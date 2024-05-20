Ирганайская ГЭС – экскурсии в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Ирганайская ГЭС» в Каспийске, цены от 12 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 7 чел.
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Увидеть природные и рукотворные сокровища Дагестана и погулять по аулу-призраку
Начало: У вашего отеля в Каспийске
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Мы получили необыкновенные ощущение от посещаемых мест. Идрис великолепный гид и приятный собеседник.
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Спасибо Идрису за отличную поездку. Узнали много нового и интересного об истории Дагестана. Очень красивые места, рекомендую к посещению
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    В первую очередь хочу отметить нашего гида Идриса! Потрясающий экскурсовод! Человек, который очень хорошо знает и любит свой родной край! Интересная экскурсия в аул-призрак Гамсутль! Всем советую посетить её!
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
    Экскурсия замечательная, маршрут прекрасный! Ездили с Мурадом уже второй раз, все очень понравилось! Маршрут очень насыщенный и интересный, увидели множество красот Дагестана!
  • М
    Максим
    6 августа 2023
    Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
    Хотим поблагодарить Амира за однодневный тур в Хунзах и Матлас. Поездка была комфортной, интересной и познавательной. Амир для нас был
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    не только гидом, но и фотографом. Также научил азам лезгинки и познакомил с местной кухней. По возвращению мы заехали на домашнее производство урбеча с дегустацией и от покупки не смогли удержаться, он был насколько ароматным и вкусным.

  • Т
    Татьяна
    5 июля 2022
    Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
    Это был прекрасный день в горах Хунзаха!!! Прыжок в водопад Тобот, Каменная чаша, озеро Мочох, Матлас - незабываемы. Дорога в
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    горах очень живописная - цветущие долины, плато, пасущиеся коровы, овечки, козочки. Поездка была комфортной. С нами ездил гид Расул. Очень хороший, надежный, внимательный, спокойный человек, классный водитель. Но накануне было впечатление, что про нас просто забыли и нашли нам гида в последний момент и это было очень обидно(.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Ирганайская ГЭС»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Ирганайская ГЭС" можно забронировать 3 экскурсии от 12 400 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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