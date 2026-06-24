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для команды)) Но эта экскурсия меня так заинтересовала!!! И я решилась! Что может быть лучше живописнейших видов Кандалакшского заповедника, да еще и с воды? Я уже давно сюда хотела, но никто из друзей не готов был поддержать эту идею.. А зря! Экскурсия на каяках мне так понравилась! И я смогла, я все смогла! Оказывается, это настолько приятно и легко!!! Очень классно, что можно на несколько часов слиться с природой, понаблюдать за стаями птиц, которые встречаются только здесь. Как же они взмывают в небо, это надо видеть! А сколько любопытных мордашек тюленей мы успели увидеть!) Один так вообще, не стесняясь нас, кайфовал на спинке в воде на солнышке:) Жаль, что не застали белух, но они тоже есть, их видела другая группа коллег-каякеров)

Мы делали остановочки, пили чай с морошкой. Никуда не спешили, истинное удовольствие:)

А сейчас, вспоминая все это как наяву, пересматриваю с удовольствием фотографии. Как же классно закончилось лето, и как здорово, что погода дала насладиться сполна этой экскурсией!:)

Огромное спасибо Игорю и его отцу за такой четкий подход! Это очень здорово, когда люди любят свое дело, любят свой край, природу настолько, что во все это влюбляются и рядом окружающие люди!:) Спасибо-спасибо-спасибо! И за приятные беседы тоже огромное спасибо! Люди, к которым хочется вернуться снова! И я обязательно вернусь, так как хочу увидеть белух, и чтоб они тоже меня наконец-то уже увидели:D