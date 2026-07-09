Индивидуальная экскурсия по Махачкале: Пик Гагарина, Каранайские пещеры и Чиркейское водохранилище
Побывайте в местах, где не ступала нога массового туриста. Вас ждёт Пик Гагарина с захватывающими видами на ущелье реки Аварское Койсу и сёла Гимры и Унцукуль. Откроется панорама Главного Сулакского читать дальшеуменьшить
каньона, где в разные годы бывали Айвазовский и Дюма.
Посетите Каранайские пещеры и Чиркейское водохранилище, самый крупный искусственный водоём на Северном Кавказе. В завершение, при желании, прокатитесь на катере по водохранилищу. Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 8 лет. Заберу вас от места проживания в Махачкале, Каспийске или из аэропорта и привезу обратно
🛶 Возможность прокатиться на катере по Чиркейскому водохранилищу
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения каньона - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, теплая и солнечная, что позволяет в полной мере насладиться красотами природы. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой посещение возможно, но может быть ограничено из-за погодных условий и меньшей доступности некоторых мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пик Гагарина
Каранайские пещеры
Чиркейское водохранилище
Описание экскурсии
Не ступала нога туриста
Наша первая локация — Пик Гагарина на высоте 1912 метров над уровнем моря. На автомобиле мы доедем почти до Гимринского хребта, а потом вас ждёт несложный получасовой треккинг к вершине. Пока вы будете любоваться видами на ущелье реки Аварское Койсу, сёла Гимры и Унцукуль, расскажу вам, почему пик назвали в честь известного космонавта и как тут оказался Дюма. Также я открою для вас смотровую площадку на Главный Сулакский каньон. В сезон это место посещают не более 1000 человек. В основном все приезжают на другую точку — к его Миатлинской части.
Известные места с нового ракурса
Мы с вами заедем на обед в кафе национальной кухни, а затем приступим ко второй части программы. Полюбуемся Каранайским каньоном, который проходит параллельно Сулакскому. Посетим Чиркейское водохранилище — самый крупный искусственный водоём на Северном Кавказе, образованный при строительстве ГЭС. Если захотите, прокатимся по водохранилищу на катере.
Организационные детали
Я заберу вас от места вашего проживания в Махачкале, Каспийске или из аэропорта и привезу обратно
Экскурсия проходит на комфортабельном вместительном автомобиле Nissan X-Trail
Отдельно оплачивается еда в кафе и прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу (по желанию) — от 6000 до 12 000 ₽ в зависимости от места старта и продолжительности
Путешествие подойдёт взрослым и детям старше 8 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Туристов 3, с человека
6500 ₽
Базовый
6900 ₽
Туристов 4, с человека
6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гасан — ваш гид в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 77 туристов
Я аттестованный гид по Дагестану. Работаю экскурсоводом с 2018 года.
В моём портфолио более 20 маршрутов по Дагестану, в том числе индивидуальные и несколько авторских. Вожу в высокогорье и нетуристические места. Организую поездки по Дагестану и Северному Кавказу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владислав
Поехали во время дождя, после того как размыло дороги, но нам повезло и погода стала солнечной и увидели такие места, которые не увидеть с туроператорами с большими экскурсиями и что читать дальшеуменьшить
самое интересное, узнали больше информации о Дагестане и истории, чем за две экскурсии. Гасан замечательно рассказывает и интересно и показывает, прекрасные места. Крайне рекомендую! Покататься на внедорожнике по горам, это блаженство!
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Ирина
Гасан показал нам потрясающие знаковые природные шедевры Дагестана. Интересный контент и подача исторических фактов. Отличная организация экскурсии и сервис.
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К
Котова
Добрый день! Экскурсия отличная. Виды открываются потрясающие, которыми действительно будешь очарован. И название "главный каньон" очень подходящее. Годом ранее посетили обычную типичную экскурсию на каньон- совсем разные впечатления. Гид, действительно ГИД! Рекомендую данную экскурсию к посещению.
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Е
Елена
Добрый день! Были на экскурсии 21.09.2023г. Были на всех локациях заявленных в программе, виды открываются фантастические. Никакие фотографии не могут передать всей красоты и потрясающего величия этих мест. Ощущение гармонии и покоя, читать дальшеуменьшить
которое охватывает тебя на вершине. Так же, хочу обратить внимание, что Гасан - очень хороший, эрудированный гид, и приятный, располагающий к себе собеседник. За две предыдущие поездки, таких гидов нам не встречалось. Были очень хорошие люди, веселые, обаятельные, но не гиды, а Гасан именно гид, который знает множество исторических фактов и умеет о них рассказать. Рекомендую эту экскурсию всем (даже не худеньким дамам за 50, как я).
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Е
Елена
Отличная экскурсия. Гид показал красивейшие места, причём в отличие от классических маршрутов, в этих местах людей практически нет. Экскурсия составлена грамотно и неутомительно, пешие прогулки перемежаются с перемещением на автомобиле. Аппетитный пикник на холме с вкусным чаем и ароматным кофе. Отдельная благодарность Гасану, нашему гиду, за доставку в отель по окончании экскурсии, не смотря на удалённость от Махачкалы.
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