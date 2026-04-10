Это будет не классическая экскурсия, а путешествие к истокам. Вы увидите места, которые скрыты от большинства туристов. Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» — вы убедитесь, что здесь история живёт повсюду, а природа поражает необузданным масштабом. А по пути увидите разрезающие плато каньоны, древние крепости и бурлящие водопады.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Каспийска

Начинаем путь навстречу рассвету в горах. Дорога за окном — первая часть путешествия, плавная смена климатических поясов и пейзажей.

9:00 — Гимринский тоннель

Мы будем проезжать Гимринский тоннель — важный инженерный объект, соединяющий два района города, и являющийся самым длинным тоннелем в России. Его протяжённость составляет более 5 км, что делает его уникальным сооружением в транспортной инфраструктуре страны.

9:40 — Ирганайское водохранилище

Сделаем остановку на крупном искусственном озере на реке Аварское Койсу, созданное для гидроэнергетики и регулирования стока воды.

8:30–10:00 — Хунзахское плато

Первая и главная панорама дня. Чашка кофе или чая с видом на плато и горные хребты.

10:00–11:00 — водопад Тобот

Мощный 70-метровый поток. Мы подойдём к нему с лучших ракурсов, чтобы ощутить брызги и грохот падающей воды.

11:15–12:15 — Цолотлинский каньон

Спустимся к начальным смотровым площадкам каньона. Осмотрим базальтовые скалы и обсудим геологическую историю этого места.

12:30–13:30 — Аранинская крепость и селение Гонох

Осмотр неприступной крепости, вмурованной в скалу. Рядом — древнее селение Гонох. Короткая, но яркая прогулка, погружающая в быт и историю горцев.

12:20–13:20 — обед в национальном стиле

Пауза в кафе с панорамным видом. Вам предложат сытные блюда дагестанской кухни.

13:40–15:00 — Матласские водопады

Каскад из нескольких живописных водопадов в ущелье. Прогулка по тропе вдоль прохладных потоков и зелёных склонов.

Опциональная часть программы для желающих. Мост над бездной, зиплайн или просто вид на головокружительные аттракционы на фоне гор — выбор за вами.

15:20–16:20 — ущелье «Каменная чаша»

Прогулка по природному амфитеатру из причудливого песчаника. Особый свет предзакатного солнца, тишина и неземные пейзажи.

16:40 — выезд в Каспийск

~19:10—20:00 — прибытие

Организационные детали