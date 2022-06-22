При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
08:00 сбор группы на ж/д вокзале в г. Апатиты.
Рассаживаемся по микроавтобусам и выдвигаемся до места старта – реки Умба, 30 км в пути.
На месте разбиваем лагерь и готовим обед.
Во время вкусного обеда инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.
После обеда на берегу начинаем готовиться к выходу на реку: собираем катамараны и надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли, показывают, как правильно управлять плавсредством и как проводить спасательные работы.
Получаем каски, спасательные жилеты и весла, а все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.
Делимся на экипажи в зависимости от уровня подготовки и пожеланий.
Спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию – тренировочные занятия на воде.
Маршрут на сегодня: пор. Падун (3-4 к.с.) – Капустные озера – пор. Верхний капустный (2 к.с.) – оз. Среднее капустное, 19 км.
Река Умба – одна из крупнейших рек Кольского полуострова, вытекает из самого большого и глубокого озера полуострова – Умбозера.
Порог Падун — один из самых сложных и живописных порогов на Умбе.
Порог состоит из четырех ступеней, каждая заканчивается небольшим водопадом.
Его проходим после обязательного осмотра с берега.
Инструкторы объясняют последовательность действий каждому члену экипажа.
Обязательно делаем видеосъемку прохождения, чтобы воспоминание о первом серьезном испытании осталось надолго.
После порога Падун сегодня нас ждет не так много препятствий, несколько перекатов, озеро Капустное и мощный красивый порог Верхний капустный.
На ночлег встаем на озере Среднее капустное.
Ставим лагерь, участвуем в приготовлении ужина все вместе.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Маршрут на сегодняшний день: оз. Среднее капустное – пор. Разбойник – пор. Семиверстный (1 к. с.) – Жемчужный плес – пор. Карежка, 21 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
После сытного завтрака и разминки обсуждаем планы на день, собираем лагерь и готовимся к выходу на воду.
В первой половине дня продолжаем практиковаться в гребле, учимся держать темп – этому способствует маршрут без препятствий.
До первых порогов проходим по озерам Среднее капустное и Нижнее капустное – в общей сложности около 8 км.
Пока гребем наслаждаемся природой вокруг: берега низкие, заросшие северным еловым лесом, а какое небо в этих местах!
Первый серьезный порог настигает нас примерно через 1,5 часа – порог Разбойник (2-3 к.с.).
Его протяженность составляет около километра.
Здесь появляется отличная возможность отработать навык маневрирования, а капитанам экипажей – быстрое принятие решений, ведь порог представляет собой широкое русло с большим количеством камней, валов и небольших бочек.
После порога Разбойник есть отличное место для стоянки, где мы приготовим горячий обед, поделимся впечатлениями о сплаве, подзарядимся энергией и отправимся дальше по маршруту.
Продолжаем наш сплав.
Нас ждет порог Семиверстный, его протяженность составляет около 7 км, но самое интересное и сложное при прохождении этого порога нас, конечно, ждет в самом начале, а дальше – большая шивера с хорошим быстротоком среди сада камней и приятной рыбалкой.
До следующего порога проплываем по красивому участку реки Жемчужный плёс: крутые песчаные берега с высокими соснами.
Здесь в 17-19 вв. добывали раковины речной жемчужницы, отсюда и название места.
Перловица (или пресноводная жемчужница) дает более мелкие зерна разной формы и цветов, в отличие от тропических моллюсков.
Значительный урон добыче жемчужницы был нанесен браконьерами, поэтому массовая добыча жемчуга здесь была приостановлена.
Без осмотра пройдем простенький порог Карежка.
И можно выбирать место для стоянки.
Ставим лагерь, готовим ужин и проводим время у костра за историями, воспоминаниями и играми.
Маршрут дня: пор. Карежка – пор. Карельский – пор. Канозерский (3 к. с.) – оз. Канозеро, 25 км.
Завтракаем и вновь отправляемся в путь после обсуждения маршрута на сегодня.
В качестве разминки без осмотра с берега проходим порог Карежка.
С воды на берегу заметна правительственная дача с собственной вертолетной площадкой.
Следующим препятствием на нашем пути будет километровый порог Карельский (2к.с.): широкая шивера с надводными и подводными камнями, локальными бочками и валами.
На следующем участке река разливается, поэтому инструкторы будут помогать нам безопасно пройти его, не сев на мель и не уплыв в берег на полном ходу.
Наша ведь задача отдохнуть и вспоминать об этом приключении как о лучшем.
Интересный для прохождения и невероятно красивый порог ждет нас сразу после – порог Канозерский (3 к.с.).
Его обязательно осматриваем с берега перед прохождения, обсуждаем интересный и безопасный путь для каждого из экипажей.
А высокий левый берег станет отличной площадкой для фотографов и видеографов.
Мы обязательно запечатлим процесс прохождения порога, кадры получаются потрясающие!
Течение приводит нас в озеро Канозеро. Вдоль восточного берега здесь расположился Канозерский заказник – охраняемая государством территория, где охраняют редких и представляющих хозяйственный и культурный интерес животных, проводят научно-исследовательские работы и мероприятия по сохранению животного мира заказника.
