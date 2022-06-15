Преимущества этого путешествия:
Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.
08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Апатиты.
Трансфер до начала сплава – автомобильный мост через р. Умбу.
Знакомство, экипировка.
Инструктаж и обед.
Выход на воду.
Сплав по маршруту: а/м мост р. Умба – пор. "Падун" 3-4 к.с., состоящий из 3х ступеней и длиной около 1 км.
Ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: обед, ужин.
Протяженность маршрута: на авто – 40 км, по воде – 8 км.
Завтрак.
Сплав по реке Умба: пор. Падун (3 – 4 к.с.) – пор. Разбойник (2-3 к.с.)
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 18 км.
Завтрак.
Сплав по реке Умба: пор. Семиверстный (1 – 2 к.с. длиной 7 км) – Жемчужный плес (3 – 4 км) – пор. Карежка-1 (1 к.с.) – пор. Карежка-2 (1 к.с.) – пор. Карельский (2 к.с., около 1 км) – пор. Канозерский (2 – 3 к.с.) – оз. Канозеро.
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 35 км.
Дневка на оз. Канозеро: отдых, рыбалка, походная баня.
Походная баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.
Ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Сплав по реке Умба: оз. Канозеро – р. Родвинга – оз. Пончезеро – пор. Большой Кривец (2 – 3 к.с.) – пор. Малый Кривец.
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 20 км.
Завтрак.
Сплав по реке Умба: пор. Малый Кривец – пор. Паялка (3 – 4 к.с.) – пор. Морской – пос. Умба – выход в Белое море.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен.
Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки.
Хорошая рыбалка на треску, зубатку, навагу.
Также встречается камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор.
Походная баня, ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 19 км.
Завтрак.
Отдых на Белом море.
Обед. Переход по Белому морю под мотором до д. Умба.
Трансфер до г. Кандалакша.
19:00 Прибытие в г. Кандалакша.
Отправление вечерними и ночными поездами.
Питание включено: завтрак, обед.
Протяженность маршрута: на авто – 130 км.
Проживание в трехместных палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:
|Даты заезда
|Стоимость
|30.05, 06.06, 13.06, 15.08, 22.08
|22 100
|20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08
|24 600
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять на сплав:
Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:
Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.
Погода на Кольском полуострове суровая, температура воды в реке обычно не прогревается выше +15 градусов.
Наиболее тёплое время – с середины июля до середины августа.
Днём температура может быть от +10 до +20 градусов, ночью от +5 до +12.
На сплаве по реке Умба мы будем идти под мотором по Белому морю, поэтому советуем брать много теплой одежды.
Умба – красивейшая северная река, которая вытекает из одноимённого горного озера – Умбозера, зажатого между горами Хибинами. Горные массивы, сопки и возвышенности будут виднеться на горизонте.
На маршруте мы увидим уникальную природу севера: скалы, леса, чистейшую воду.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен.
Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры.
Белое море богато морскими обитателями: белухи, серый тюлень, гренландский тюлень, кольчатая нерпа, тюлень-лахтак (морской заяц) – очень часто они проплывают недалеко от берега.
По берегам и в лесах встречается карликовая берёза.
В июне и июле – полярный день.
Только к концу августа ночи становятся тёмными.
Рыбы в реке много, чаще всего попадаются щука, окунь, форель, хариус.
Ловля рыбы в реке Умба запрещена.
Самая популярная рыба Белого моря – треска, которую зачастую ловят в тех местах, где берег резко обрывается на скалах и уходит в глубины заливов.
Также в Белом море водятся зубатка, камбала, сиг, горбуша, навага и др.
Успешную рыбалку можно осуществить лишь с катамарана или рафта, о рыбалке с берега не может быть и речи.
Ловят морскую рыбу, используя донные снасти (бортовые спиннинги или донки), наживка – морские черви, которых можно откопать на берегу во время отлива.
Неплохо клюет треска и на различные джиги с силиконовыми рыбками.
Вода в реке Умба и на Белом море чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на десятки метров – это рай для подводных охотников за рыбой.
Если у вас есть оборудование для подводной охоты – смело берите.
Возможно вам улыбнется удача на реке Умба.
В июле появляются первые грибы, а морошка, черника, голубика и брусника созревают в начале августа.
Комаров и мошек на маршруте достаточно много, но число их зависит от погоды, времени года и места стоянки.
Советуем брать непрокусываемую одежду и спреи от насекомых.
На воде насекомые не беспокоят.
Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.
Сотовые телефоны ловят пару дней в начале маршрута и 2 – 3 дня в конце маршрута, так что большую часть времени связь есть.
Лучше всего берёт Мегафон и МТС.
Наша основная задача – это безопасный отдых.
Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов при разном уровне воды, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.
На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.
Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Умба, вам необходимо купить билеты до г. Апатиты с прибытием утром (день заезда) Мск – Апатиты, Спб – Апатиты.
Обратные билеты следует брать из г. Кандалакша на вечер или ночь.
Вы можете без наценок через наш сайт купить билеты на поезд.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидка для детей до 12 лет – 20%, дети до 5 лет участвуют бесплатно.
Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых.
Нужно прибыть к утру на ж/д вокзал в г. Апатиты (расстояние из Москвы 1800 км, из СПБ 1200 км), оставить машину можно на одной из платных стоянок (около 200 руб/сутки). Необходимо заранее договориться о переброске с г. Кандалакша (окончание маршрута) до г. Апатиты (110 км).
Да, под запрос, для групп от 10-ти человек.