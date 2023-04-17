Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон «Премиум» все включено из Каспийска

Индивидуальная экскурсия

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Вас ждет полный драйва джиппинг к реке Сулак, живописные красоты водопадов и скал, прогулка на катере, которая идеально подойдет для любителей морских путешествий, и многое другое! Вы также услышите интересные истории, легенды и факты, связанные с увиденными достопримечательностями, благодаря профессиональному гиду, который будет сопровождать вас на пути.
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон «Премиум» все включено из Каспийска
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон «Премиум» все включено из Каспийска
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон «Премиум» все включено из Каспийска
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон «Премиум» все включено из Каспийска
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон «Премиум» все включено из Каспийска
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон «Премиум» все включено из Каспийска
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает:

  • Чиркейское водохранилище
  • Поселок Дубки
  • Пещера «Нохъо»
  • Старый Зубутли
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Премиальный тур по Сулакскому каньону Невероятные виды открываются уже при спуске во время джиппинга в самое низовье, к реке Сулак.
Вы увидите красоты, недоступные обычному обывателю: живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида, как в известном фильме.
Вас также ждет завораживающая прогулка на катере по бирюзовой реке вблизи старого села Зубутли. А насладившись поездкой, мы остановится у форелевого хозяйства, чтобы перекусить вкуснейшие морские дары.
Наконец, приятным дополнением к программе будет посещение комплекса пещер Нохъо, увидеть которые можно только, пройдя по навесному мосту над рекой. Если же у вас будет желание сделать шикарные фотокадры, то для этого отлично подойдет вид, открывающийся с бархана Сарыкум. Важная информация• Вам потребуется взять с собой документ, удостоверяющий личность, для проезда через КПП.
  • С собой рекомендуется взять: удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду.
  • Одежда должна быть непрозрачная и не облегающая.

Ежедневно в 08:00, 08:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
  • Вход на бархан Сарыкум
  • Вход в пещеру "Нохъо"
  • Джиппинг
  • Катер по каньону
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
  • Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
  • Также нельзя брать с собой животных.
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн и Мегафон
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
На автобусе
Можно с детьми
Необычные
На весь день
Каньоны
Природа и пейзажи
Сулакский каньон
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