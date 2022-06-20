Махачкала вчера, сегодня, завтра

Я познакомлю вас с ключевыми достопримечательностями Махачкалы, при этом моя главная цель - рассказать о знаковых местах

Я познакомлю вас с ключевыми достопримечательностями Махачкалы, при этом моя главная цель — рассказать о знаковых местах без отрыва от реальной жизни и помочь разглядеть за открыточными видами, древними фасадами и городскими легендами менталитет и философию дагестанцев. Ведь именно люди рисуют облик города и наделяют его своей душой.
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Махачкала вчера, сегодня, завтра

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Ленина
  • Дом Правительства РД
  • Здание МВД
  • Памятники знаменитым дагестанским поэтам
  • Знаменитый Дом-Корабль
  • Самую старую улочку Махачкалы
  • Дом с атлантами
  • Национальные театры
  • Родопский бульвар
  • Дом и фабрика купца Мамедова
Махачкала — сочетание несочетаемого, город контрастов
Столица Республики Дагестан, здесь роскошные особняки, кричащие кованными воротами о богатстве владельцев, соседствуют с нелегальными балконами размером с квартиру. Здесь эвакуаторы вывозят коров на штрафные стоянки, а перейти улицу опасней, чем пересечь горный каньон. Зарисовка культурной, исторической, экономической и политической жизни Махачкалы непременно будет сопровождаться рассказами о горожанах и типичном портрете дагестанца.
Я расскажу, какие достопримечательности по-настоящему любят местные, чем они гордятся, кого считают народными героями и какие характерные черты выкристаллизовались в процессе исторического формирования городского населения. Также вы узнаете об особенностях дагестанского говора, гастрономических предпочтениях и других деталях быта современных горцев. Вы услышите, как появилась Махачкала, кто её прославил и каким образом дагестанцам с самых низов удалось достичь всероссийской и мировой славы.
Начнём с современного центра, пройдёмся по старым улочкам, которых так и не коснулась рука реставраторов, вверх по лестнице, и вот мы уже в сердце Махачкалы — площади Ленина. Обо всём этом мы и поговорим на пешеходной экскурсии, потому что по моему твёрдому убеждению, чтобы узнать город, надо пройти его пешком.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.),
  • транспорт.

День по договоренности, время начала экскурсии 8:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
  • Транспорт
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: День по договоренности, время начала экскурсии 8:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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