Умба и Белое море. Сплав

Этот потрясающий маршрут проходит по Кольскому полуострову с красивейшей северной природой

4.7
3 отзыва
Этот потрясающий маршрут проходит по Кольскому полуострову с красивейшей северной природой и великолепной рыбалкой. Вода в реке Умба чистейшая, голубовато-зеленого цвета в начале маршрута. На пути будем проходить множество озёр и разнообразных порогов.

На шестой день сплава по реке Умба мы выйдем в море и проведем два незабываемых дня на живописных берегах Белого моря.
Умба и Белое море. Сплав
Умба и Белое море. Сплав
Умба и Белое море. Сплав
Умба и Белое море. Сплав
Умба и Белое море. Сплав
Умба и Белое море. Сплав
Умба и Белое море. Сплав
Умба и Белое море. Сплав
Умба и Белое море. Сплав
Умба и Белое море. Сплав
Умба и Белое море. Сплав
Умба и Белое море. Сплав
Умба и Белое море. Сплав
Умба и Белое море. Сплав
Умба и Белое море. Сплав
Ближайшие даты:
04
июл
11
июл
25
июл
01
авг
08
авг
15
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • познакомимся с красотой Кольского полуострова;
  • пройдем множество озер и разнообразных порогов реки Умба;
  • проведем 2 незабываемых дня на берегах Белого моря.

Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.

Программа тура по дням

1 день
Сплав по реке Умба на катамаранах

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Апатиты.

Трансфер до начала сплава – автомобильный мост через р. Умбу.

Знакомство, экипировка.

Инструктаж и обед.

Выход на воду.

Сплав по маршруту: а/м мост р. Умба – пор. "Падун" 3-4 к.с., состоящий из 3х ступеней и длиной около 1 км.

Ужин и ночёвка в палатках.

Питание включено: обед, ужин.

Протяженность маршрута: на авто  40 км, по воде  8 км.

2 день
Проход по порогам с великолепным видом на горы

Завтрак.

Сплав по реке Умба: пор. Падун (3 – 4 к.с.) – пор. Разбойник (2-3 к.с.)

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночёвка в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде  18 км.

3 день
Проход по великолипным порогам

Завтрак.

Сплав по реке Умба: пор. Семиверстный (1 – 2 к.с. длиной 7 км) – Жемчужный плес (3 – 4 км) – пор. Карежка-1 (1 к.с.) – пор. Карежка-2 (1 к.с.) – пор. Карельский (2 к.с., около 1 км) – пор. Канозерский (2 – 3 к.с.) – оз. Канозеро.

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночёвка в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде  35 км.

4 день
Посещение оз. Канозеро. Рыбалка и походная баня

Дневка на оз. Канозеро: отдых, рыбалка, походная баня.

Походная баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.

Ужин и ночёвка в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

5 день
Экстремальный сплав по порогам реки Умба

Завтрак.

Сплав по реке Умба: оз. Канозеро – р. Родвинга – оз. Пончезеро – пор. Большой Кривец (2 – 3 к.с.) – пор. Малый Кривец.

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночёвка в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде  20 км.

6 день
Выход в Белое море

Завтрак.

Сплав по реке Умба: пор. Малый Кривец – пор. Паялка (3 – 4 к.с.) – пор. Морской – пос. Умба – выход в Белое море.

Подводный мир Белого моря богат и своеобразен.

Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки.

Хорошая рыбалка на треску, зубатку, навагу.

Также встречается камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор.

Походная баня, ужин и ночёвка в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде  19 км.

7 день
Белое море – деревня Умба

Завтрак.

Отдых на Белом море.

Обед. Переход по Белому морю под мотором до д. Умба.

Трансфер до г. Кандалакша

19:00 Прибытие в г. Кандалакша.

Отправление вечерними и ночными поездами.

Питание включено: завтрак, обед.

Протяженность маршрута: на авто  130 км.

Проживание

Проживание в трехместных палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:

Даты заездаСтоимость
30.05, 06.06, 13.06, 15.08, 22.0822 100
20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.0824 600
Фото проживания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение, мотор, ГСМ)
  • Транспортное обслуживание
  • Продукты питания
  • Работа инструктора
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Апатиты и обратно из г. Кандалакша
  • Личное снаряжение (неопреновый костюм, боты)
  • По желанию вы можете оформить туристическую страховку на нашем сайте
Место начала и завершения?
г. Апатиты
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат.
    Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты. которые вы принимаете постоянно).

Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:

  • неопреновый гидрокостюм (3 мм толщиной) необходим для майского сплава или сплава при холодной воде +10-15 градусов;
  • неопреновый полукомбинезон (2,5 мм толщиной) идеальный вариант для сплава весной, летом и осенью;
  • куртка для водного туризма способна защитить от ветра и дождя в самую суровую погоду.

Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.

Какая погода на реке Умба и Белом море?

Погода на Кольском полуострове суровая, температура воды в реке обычно не прогревается выше +15 градусов.

Наиболее тёплое время с середины июля до середины августа.

Днём температура может быть от +10 до +20 градусов, ночью от +5 до +12.

На сплаве по реке Умба мы будем идти под мотором по Белому морю, поэтому советуем брать много теплой одежды.

Какая природа на маршруте?

