете пообедать, зайти в местные музеи и приобрести оригинальные сувениры.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит море и бескрайний простор, уединение и тишину, нарушаемую только криком птиц. Тем, кто увлекается минералами и кто хочет увидеть, как живут сёла вдали от цивилизации.

Организационные детали