Здесь нельзя охотится и рыбачить, собрать грибы и ягоды, а находится на территории заказника можно лишь с разрешения администрации.
Но главной жемчужиной Канозера являются петроглифы – наскальные рисунки, которые датируются 2-3 тысячелетием до нашей эры.
Здесь вы найдете различные сцены из жизни людей эпохи неолита: охота на морского зверя, разнообразный и неузнаваемый животный мир, бытовые зарисовки, изображение воинов, шаманов и беременных женщин.
Всего около 1300 рисунков!
Исследования все еще продолжаются, и иногда удивительные находки все же случаются.
По озеру мы пройдем под мотором.
Лагерь разбиваем на одном из песчаных пляжей.
Проводим день, наблюдая за тем, как солнце пропадает за горизонтом.
Сегодня днёвка, а это значит, что лагерь снимать не надо, спешить никуда не надо.
Отдыхаем, играем в активные игры, собираем ягоды, купаемся и наслаждаемся видами.
Днем разгрузим катамаран и сходим порыбачить подальше от популярных туристических маршрутов.
А еще сегодня обязательно затопим баню.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.
«Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
После бани варим ароматный глинтвейн!
Маршрут дня: оз. Канозеро – пор. Падун (2 к.с.), 20 км.
После днёвки не ныряем с головой в сложные пороги, входим в режим плавно.
Продолжаем исследовать озеро Канозеро, а в конце маршрута пройдем порог Падун (2 к.с.).
Смотрим по ситуации и в пути останавливаемся перекусить или приготовить полноценный горячий обед.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Маршрут дня: пор. Падун (2 к.с.) – пор. Малый Кривец – пор. Паялка (3-4 к.с.) – рыбацкий поселок Умба – Белое море, 23 км.
Сегодня мы наконец выйдем в Белое море!
Наслаждаемся прохождением последних порогов, пейзажами вокруг и тем, как уже уверенно мы управляем плавсредствами.
После порога Малый Кривец проходим стационарные рыбацкие сети, которые перегораживают всю реку.
Их установили для контроля популяции горбуши. Умба – нерестовая река и всегда славилась своими рыбными богатствами.
После сетей Умба достаточно узкая и быстрая.
Один из самых впечатляющих и красивых порогов на Умбе ждет нас дальше – порог Паялка (3-4 к.с.).
Этот порог совсем не зависит от уровня воды в реке, все дело в его архитектуре: вся вода бассейна Умбы устремляется в узкий слив.
Перепад воды почти 12 метров!
Проходим порог без осмотра.
Главное – не сесть на камни у входа.
Проходим еще несколько порогов, и проплываем мимо рыбацкого поселка Умба.
Рыбацкий поселок Умба: первое упоминание о поморском селе Умба относится к 1466 г. Местное название правобережной части Умба – «Старая Умба».
Здесь сохранился исторический комплекс поморских построек.
Перед выходом в Белое море, делаем остановку на перекус или полноценный горячий обед, утепляемся и мчимся в море.
Место для очередной стоянки выбираем уже на берегу Белого моря.
Утром отдыхаем на море.
На отливе гуляем, исследуем литораль – участок берега, который затопляется морской водой во время прилива и осушается во время отлива, оставляя на берегу деревяшки, ракушки и уникальных обитателей мокрого песка.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен.
Поверхность скал поросла мягкими кораллами, актиниями, губками и гидроидами.
В щелях и между камнями ползают морские звезды, крабы и креветки.
Из рыб часто встречается зубатка, морской окунь, камбала, селедка, треска.
Можно увидеть раков-отшельников.
После обеда собираем вещи и грузим все на катамараны.
От места стоянки до поселка Умба по Белому морю пойдем под мотором.
Причаливаем к берегу – наше путешествие заканчивается.
Собираем вещи, переодеваемся из походной одежды в городскую и рассаживаемся по автобусам.
Трансфер в г. Кандалакша, 100 км.
19:00 Прибытие в г. Кандалакша.
Отправление вечерними поездами.
На протяжении всего тура ночевки в 4-хместных туристических палатках, заселение в палатки – по 3 человека.
О необходимости 2-хместной палатки сообщайте при оформлении тура.
Детям от 10 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбора плавсредства:
|Сплав на 6-тиместном катамаране
|5 участников + инструктор
|23 200 руб.
|Сплав на 2-хместном катамаране
|2 участника
|23 200 руб.
|Сплав на 4-хместном катамаране
|3 участника + инструктор
|26 700 руб.
Заявки на участие в туре на 4-хместном катамаране принимаются только от готовых экипажей – 3 человека.
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
4. Одежда для ночлега в палатке:
5. Для похода в туристскую баню:
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
7. Личные вещи:
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Маршрут заявлен в МЧС.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог не подготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
На турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.
На маршрут допускаются дети с 10 лет в сопровождении родителей.
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Катамараны – специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Мотор – подвесной мотор для прохождения плесовых и озерных участков.
Палатки – четырехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Устойчивый сигнал есть только в первые два дня тура, затем мобильная связь появляется только на финише маршрута.
Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.
На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Минута разговора – 150 руб.
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.
Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
Детям от 10 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 10%.
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
Общие правила на воде:
При прохождении порогов:
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.