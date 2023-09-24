Что вас ожидает

Пик Гагарина на высоте 1912 метров над уровнем моря. На автомобиле мы доедем почти до Гимринского хребта, а потом вас ждёт несложный получасовой треккинг к вершине. Пока вы будете любоваться видами на ущелье реки Аварское Койсу, сёла Гимры и Унцукуль, расскажу вам, почему пик назвали в честь известного космонавта и как тут оказался Дюма. Также со смотровой площадки вам откроется панорама на долину, где происходили события Кавказской войны, и место, которое запечатлел на своей картине «Сражение при Ахатле» Г. Гагарин.

Обед в кафе национальной кухни. Вы попробуете местные блюда и немного отдохнёте после прогулки.

Каранайские пещеры на Сулакском каньоне. Заглянете внутрь и узнаете, как они образовались.

Смотровая площадка на Главный Сулакский каньон. В сезон это место посещают не более 1000 человек. В основном все приезжают на другую точку — к его Миатлинской части. Вы полюбуетесь завораживающими видами и сделаете отличные фото.

Каранайский каньон, который проходит параллельно Сулакскому.

Чиркейское водохранилище. Это самый крупный искусственный водоём на Северном Кавказе, образованный при строительстве Чиркейской ГЭС и самой большой в России арочной плотины. Если захотите, можем прокатиться по водохранилищу на катере.

Организационные детали