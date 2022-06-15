Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных

Север во всей своей суровой красоте: могучие водопады и скалы, природа, стихия

4.7
3 отзыва
Север во всей своей суровой красоте: могучие водопады и скалы, природа, стихия и отличная компания профессиональных инструкторов сделают путешествие незабываемым.

Сплав по рекам Красненькая, Кутсайоки и Тумча обладает множеством порогов 3 – 5 категории сложности, а река Красненькая не случайно названа "Карельский Башкаус", как знаменитая горная река Башкаус на Алтае.

Любители севера и бурной воды обязательно должны побывать на сплаве по рекам Красненькая – Кутсайоки – Тумча, чтобы навсегда оставить яркую страницу в своей жизни.
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Ближайшие даты:
05
июн
12
июн
19
июн

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насладимся красотой сурового севера;
  • пройдем сразу 3 реки: Красненькая, Кутсайоки и Тумча;
  • полюбуемся на водопады и скалы;
  • пройдем пороги 3 и 5 категории сложности.

Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.

Программа тура по дням

1 день
Трансфер к началу маршрута. Тренировочные занятия

06:38 Прибытие утренними поездами в г. Кандалакша.

Встречает инструктор на ж/д вокзале.

Трансфер г. Кандалакша – п. Алакуртти.

Прохождение пограничного контроля.

Трансфер п. Алакуртти – п. Вуориярви.

Баня на реке Кутсайоки.

Подготовка водного снаряжения (катамаранов) к выходу на воду.

Инструктаж.

Обед.

Тренировочные занятия на воде (траверс струи и постановка катамаранов на ровный киль).

Ужин и ночлег в палатках.

Ранний отбой.

Питание включено: обед, ужин.

Трансфер к началу маршрута. Тренировочные занятияТрансфер к началу маршрута. Тренировочные занятияТрансфер к началу маршрута. Тренировочные занятияТрансфер к началу маршрута. Тренировочные занятия
2 день
Прохождение порогов разной сложности по рекам Красненькая и Кутсайоки

Ранний завтрак.

Сплав по реке Красненькая: порожек (1 к.с.) – перекат (1 к.с.) – каньон «Короткий» (4 к.с.) – порожек (1 к.с.) – шивера (1 к.с.) – пор. «Каменистый» (3 к.с.) – пор. «Островной» (2 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – пор. «Прыжок» (3 к.с.) – пор. «Щечки» (4 к.с.) – пор. «Кавказский» (5 к.с.) – пор. «Горка» (4 к.с.) – озеро «Пюхяярви» (голубые озера).

Обед/перекус.

Сплав по реке Кутсайоки: пор. «Сомнительный» (4-5 к.с.) – пор. «Муравейный» (3 к.с.) – пор. «БСТ» (3 к.с.) – водопад «Оба-на» (выс. 11 м) (6 к.с.) – водопад «Маманя» (выс. 25 м.) (6+ к.с.). – пор. «Тесный» (3-4 к.с.) – 7 шивер (1-2 к.с.).

Поздний ужин и ночлег в полевых условиях.

Пороги 3 – 5 к.с. осматриваются, решение об обносе или прохождении порогов принимает инструктор, конкретно по каждому участнику.

При прохождении выставляется страховка и фото/видеосъемка.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Прохождение порогов разной сложности по рекам Красненькая и КутсайокиПрохождение порогов разной сложности по рекам Красненькая и КутсайокиПрохождение порогов разной сложности по рекам Красненькая и КутсайокиПрохождение порогов разной сложности по рекам Красненькая и Кутсайоки
3 день
Дневка

Дневка с баней.

Парилка.

Можно отдохнуть и набраться сил для дальнейшего прохождения маршрута.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

ДневкаДневкаДневкаДневка
4 день
Сплав по реке Кутсайоки

Завтрак.

