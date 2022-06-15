Ужин и ночлег в палатках.

Тренировочные занятия на воде (траверс струи и постановка катамаранов на ровный киль).

Подготовка водного снаряжения (катамаранов) к выходу на воду.

06:38 Прибытие утренними поездами в г. Кандалакша.

Прохождение порогов разной сложности по рекам Красненькая и Кутсайоки

Ранний завтрак.

Сплав по реке Красненькая: порожек (1 к.с.) – перекат (1 к.с.) – каньон «Короткий» (4 к.с.) – порожек (1 к.с.) – шивера (1 к.с.) – пор. «Каменистый» (3 к.с.) – пор. «Островной» (2 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – пор. «Прыжок» (3 к.с.) – пор. «Щечки» (4 к.с.) – пор. «Кавказский» (5 к.с.) – пор. «Горка» (4 к.с.) – озеро «Пюхяярви» (голубые озера).

Обед/перекус.

Сплав по реке Кутсайоки: пор. «Сомнительный» (4-5 к.с.) – пор. «Муравейный» (3 к.с.) – пор. «БСТ» (3 к.с.) – водопад «Оба-на» (выс. 11 м) (6 к.с.) – водопад «Маманя» (выс. 25 м.) (6+ к.с.). – пор. «Тесный» (3-4 к.с.) – 7 шивер (1-2 к.с.).

Поздний ужин и ночлег в полевых условиях.

Пороги 3 – 5 к.с. осматриваются, решение об обносе или прохождении порогов принимает инструктор, конкретно по каждому участнику.

При прохождении выставляется страховка и фото/видеосъемка.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.