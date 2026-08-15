Вас ждут живописные красоты водопадов и скал, прогулка на катере, которая идеально подойдет для любителей морских путешествий, и многое другое! Вы также услышите интересные истории, легенды и факты, связанные с увиденными достопримечательностями, благодаря профессиональному гиду, который будет сопровождать вас на пути.
Описание экскурсииПремиальный тур по Сулакскому каньону Невероятные виды открываются уже при спуске во время джиппинга в самое низовье, к реке Сулак. Вы увидите красоты, недоступные обычному обывателю: живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида, как в известном фильме. Мы остановится у форелевого хозяйства, чтобы перекусить вкуснейшие морские дары. Наконец, приятным дополнением к программе будет посещение комплекса пещер Нохъо, увидеть которые можно только, пройдя по навесному мосту над рекой. Если же у вас будет желание сделать шикарные фотокадры, то для этого отлично подойдет вид, открывающийся с бархана Сарыкум. Важная информация • С собой рекомендуется взять: удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду.
- Одежда должна быть непрозрачная и не облегающая.
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании. Важная информация: Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно в 08:00, 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водоранилище
- Смотровая «Тещин Язык»
- Смотровая Ветрополигон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- База «Исток»
- Пещера Нохъо
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Обед (700р-800р//чел.)
- Вход на бархан Сарыкум (250р//чел.)
- Вход в пещеру / «Нохъо/» (500р-700р//чел)
- Катер по водохранилищу 5000р (вместимость 10 чел)
- Катер по каньону (15000р вместимость 10 чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Каспийск, из любой удобной точки
Завершение: Каспийск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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