Сплав по реке Кутсайоки: мощная шивера (2 к.с.) – локальный пор. (2 к.с.) – пор. «Ступенька» (4 к.с.) – 3 шиверы (1-2 к.с.) – пор. «Струя» (2 к.с.) – перекат (1 к.с.) – шивера (1 к.с) – локальный пор. (1-2 к.с.) – локальный пор. (2 к.с.) – пор. «Водопадный» (5 к.с.).

Ужин и ночевка в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Сплав по реке КутсайокиСплав по реке КутсайокиСплав по реке КутсайокиСплав по реке Кутсайоки
5 день
Продолжение сплава по порогам реки Кутсайоки до реки Тумча

Завтрак.

Сплав по реке Кутсайоки: пор. «Водопадный» (5 к.с.) – пор. «Лесенка» (2-3 к.с.) – пор. «3 протоки» (3 к.с.) – река Тумча.

Стоянка на пороге «Котел».

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Продолжение сплава по порогам реки Кутсайоки до реки ТумчаПродолжение сплава по порогам реки Кутсайоки до реки ТумчаПродолжение сплава по порогам реки Кутсайоки до реки ТумчаПродолжение сплава по порогам реки Кутсайоки до реки Тумча
6 день
Дневка на пороге «Котел»

Дневка.

Катание на порогах: «Яма» (3 к.с.) – «Котел» (4 к.с.).

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Дневка на пороге «Котел»Дневка на пороге «Котел»Дневка на пороге «Котел»Дневка на пороге «Котел»
7 день
Сплав по реке Тумча

Завтрак.

Сплав по реке Тумча: пор. «Ночной» (2 к.с.) – пор. «Карниз» (4-5 к.с.) – пор. «Каньонный» (1-2 к.с.) – пор. «Змея» (2 к.с.) – пор. «Шляпа» (3-4 к.с.).

Сбор снаряжения.

Далее нам останется пересечь красивейшее Ивовское водохранилище на катере, который подойдет к определенному времени.

Катер довезет нас до Зареченска (4 часа).

Трансфер до г. Кандалакша к вечернему поезду (после 22:00).

Питание включено: завтрак.

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в четырехместных туристических палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
  • Транспортное обслуживание
  • Трехразовое питание
  • Работа инструкторов
  • Аренда катера по водохранилищу
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас есть свое личное снаряжение – сообщите нам. Спальники рекомендуем брать свои
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кандалакша и обратно
  • Личное снаряжение (неопреновый костюм, боты)
  • Самостоятельно вы можете оформить туристическую страховку на нашем сайте
Место начала и завершения?
г. Кандалакша
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат.
    Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты. которые вы принимаете постоянно).

Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:

  • Неопреновый гидрокостюм (3 мм толщиной) необходим для майского сплава или сплава при холодной воде +10-15 градусов.
  • Неопреновый полукомбинезон (2,5 мм толщиной) идеальный вариант для сплава весной, летом и осенью.
  • Куртка для водного туризма способна защитить от ветра и дождя в самую суровую погоду.

Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.

Каковы требования к физической подготовке участников тура?

На туре нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны (3 – 5 к. с.) и каждый забирает немало физических и психологических сил.

На некоторых препятствиях может потребоваться обнос вещей, а иногда и катамаранов.

Поэтому Вы должны сами адекватно оценивать свою физическую и моральную подготовку к тому или иному путешествию.

Если есть сомнения в своей физической подготовке, то, вероятно, Вам стоит выбрать более легкий маршрут.

Какая погода на маршруте?

Погода на Кольском полуострове суровая, температура воды в реке обычно не прогревается выше +15 градусов.

Наиболее тёплое время – с середины июля до середины августа. Днём температура может быть от +10 до +20 градусов, ночью от +5 до +12.

Какая природа на маршруте?

Реки Красненькая-Кутсайоки и Тумча расположены за северным полярным кругом всего в 20 – 28 км.

На маршруте мы увидим уникальную природу севера, мощные пороги, скалы, сосновые леса, песчаные пляжи, чистейшую воду.

