Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки города

Мы пройдем всю Махачкалу вдоль и поперек

Мы пройдем всю Махачкалу вдоль и поперек.

От проспекта Имама Шамиля и белоснежной Джума-Мечети через рынок с его яркими красками и ароматами специй и трав, изобилием местных сладостей и атмосферой старого рынка, до самой старой улочки города.

Закончится наша экскурсия в старинной водонапорной башне-кафе, где можно будет отдохнуть с чашечкой кофе и еще раз полюбоваться на город со смотровой площадки.
Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки города
Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки города
Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки города
Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки города
Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки города
Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки города
Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки города

Что вас ожидает 🤩

  • Джума-мечеть — одна из самых больших на территории России и Европы
  • Знаменитый 2-й рынок — самый большой рынок Махачкалы
  • Площадь Ленина — сердце города
  • Гостиница «Дагестан», когда-то знаменитая на весь Советский Союз
  • «Махачкалинский Арбат» — улица Буйнакского
  • Дом-корабль
  • Железнодорожный вокзал
  • Памятник Махачу Дахадаеву
  • Водонапорная башня 1910 г

Что вас ждет

Мы увидим знаменитую Джума-мечеть, одну из самых больших на территории России и Европы. Далее мы пойдем на знаменитый 2-й рынок — самое удачное место для туристического шопинга и дегустаций.
Дружелюбные продавцы с радостью познакомят вас со своим товаром, щедро предложат попробовать продукты местного производства: урбечи, мед, джемы, орехи, сыры. Вы окунетесь в атмосферу старого рынка, где взад-вперед снуют грузчики, торговцы предлагают товар, покупатели бойко торгуются. Та самая атмосфера, которой не хватает в крупных супермаркетах с безмолвными продавцами. Здесь же вы сможете закупиться подарками и сувенирами для своих друзей и родственников.
С рынка мы пойдем в сердце города, где вы увидите такие достопримечательности, как здание Правительства, здание МВД, знаменитую когда-то на весь Советский Союз гостиницу «Дагестан».
Пройдем в один из самых колоритных уголков Махачкалы – улицу Буйнакского, обязательно посетим дом-корабль, пройдёмся по Махачкалинскому Арбату и закончится наша экскурсия в старой водонапорной башне, которая сейчас стала кофейней, в которой на нескольких этажах отражена вся история Дагестана.
Здесь же вы сможете отдохнуть с чашечкой кофе и полюбоваться на город и порт со смотровой площадки.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • вход на смотровую площадку 100 руб.,
  • напитки в кафе 100-200 руб. по вашему желанию,
  • транспорт.

Ежедневно, кроме понедельника, с 08:30.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход на смотровую площадку 100 руб.
  • Напитки в кафе 100-200 руб. по вашему желанию
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Джума-Мечеть
Завершение: Буйнакского, 58
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника, с 08:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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