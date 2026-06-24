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Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша

Откройте для себя удивительный мир Кандалакшского заповедника с воды. Погрузитесь в атмосферу дикой природы и насладитесь уникальными видами
Маршрут каякинга проходит по морской территории Кандалакшского заповедника, первого в СССР охраняемого морского участка. Это редкая возможность увидеть дикий Север с воды. Путешествие между островами, где гнездятся птицы и живут
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тюлени, оставит незабываемые впечатления.

Вы сможете наблюдать за кольчатыми нерпами и морскими зайцами, а также узнать, как течения формируют экосистему Белого моря. Программа рассчитана на взрослых, а добраться до места старта можно самостоятельно

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛶 Уникальный маршрут по заповеднику
  • 🐦 Наблюдение за редкими птицами
  • 🐋 Возможность увидеть морских обитателей
  • 🌊 Погружение в экосистему Белого моря
  • 🌿 Отсутствие следов человека

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Кандалакшскому заливу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные и тёплые. В мае и сентябре также можно насладиться путешествием, хотя температура может быть ниже, а погода менее предсказуемой. В остальные месяцы года прогулка может быть менее комфортной из-за холодов и ветров, но для любителей экстремальных условий и уединения это может стать уникальным опытом.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша
Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша
Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша

Что можно увидеть

  • Кандалакшский заповедник
  • Северные птицы
  • Кольчатые нерпы

Описание экскурсии

Вы отправитесь в водное путешествие по Кандалакшскому заливу — одной из самых живописных частей Белого моря. Здесь нет проложенных троп и экскурсионных маршрутов — только вода, гранитные берега, ветер и простор.

По пути вы:

  • Пройдёте между скалистыми островами, где гнездятся тысячи северных птиц
  • Сможете увидеть гаг, полярных крачек, бакланов, крохалей и, если повезёт, редких орланов
  • Окажетесь в зоне, где обитают кольчатые нерпы, морские зайцы (лахтаки), а иногда и белухи
  • Понаблюдаете, как течения и солёность формируют уникальную экосистему Белого моря
  • Почувствуете тишину заповедника — настоящую, глухую, без следов человека

Вы узнаете:

  • Почему это первый морской заповедник СССР и как он защищает экосистему Белого моря
  • Чем воды заповедника отличаются от других северных морей
  • Почему пух гаги обыкновенной веками ценился как «природный термос»
  • Зачем птицы селятся колониями и как выживают в суровом климате

Организационные детали

  • Программа 18+. Подходит в том числе новичкам — перед стартом проводим инструктаж
  • К поездке допускаются участники с весом не более 120 кг
  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно — на рейсовом автобусе или такси. При необходимости закажем трансфер — обговаривается индивидуально
  • По запросу можем организовать обед на берегу — подробности в переписке
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Лувеньга
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Кандалакше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 15 туристов
Моя история с каякингом началась в 2020 году. С тех пор я провёл десятки групп, открывая им Север, который не покажут в путеводителях. Здесь важно не просто грести, а чувствовать воду: где она добрая, а где приготовила испытание.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
людмила
Были проездом в Кандалакше и очень хотели посмотреть Белое море. Выбрали прогулку по Кандалакшскому заливу. По пути встретили много разных птиц и даже тюленя.
Хочу отметить работу Игоря, как гида, было
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легко, познавательно, безопасно, мы буквально вышли сухими из воды, несмотря на дождливую погоду в начале пути. На середине маршрута нас ждал уютный привал с чаем, что тоже было очень приятно. Рекомендую!

Были проездом в Кандалакше и очень хотели посмотреть Белое море. Выбрали прогулку по Кандалакшскому заливу. По
Были проездом в Кандалакше и очень хотели посмотреть Белое море. Выбрали прогулку по Кандалакшскому заливу. По
Были проездом в Кандалакше и очень хотели посмотреть Белое море. Выбрали прогулку по Кандалакшскому заливу. По
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E
В день каякинга был сильный ветер и собирался дождь, поэтому маршрут до Кандалакши в целях безопасности Игорь изменил и мы прошлись по бухте у заповедных островков близ Лувеньги. Очень красивые пейзажи, множество птиц и горизонты Белого моря.
С удовольствием приеду еще на полный маршрут.
В день каякинга был сильный ветер и собирался дождь, поэтому маршрут до Кандалакши в целях безопасности
В день каякинга был сильный ветер и собирался дождь, поэтому маршрут до Кандалакши в целях безопасности
В день каякинга был сильный ветер и собирался дождь, поэтому маршрут до Кандалакши в целях безопасности
В день каякинга был сильный ветер и собирался дождь, поэтому маршрут до Кандалакши в целях безопасности
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Марина
Как же я долго сомневалась в своих силах, когда думала бронировать или не бронировать данную экскурсию… Боялась, что не сумею, не смогу управлять каяком и тому подобное, и стану обузой
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для команды)) Но эта экскурсия меня так заинтересовала!!! И я решилась! Что может быть лучше живописнейших видов Кандалакшского заповедника, да еще и с воды? Я уже давно сюда хотела, но никто из друзей не готов был поддержать эту идею.. А зря! Экскурсия на каяках мне так понравилась! И я смогла, я все смогла! Оказывается, это настолько приятно и легко!!! Очень классно, что можно на несколько часов слиться с природой, понаблюдать за стаями птиц, которые встречаются только здесь. Как же они взмывают в небо, это надо видеть! А сколько любопытных мордашек тюленей мы успели увидеть!) Один так вообще, не стесняясь нас, кайфовал на спинке в воде на солнышке:) Жаль, что не застали белух, но они тоже есть, их видела другая группа коллег-каякеров)
Мы делали остановочки, пили чай с морошкой. Никуда не спешили, истинное удовольствие:)
А сейчас, вспоминая все это как наяву, пересматриваю с удовольствием фотографии. Как же классно закончилось лето, и как здорово, что погода дала насладиться сполна этой экскурсией!:)
Огромное спасибо Игорю и его отцу за такой четкий подход! Это очень здорово, когда люди любят свое дело, любят свой край, природу настолько, что во все это влюбляются и рядом окружающие люди!:) Спасибо-спасибо-спасибо! И за приятные беседы тоже огромное спасибо! Люди, к которым хочется вернуться снова! И я обязательно вернусь, так как хочу увидеть белух, и чтоб они тоже меня наконец-то уже увидели:D

Как же я долго сомневалась в своих силах, когда думала бронировать или не бронировать данную экскурсию…
Как же я долго сомневалась в своих силах, когда думала бронировать или не бронировать данную экскурсию…
Как же я долго сомневалась в своих силах, когда думала бронировать или не бронировать данную экскурсию…
Как же я долго сомневалась в своих силах, когда думала бронировать или не бронировать данную экскурсию…
Как же я долго сомневалась в своих силах, когда думала бронировать или не бронировать данную экскурсию…
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Ю
Прекрасное путешествие с опытным инструктором. Перед началом, на берегу, Игорь объяснил правила поведения на воде, провёл инструктаж по технике безопасности. Мы шли на двух 2-местных каяках, держались недалеко друг от
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друга. По пути довольно близко видели много разных птиц, живущих в заповеднике. А на привале пили чай с морошкой - как же это вкусно! Мы получили огромное удовольствие! Спасибо ещё раз!

Прекрасное путешествие с опытным инструктором. Перед началом, на берегу, Игорь объяснил правила поведения на воде, провёл
Прекрасное путешествие с опытным инструктором. Перед началом, на берегу, Игорь объяснил правила поведения на воде, провёл
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Входит в следующие категории Кандалакши

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