Путешествие на катере к 8-му цеху завода «Дагдизель» в Каспийске - это возможность увидеть уникальное сооружение, построенное в море.
Узнайте интересные факты о засекреченном проекте СССР, насладитесь видами Каспийского моря и отдохните в тишине и спокойствии. Прогулка проходит в начале и конце дня, что позволяет насладиться романтическими пейзажами
Узнайте интересные факты о засекреченном проекте СССР, насладитесь видами Каспийского моря и отдохните в тишине и спокойствии. Прогулка проходит в начале и конце дня, что позволяет насладиться романтическими пейзажами
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Уникальное сооружение 8 цеха
- 🌅 Романтические пейзажи зари
- 🏖️ Чистейшие воды Каспийского моря
- 📜 Интересные исторические факты
- 🛥️ Путешествие на катере
Что можно увидеть
- 8 цех завода «Дагдизель»
- Береговая линия
- Пляжи
- Бухты
- Живописные горы
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30, 20:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начало приключения. Вы расположитесь на катере и плавно выйдете в открытое море. Путь вдоль береговой линии. Катер промчится вдоль береговой линии, проходя мимо пляжей, бухт и живописных гор.
- Поездка к 8-му цеху. Вы увидите величественное здание посреди моря и узнаете интересные факты об истории сооружения.
- Остановка для отдыха. Можно будет поплавать в чистейших водах Каспийского моря или просто насладиться тишиной и спокойствием.
- Возвращение обратно. Направляемся назад в порт. В завершение прогулки вы насладитесь рассветом или закатом.
Организационные детали
- Это прогулка для активных путешественников. Людям с низкой физический подготовкой и детям до 5 лет программа не подойдёт.
- Позаботьтесь об удобной спортивной одежде и обуви.
ежедневно в 04:30 и 20:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе парк-отеля «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30 и 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсен — ваш гид в Каспийске
Всем салам алейкум, доброго дня! Я гид из живописного города Каспийск, который расположен на берегу Каспийского моря. С удовольствием покажу вам все красоты и достопримечательности нашего города, расскажу интересные историиЗадать вопрос
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