Умба красивейшая северная река, которая вытекает из одноимённого горного озера Умбозера, зажатого между горами Хибинами. Горные массивы, сопки и возвышенности будут виднеться на горизонте.

На маршруте мы увидим уникальную природу севера: скалы, леса, чистейшую воду.

Подводный мир Белого моря богат и своеобразен.

Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры.

Белое море богато морскими обитателями: белухи, серый тюлень, гренландский тюлень, кольчатая нерпа, тюлень-лахтак (морской заяц) очень часто они проплывают недалеко от берега.

По берегам и в лесах встречается карликовая берёза.

В июне и июле полярный день.

Только к концу августа ночи становятся тёмными.

Какая рыбалка на реке Умба?

Рыбы в реке много, чаще всего попадаются щука, окунь, форель, хариус.

Ловля рыбы в реке Умба запрещена.

Какая рыбалка на Белом море?

Самая популярная рыба Белого моря треска, которую зачастую ловят в тех местах, где берег резко обрывается на скалах и уходит в глубины заливов.

Также в Белом море водятся зубатка, камбала, сиг, горбуша, навага и др.

Успешную рыбалку можно осуществить лишь с катамарана или рафта, о рыбалке с берега не может быть и речи.

Ловят морскую рыбу, используя донные снасти (бортовые спиннинги или донки), наживка морские черви, которых можно откопать на берегу во время отлива.

Неплохо клюет треска и на различные джиги с силиконовыми рыбками.

Есть ли подводная рыбалка на реке Умба и Белом море?

Вода в реке Умба и на Белом море чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на десятки метров это рай для подводных охотников за рыбой.

Если у вас есть оборудование для подводной охоты смело берите.

Возможно вам улыбнется удача на реке Умба.

Встречаются ли грибы и ягоды на маршруте?

В июле появляются первые грибы, а морошка, черника, голубика и брусника созревают в начале августа.

Присутствуют ли насекомые и змеи?

Комаров и мошек на маршруте достаточно много, но число их зависит от погоды, времени года и места стоянки.

Советуем брать непрокусываемую одежду и спреи от насекомых.

На воде насекомые не беспокоят.

Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.

Какие операторы сотовой связи принимают сигнал на реке Умба?

Сотовые телефоны ловят пару дней в начале маршрута и 2 3 дня в конце маршрута, так что большую часть времени связь есть.

Лучше всего берёт Мегафон и МТС.

Вопрос о безопасности

Наша основная задача это безопасный отдых.

Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов при разном уровне воды, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.

На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.

Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.

Как добраться на поезде?

Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Умба, вам необходимо купить билеты до г. Апатиты с прибытием утром (день заезда) Мск Апатиты, Спб Апатиты.

Обратные билеты следует брать из г. Кандалакша на вечер или ночь.

Вы можете без наценок через наш сайт купить билеты на поезд.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли в туре скидки для детей?

Скидка для детей до 12 лет – 20%, дети до 5 лет участвуют бесплатно.

Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых.

Как добраться на автомобиле?

Нужно прибыть к утру на ж/д вокзал в г. Апатиты (расстояние из Москвы 1800 км, из СПБ 1200 км), оставить машину можно на одной из платных стоянок (около 200 руб/сутки). Необходимо заранее договориться о переброске с г. Кандалакша (окончание маршрута) до г. Апатиты (110 км).

Может ли программа тура быть проведена в другие даты?

Да, под запрос, для групп от 10-ти человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
в
15 июня 2022
По работе менеджеров вопросов нет - все напоминания, предоставленный рекомендованный список вещей, встреча в Петрозаводске и т. п., все своевременно и хорошо организовано.

Есть общая проблема, которую надо решать как то совместно нескольким конкурирующим фирмам - это конкуренция за стоянки в процессе сплава, которая принимает не очень приличные формы. Из-за того что не хватает стоянок на все одновременно сплавляющиеся по одному и тому же участку реки группы, инструкторы начинают торопиться, им приходится "комкать" тайминг сплава "на ходу". Либо нужны дополнительные стоянки, либо какие то соглашения о максимальной "загрузке" разными группами отрезка маршрута.

В месте окончания сплава не было душа и раздевалок, что некоторым участникам нашей группы показалось неправильным. Думаю, это недостаток информирования со стороны организаторов.

Так же наверное надо предупреждать неопытных туристов (а таких наверное на данном сплаве большинство) что вся еда в походе готовится на речной воде. Для кого то это наверное может быть немного шоком. У нас в группе никто не возражал, но легко представляю такую ситуацию.

Кстати, питьевая вода в бутылках кончилась вечером второго дня. И это тоже не очень гуд. Нужно общественные запасы рассчитывать "с большим запасом". Или сразу раздать людям на старте, чтобы у каждого был свой собственный запас питьевой воды, чтобы человек не расходовал его сверх меры.
С
9 авг 2021
К организации тура в плане общения с менеджерами, покупки путевки, своевременного напоминания о начале поездки, хорошо организованного трансфера вопросов нет.
И
22 июня 2021
Всё отлично. Наша цель - вывести внука 10 лет на реки Карелии - была достигнута. В полном восторге и готов к новым сплавам.
Инструктор Степан достоин не только похвалы, но и премии!!!

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