Своей красотой поразит Ивовское водохранилище, которое мы пересечем на катере.

Возможна ли рыбалка на реке?

Рыбы в реке много, чаще всего попадаются щука, окунь, форель, хариус, кумжа.

Ловля рыбы в реке разрешена.

Возможна ли подводная рыбалка?

Вода в реках чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на десятки метров – это рай для подводных охотников за рыбой.

Если у вас есть оборудование для подводной охоты, смело берите, возможно вам улыбнется удача.

Присутствуют ли насекомые и змеи?

Комаров и мошек на маршруте достаточно много, но число их зависит от погоды, времени года и места стоянки.

Советуем брать непрокусываемую одежду и спреи от насекомых.

На воде насекомые не беспокоят.

Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.

Есть ли сотовая связь?

Сотовая связь отсутствует полностью на протяжении всего маршрута.

На некоторых стоянках, ближе к концу маршрута, можно поймать связь, в основном Мегафон.

Какие организованы меры безопасности на маршруте?

Наша основная задача – сделать тур безопасным.

Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут и все препятствия на сплаве, а также уровень сложности порогов в разную воду и все возможные экстренные выходы с маршрута.

На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.

Перед туром, мы рекомендуем самостоятельно оформить туристическую страховку на нашем сайте.

Как добраться на автомобиле?

Добираться стоит до г. Кандалакша – это место начала и конца сплава, встречаемся на ж/д вокзале утром в день начала сплава. Машину можно оставить на охраняемой стоянке.

Расстояние из Москвы до г. Кандалакша 1700 км, из СПБ 1100 км.

Советуем приезжать к вечеру перед днем начала тура и остановиться на ночь в одной из гостиниц, чтобы со свежими силами пойти на сплав.

Как добраться на поезде?

Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Красненькая Кутсайоки Тумча, вам необходимо купить билеты до г. Кандалакша с прибытием утром (день заезда).

Обратные билеты следует брать также из г. Кандалакша на вечер или ночь (после 22:30).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли в туре скидки для детей?

В данном туре не допускается участие детей.

Может ли программа тура быть проведена в другие даты?

Да, под запрос, для групп от 10-ти человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
в
15 июня 2022
По работе менеджеров вопросов нет - все напоминания, предоставленный рекомендованный список вещей, встреча в Петрозаводске и т. п., все своевременно и хорошо организовано.

Есть общая проблема, которую надо решать как то совместно нескольким конкурирующим фирмам - это конкуренция за стоянки в процессе сплава, которая принимает не очень приличные формы. Из-за того что не хватает стоянок на все одновременно сплавляющиеся по одному и тому же участку реки группы, инструкторы начинают торопиться, им приходится "комкать" тайминг сплава "на ходу". Либо нужны дополнительные стоянки, либо какие то соглашения о максимальной "загрузке" разными группами отрезка маршрута.

В месте окончания сплава не было душа и раздевалок, что некоторым участникам нашей группы показалось неправильным. Думаю, это недостаток информирования со стороны организаторов.

Так же наверное надо предупреждать неопытных туристов (а таких наверное на данном сплаве большинство) что вся еда в походе готовится на речной воде. Для кого то это наверное может быть немного шоком. У нас в группе никто не возражал, но легко представляю такую ситуацию.

Кстати, питьевая вода в бутылках кончилась вечером второго дня. И это тоже не очень гуд. Нужно общественные запасы рассчитывать "с большим запасом". Или сразу раздать людям на старте, чтобы у каждого был свой собственный запас питьевой воды, чтобы человек не расходовал его сверх меры.
С
9 авг 2021
К организации тура в плане общения с менеджерами, покупки путевки, своевременного напоминания о начале поездки, хорошо организованного трансфера вопросов нет.
И
22 июня 2021
Всё отлично. Наша цель - вывести внука 10 лет на реки Карелии - была достигнута. В полном восторге и готов к новым сплавам.
Инструктор Степан достоин не только похвалы, но и премии!!!

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