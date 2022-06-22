Красота северной природы открывается далеко не каждому, но тот, кто хоть однажды по-настоящему увидел Север, никогда не сможет забыть этот суровый, но, в то же время, трогательный край. Маршрут по реке Умба – один из лучших водных маршрутов, проходящих по Кольскому полуострову. Отсутствие населенных пунктов, удаленность от крупных городов, места, нетронутые цивилизацией, делают эту реку привлекательной для людей, неравнодушных не только к спорту, но и красоте окружающего мира.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день Сплав по реке Умба до оз. Среднее капустное

08:00 сбор группы на ж/д вокзале в г. Апатиты. Рассаживаемся по микроавтобусам и выдвигаемся до места старта – реки Умба, 30 км в пути. На месте разбиваем лагерь и готовим обед. Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы. После обеда на берегу начинаем готовиться к выходу на реку: собираем катамараны и надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли, показывают, как правильно управлять плавсредством и как проводить спасательные работы. Получаем каски, спасательные жилеты и весла, а все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки. Делимся на экипажи в зависимости от уровня подготовки и пожеланий. Спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию – тренировочные занятия на воде. Маршрут на сегодня: пор. Падун (3-4 к.с.) – Капустные озера – пор. Верхний капустный (2 к.с.) – оз. Среднее капустное, 19 км. Река Умба – одна из крупнейших рек Кольского полуострова, вытекает из самого большого и глубокого озера полуострова – Умбозера. Порог Падун — один из самых сложных и живописных порогов на Умбе. Порог состоит из четырех ступеней, каждая заканчивается небольшим водопадом. Его проходим после обязательного осмотра с берега. Инструкторы объясняют последовательность действий каждому члену экипажа. Обязательно делаем видеосъемку прохождения, чтобы воспоминание о первом серьезном испытании осталось надолго. После порога Падун сегодня нас ждет не так много препятствий, несколько перекатов, озеро Капустное и мощный красивый порог Верхний капустный. На ночлег встаем на озере Среднее капустное. Ставим лагерь, участвуем в приготовлении ужина все вместе. Ужин и ночлег в полевых условиях.

2 день Сплав по реке Умба от оз. Среднее капустное до пор. Карежка

Маршрут на сегодняшний день: оз. Среднее капустное – пор. Разбойник – пор. Семиверстный (1 к. с.) – Жемчужный плес – пор. Карежка, 21 км. Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус. После сытного завтрака и разминки обсуждаем планы на день, собираем лагерь и готовимся к выходу на воду. В первой половине дня продолжаем практиковаться в гребле, учимся держать темп – этому способствует маршрут без препятствий. До первых порогов проходим по озерам Среднее капустное и Нижнее капустное – в общей сложности около 8 км. Пока гребем наслаждаемся природой вокруг: берега низкие, заросшие северным еловым лесом, а какое небо в этих местах! Первый серьезный порог настигает нас примерно через 1,5 часа – порог Разбойник (2-3 к.с.). Его протяженность составляет около километра. Здесь появляется отличная возможность отработать навык маневрирования, а капитанам экипажей – быстрое принятие решений, ведь порог представляет собой широкое русло с большим количеством камней, валов и небольших бочек. После порога Разбойник есть отличное место для стоянки, где мы приготовим горячий обед, поделимся впечатлениями о сплаве, подзарядимся энергией и отправимся дальше по маршруту. Продолжаем наш сплав. Нас ждет порог Семиверстный, его протяженность составляет около 7 км, но самое интересное и сложное при прохождении этого порога нас, конечно, ждет в самом начале, а дальше – большая шивера с хорошим быстротоком среди сада камней и приятной рыбалкой. До следующего порога проплываем по красивому участку реки Жемчужный плёс: крутые песчаные берега с высокими соснами. Здесь в 17-19 вв. добывали раковины речной жемчужницы, отсюда и название места. Перловица (или пресноводная жемчужница) дает более мелкие зерна разной формы и цветов, в отличие от тропических моллюсков. Значительный урон добыче жемчужницы был нанесен браконьерами, поэтому массовая добыча жемчуга здесь была приостановлена. Без осмотра пройдем простенький порог Карежка. И можно выбирать место для стоянки. Ставим лагерь, готовим ужин и проводим время у костра за историями, воспоминаниями и играми.

