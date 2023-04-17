Индивидуальная экскурсия
Вас ждет полный драйва джиппинг к реке Сулак, живописные красоты водопадов и скал, прогулка на катере, которая идеально подойдет для любителей морских путешествий, и многое другое! Вы также услышите интересные истории, легенды и факты, связанные с увиденными достопримечательностями, благодаря профессиональному гиду, который будет сопровождать вас на пути.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Поселок Дубки
- Пещера «Нохъо»
- Старый Зубутли
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Премиальный тур по Сулакскому каньону Невероятные виды открываются уже при спуске во время джиппинга в самое низовье, к реке Сулак.
Вы увидите красоты, недоступные обычному обывателю: живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида, как в известном фильме.
Вас также ждет завораживающая прогулка на катере по бирюзовой реке вблизи старого села Зубутли. А насладившись поездкой, мы остановится у форелевого хозяйства, чтобы перекусить вкуснейшие морские дары.
Наконец, приятным дополнением к программе будет посещение комплекса пещер Нохъо, увидеть которые можно только, пройдя по навесному мосту над рекой. Если же у вас будет желание сделать шикарные фотокадры, то для этого отлично подойдет вид, открывающийся с бархана Сарыкум. Важная информация• Вам потребуется взять с собой документ, удостоверяющий личность, для проезда через КПП.
- С собой рекомендуется взять: удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду.
- Одежда должна быть непрозрачная и не облегающая.
Ежедневно в 08:00, 08:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед
- Вход на бархан Сарыкум
- Вход в пещеру "Нохъо"
- Джиппинг
- Катер по каньону
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:00, 08:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
- Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- Также нельзя брать с собой животных.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн и Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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