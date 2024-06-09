Арсен — ваш гид в Каспийске

читать дальше о его прошлом и настоящем. Со мной вы сможете погрузиться в атмосферу уникальной культуры и гостеприимства Дагестана. Буду рад провести для вас увлекательную экскурсию и помогу сделать ваше пребывание в Каспийске незабываемым!

Всем салам алейкум, доброго дня! Я гид из живописного города Каспийск, который расположен на берегу Каспийского моря. С удовольствием покажу вам все красоты и достопримечательности нашего города, расскажу интересные истории