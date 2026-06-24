Маршрут каякинга проходит по морской территории Кандалакшского заповедника, первого в СССР охраняемого морского участка. Это редкая возможность увидеть дикий Север с воды. Путешествие между островами, где гнездятся птицы и живут
5 причин купить эту экскурсию
- 🛶 Уникальный маршрут по заповеднику
- 🐦 Наблюдение за редкими птицами
- 🐋 Возможность увидеть морских обитателей
- 🌊 Погружение в экосистему Белого моря
- 🌿 Отсутствие следов человека
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Кандалакшскому заливу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные и тёплые. В мае и сентябре также можно насладиться путешествием, хотя температура может быть ниже, а погода менее предсказуемой. В остальные месяцы года прогулка может быть менее комфортной из-за холодов и ветров, но для любителей экстремальных условий и уединения это может стать уникальным опытом.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кандалакшский заповедник
- Северные птицы
- Кольчатые нерпы
Описание экскурсии
Вы отправитесь в водное путешествие по Кандалакшскому заливу — одной из самых живописных частей Белого моря. Здесь нет проложенных троп и экскурсионных маршрутов — только вода, гранитные берега, ветер и простор.
По пути вы:
- Пройдёте между скалистыми островами, где гнездятся тысячи северных птиц
- Сможете увидеть гаг, полярных крачек, бакланов, крохалей и, если повезёт, редких орланов
- Окажетесь в зоне, где обитают кольчатые нерпы, морские зайцы (лахтаки), а иногда и белухи
- Понаблюдаете, как течения и солёность формируют уникальную экосистему Белого моря
- Почувствуете тишину заповедника — настоящую, глухую, без следов человека
Вы узнаете:
- Почему это первый морской заповедник СССР и как он защищает экосистему Белого моря
- Чем воды заповедника отличаются от других северных морей
- Почему пух гаги обыкновенной веками ценился как «природный термос»
- Зачем птицы селятся колониями и как выживают в суровом климате
Организационные детали
- Программа 18+. Подходит в том числе новичкам — перед стартом проводим инструктаж
- К поездке допускаются участники с весом не более 120 кг
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно — на рейсовом автобусе или такси. При необходимости закажем трансфер — обговаривается индивидуально
- По запросу можем организовать обед на берегу — подробности в переписке
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Лувеньга
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Кандалакше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 15 туристов
Моя история с каякингом началась в 2020 году. С тех пор я провёл десятки групп, открывая им Север, который не покажут в путеводителях. Здесь важно не просто грести, а чувствовать воду: где она добрая, а где приготовила испытание.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были проездом в Кандалакше и очень хотели посмотреть Белое море. Выбрали прогулку по Кандалакшскому заливу. По пути встретили много разных птиц и даже тюленя.
Хочу отметить работу Игоря, как гида, было
Хочу отметить работу Игоря, как гида, было
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E
В день каякинга был сильный ветер и собирался дождь, поэтому маршрут до Кандалакши в целях безопасности Игорь изменил и мы прошлись по бухте у заповедных островков близ Лувеньги. Очень красивые пейзажи, множество птиц и горизонты Белого моря.
С удовольствием приеду еще на полный маршрут.
С удовольствием приеду еще на полный маршрут.
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Как же я долго сомневалась в своих силах, когда думала бронировать или не бронировать данную экскурсию… Боялась, что не сумею, не смогу управлять каяком и тому подобное, и стану обузой
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Ю
Прекрасное путешествие с опытным инструктором. Перед началом, на берегу, Игорь объяснил правила поведения на воде, провёл инструктаж по технике безопасности. Мы шли на двух 2-местных каяках, держались недалеко друг от
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Входит в следующие категории Кандалакши
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