Преимущества этого путешествия:
Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.
06:38 Прибытие утренними поездами в г. Кандалакша.
Встречает инструктор на ж/д вокзале.
Трансфер г. Кандалакша – п. Алакуртти.
Прохождение пограничного контроля.
Трансфер п. Алакуртти – п. Вуориярви.
Баня на реке Кутсайоки.
Подготовка водного снаряжения (катамаранов) к выходу на воду.
Инструктаж.
Обед.
Тренировочные занятия на воде (траверс струи и постановка катамаранов на ровный киль).
Ужин и ночлег в палатках.
Ранний отбой.
Питание включено: обед, ужин.
Ранний завтрак.
Сплав по реке Красненькая: порожек (1 к.с.) – перекат (1 к.с.) – каньон «Короткий» (4 к.с.) – порожек (1 к.с.) – шивера (1 к.с.) – пор. «Каменистый» (3 к.с.) – пор. «Островной» (2 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – пор. «Прыжок» (3 к.с.) – пор. «Щечки» (4 к.с.) – пор. «Кавказский» (5 к.с.) – пор. «Горка» (4 к.с.) – озеро «Пюхяярви» (голубые озера).
Обед/перекус.
Сплав по реке Кутсайоки: пор. «Сомнительный» (4-5 к.с.) – пор. «Муравейный» (3 к.с.) – пор. «БСТ» (3 к.с.) – водопад «Оба-на» (выс. 11 м) (6 к.с.) – водопад «Маманя» (выс. 25 м.) (6+ к.с.). – пор. «Тесный» (3-4 к.с.) – 7 шивер (1-2 к.с.).
Поздний ужин и ночлег в полевых условиях.
Пороги 3 – 5 к.с. осматриваются, решение об обносе или прохождении порогов принимает инструктор, конкретно по каждому участнику.
При прохождении выставляется страховка и фото/видеосъемка.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Дневка с баней.
Парилка.
Можно отдохнуть и набраться сил для дальнейшего прохождения маршрута.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Сплав по реке Кутсайоки: мощная шивера (2 к.с.) – локальный пор. (2 к.с.) – пор. «Ступенька» (4 к.с.) – 3 шиверы (1-2 к.с.) – пор. «Струя» (2 к.с.) – перекат (1 к.с.) – шивера (1 к.с) – локальный пор. (1-2 к.с.) – локальный пор. (2 к.с.) – пор. «Водопадный» (5 к.с.).
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Сплав по реке Кутсайоки: пор. «Водопадный» (5 к.с.) – пор. «Лесенка» (2-3 к.с.) – пор. «3 протоки» (3 к.с.) – река Тумча.
Стоянка на пороге «Котел».
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Дневка.
Катание на порогах: «Яма» (3 к.с.) – «Котел» (4 к.с.).
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Сплав по реке Тумча: пор. «Ночной» (2 к.с.) – пор. «Карниз» (4-5 к.с.) – пор. «Каньонный» (1-2 к.с.) – пор. «Змея» (2 к.с.) – пор. «Шляпа» (3-4 к.с.).
Сбор снаряжения.
Далее нам останется пересечь красивейшее Ивовское водохранилище на катере, который подойдет к определенному времени.
Катер довезет нас до Зареченска (4 часа).
Трансфер до г. Кандалакша к вечернему поезду (после 22:00).
Питание включено: завтрак.
На протяжении всего маршрута ночевки в четырехместных туристических палатках.
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять на сплав:
Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:
Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.
На туре нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны (3 – 5 к. с.) и каждый забирает немало физических и психологических сил.
На некоторых препятствиях может потребоваться обнос вещей, а иногда и катамаранов.
Поэтому Вы должны сами адекватно оценивать свою физическую и моральную подготовку к тому или иному путешествию.
Если есть сомнения в своей физической подготовке, то, вероятно, Вам стоит выбрать более легкий маршрут.
Погода на Кольском полуострове суровая, температура воды в реке обычно не прогревается выше +15 градусов.
Наиболее тёплое время – с середины июля до середины августа. Днём температура может быть от +10 до +20 градусов, ночью от +5 до +12.
Реки Красненькая-Кутсайоки и Тумча расположены за северным полярным кругом всего в 20 – 28 км.
На маршруте мы увидим уникальную природу севера, мощные пороги, скалы, сосновые леса, песчаные пляжи, чистейшую воду.
Своей красотой поразит Ивовское водохранилище, которое мы пересечем на катере.
Рыбы в реке много, чаще всего попадаются щука, окунь, форель, хариус, кумжа.
Ловля рыбы в реке разрешена.
Вода в реках чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на десятки метров – это рай для подводных охотников за рыбой.
Если у вас есть оборудование для подводной охоты, смело берите, возможно вам улыбнется удача.
Комаров и мошек на маршруте достаточно много, но число их зависит от погоды, времени года и места стоянки.
Советуем брать непрокусываемую одежду и спреи от насекомых.
На воде насекомые не беспокоят.
Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.
Сотовая связь отсутствует полностью на протяжении всего маршрута.
На некоторых стоянках, ближе к концу маршрута, можно поймать связь, в основном Мегафон.
Наша основная задача – сделать тур безопасным.
Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут и все препятствия на сплаве, а также уровень сложности порогов в разную воду и все возможные экстренные выходы с маршрута.
На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.
Перед туром, мы рекомендуем самостоятельно оформить туристическую страховку на нашем сайте.
Добираться стоит до г. Кандалакша – это место начала и конца сплава, встречаемся на ж/д вокзале утром в день начала сплава. Машину можно оставить на охраняемой стоянке.
Расстояние из Москвы до г. Кандалакша 1700 км, из СПБ 1100 км.
Советуем приезжать к вечеру перед днем начала тура и остановиться на ночь в одной из гостиниц, чтобы со свежими силами пойти на сплав.
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Красненькая – Кутсайоки – Тумча, вам необходимо купить билеты до г. Кандалакша с прибытием утром (день заезда).
Обратные билеты следует брать также из г. Кандалакша на вечер или ночь (после 22:30).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В данном туре не допускается участие детей.
Да, под запрос, для групп от 10-ти человек.