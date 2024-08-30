13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
17 сен в 07:30
18 сен в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТаинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
Завтра в 20:00
15 сен в 08:00
1555013 218₽ за всё до 3 чел.
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20%
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
Раскрыть легенды аула-призрака, впечатлиться природными памятниками и побывать в гостях у аварцев
Начало: В Каспийске
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККузьменко30 августа 2024Здравствуйте. 29 августа ездили на экскурсию в Гамсутль с гидом Шамилем. Лучшего и не могли желать. Невероятные виды и невероятный гид, знающий все о своей родине. Настоятельно рекомендую данный тур
- ООльга29 августа 2024Были на данной экскурсии 27 августа. Гидом был Шамиль. Прекрасный маршрут. От вида гор полный восторг. Даже дети преодолевая расстояния
- ССергей22 августа 2024Экскурсия состоялась. Рамазан замечательный рассказчик, позитивный человек. С ним было очень комфортно провести целый день. Увидели красивейшие места и узнали много
- ТТатьяна1 августа 2024Искренне рекомендую эту экскурсию. Она зрелищная, интересная и очень познавательная. Идрис сертифицированный гид, обладатель обширных знаний по истории Дагестана, и
- ТТатьяна31 июля 2024Добрый день, ВСЕМ! Вчера мы провели целый день в поездке по Дагестану, в неспешной беседе с Идрисом узнавали историю этого
- ЕЕлена14 июля 2024Идрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мы как бы прикоснулась к истории этого народа. Посещение Салтинского водопада, мы будем вспоминать очень долго, наше путешествие босиком по ущелью к водопаду
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Салтинский водопад»
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