3 день Сплав по реке Умба от пор. Карежка до оз. Канозеро

Маршрут дня: пор. Карежка – пор. Карельский – пор. Канозерский (3 к. с.) – оз. Канозеро, 25 км. Завтракаем и вновь отправляемся в путь после обсуждения маршрута на сегодня. В качестве разминки без осмотра с берега проходим порог Карежка. С воды на берегу заметна правительственная дача с собственной вертолетной площадкой. Следующим препятствием на нашем пути будет километровый порог Карельский (2к.с.): широкая шивера с надводными и подводными камнями, локальными бочками и валами. На следующем участке река разливается, поэтому инструкторы будут помогать нам безопасно пройти его, не сев на мель и не уплыв в берег на полном ходу. Наша ведь задача отдохнуть и вспоминать об этом приключении как о лучшем. Интересный для прохождения и невероятно красивый порог ждет нас сразу после – порог Канозерский (3 к.с.). Его обязательно осматриваем с берега перед прохождения, обсуждаем интересный и безопасный путь для каждого из экипажей. А высокий левый берег станет отличной площадкой для фотографов и видеографов. Мы обязательно запечатлим процесс прохождения порога, кадры получаются потрясающие! Течение приводит нас в озеро Канозеро. Вдоль восточного берега здесь расположился Канозерский заказник – охраняемая государством территория, где охраняют редких и представляющих хозяйственный и культурный интерес животных, проводят научно-исследовательские работы и мероприятия по сохранению животного мира заказника. Здесь нельзя охотится и рыбачить, собрать грибы и ягоды, а находится на территории заказника можно лишь с разрешения администрации. Но главной жемчужиной Канозера являются петроглифы – наскальные рисунки, которые датируются 2-3 тысячелетием до нашей эры. Здесь вы найдете различные сцены из жизни людей эпохи неолита: охота на морского зверя, разнообразный и неузнаваемый животный мир, бытовые зарисовки, изображение воинов, шаманов и беременных женщин. Всего около 1300 рисунков! Исследования все еще продолжаются, и иногда удивительные находки все же случаются. По озеру мы пройдем под мотором. Лагерь разбиваем на одном из песчаных пляжей. Проводим день, наблюдая за тем, как солнце пропадает за горизонтом.

4 день Дневка на берегу оз. Канозеро

Сегодня днёвка, а это значит, что лагерь снимать не надо, спешить никуда не надо. Отдыхаем, играем в активные игры, собираем ягоды, купаемся и наслаждаемся видами. Днем разгрузим катамаран и сходим порыбачить подальше от популярных туристических маршрутов. А еще сегодня обязательно затопим баню. Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода. «Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение. После бани варим ароматный глинтвейн!

5 день Сплав по реке Умба от оз. Канозеро до пор. Падун

Маршрут дня: оз. Канозеро – пор. Падун (2 к.с.), 20 км. После днёвки не ныряем с головой в сложные пороги, входим в режим плавно. Продолжаем исследовать озеро Канозеро, а в конце маршрута пройдем порог Падун (2 к.с.). Смотрим по ситуации и в пути останавливаемся перекусить или приготовить полноценный горячий обед. Ужин и ночлег в полевых условиях.

6 день Сплав по реке Умба от пор. Падун до Белого моря

Маршрут дня: пор. Падун (2 к.с.) – пор. Малый Кривец – пор. Паялка (3-4 к.с.) – рыбацкий поселок Умба – Белое море, 23 км. Сегодня мы наконец выйдем в Белое море! Наслаждаемся прохождением последних порогов, пейзажами вокруг и тем, как уже уверенно мы управляем плавсредствами. После порога Малый Кривец проходим стационарные рыбацкие сети, которые перегораживают всю реку. Их установили для контроля популяции горбуши. Умба – нерестовая река и всегда славилась своими рыбными богатствами. После сетей Умба достаточно узкая и быстрая. Один из самых впечатляющих и красивых порогов на Умбе ждет нас дальше – порог Паялка (3-4 к.с.). Этот порог совсем не зависит от уровня воды в реке, все дело в его архитектуре: вся вода бассейна Умбы устремляется в узкий слив. Перепад воды почти 12 метров! Проходим порог без осмотра. Главное – не сесть на камни у входа. Проходим еще несколько порогов, и проплываем мимо рыбацкого поселка Умба. Рыбацкий поселок Умба: первое упоминание о поморском селе Умба относится к 1466 г. Местное название правобережной части Умба – «Старая Умба». Здесь сохранился исторический комплекс поморских построек. Перед выходом в Белое море, делаем остановку на перекус или полноценный горячий обед, утепляемся и мчимся в море. Место для очередной стоянки выбираем уже на берегу Белого моря.

7 день Завершение маршрута