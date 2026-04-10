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К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Каспийска

Открыть для себя природу и жизнь Дагестана - во всём величии и без фильтров
Это будет не классическая экскурсия, а путешествие к истокам. Вы увидите места, которые скрыты от большинства туристов.

Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» — вы убедитесь, что здесь история живёт повсюду, а природа поражает необузданным масштабом. А по пути увидите разрезающие плато каньоны, древние крепости и бурлящие водопады.
3.5
2 отзыва
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Каспийска
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Каспийска
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Каспийска

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Каспийска

Начинаем путь навстречу рассвету в горах. Дорога за окном — первая часть путешествия, плавная смена климатических поясов и пейзажей.

9:00 — Гимринский тоннель

Мы будем проезжать Гимринский тоннель — важный инженерный объект, соединяющий два района города, и являющийся самым длинным тоннелем в России. Его протяжённость составляет более 5 км, что делает его уникальным сооружением в транспортной инфраструктуре страны.

9:40 — Ирганайское водохранилище

Сделаем остановку на крупном искусственном озере на реке Аварское Койсу, созданное для гидроэнергетики и регулирования стока воды.

8:30–10:00 — Хунзахское плато

Первая и главная панорама дня. Чашка кофе или чая с видом на плато и горные хребты.

10:00–11:00 — водопад Тобот

Мощный 70-метровый поток. Мы подойдём к нему с лучших ракурсов, чтобы ощутить брызги и грохот падающей воды.

11:15–12:15 — Цолотлинский каньон

Спустимся к начальным смотровым площадкам каньона. Осмотрим базальтовые скалы и обсудим геологическую историю этого места.

12:30–13:30 — Аранинская крепость и селение Гонох

Осмотр неприступной крепости, вмурованной в скалу. Рядом — древнее селение Гонох. Короткая, но яркая прогулка, погружающая в быт и историю горцев.

12:20–13:20 — обед в национальном стиле

Пауза в кафе с панорамным видом. Вам предложат сытные блюда дагестанской кухни.

13:40–15:00 — Матласские водопады

Каскад из нескольких живописных водопадов в ущелье. Прогулка по тропе вдоль прохладных потоков и зелёных склонов.

Опциональная часть программы для желающих. Мост над бездной, зиплайн или просто вид на головокружительные аттракционы на фоне гор — выбор за вами.

15:20–16:20 — ущелье «Каменная чаша»

Прогулка по природному амфитеатру из причудливого песчаника. Особый свет предзакатного солнца, тишина и неземные пейзажи.

16:40 — выезд в Каспийск

~19:10—20:00 — прибытие

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе. Для детей установим кресло или бустер
  • Обед оплачивается отдельно: 700 ₽ за чел. Но можно разделить его на двоих, так как он очень сытный
  • С вами поедет гид из нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный 11+3200 ₽
Дети до 10 лет3000 ₽
Пенсионеры3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Дахадаева
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 272 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
Александра
Экскурсия супер! Насыщенная, с чудесами и интересными историями. От видов захватывало дух. Словами не передать. С нами был гид Назир. Спасибо ему большое за незабываемый день.
Экскурсия супер! Насыщенная, с чудесами и интересными историями. От видов захватывало дух. Словами не передать. С
Экскурсия супер! Насыщенная, с чудесами и интересными историями. От видов захватывало дух. Словами не передать. С
Экскурсия супер! Насыщенная, с чудесами и интересными историями. От видов захватывало дух. Словами не передать. С
Экскурсия супер! Насыщенная, с чудесами и интересными историями. От видов захватывало дух. Словами не передать. С
Экскурсия супер! Насыщенная, с чудесами и интересными историями. От видов захватывало дух. Словами не передать. С
Экскурсия супер! Насыщенная, с чудесами и интересными историями. От видов захватывало дух. Словами не передать. С
Экскурсия супер! Насыщенная, с чудесами и интересными историями. От видов захватывало дух. Словами не передать. С
Экскурсия супер! Насыщенная, с чудесами и интересными историями. От видов захватывало дух. Словами не передать. С+2
Экскурсия супер! Насыщенная, с чудесами и интересными историями. От видов захватывало дух. Словами не передать. С
Экскурсия супер! Насыщенная, с чудесами и интересными историями. От видов захватывало дух. Словами не передать. С
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О
Из указанного в описании посетили в лучшем случае половину. Не были ни на Матласских водопадах, ни в Аранинской крепости, ни в селении Гонох.
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