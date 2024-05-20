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горах очень живописная - цветущие долины, плато, пасущиеся коровы, овечки, козочки. Поездка была комфортной. С нами ездил гид Расул. Очень хороший, надежный, внимательный, спокойный человек, классный водитель. Но накануне было впечатление, что про нас просто забыли и нашли нам гида в последний момент и это было очень обидно(.