Побывайте в местах, где не ступала нога массового туриста. Вас ждёт Пик Гагарина с захватывающими видами на ущелье реки Аварское Койсу и сёла Гимры и Унцукуль. Откроется панорама Главного Сулакского

каньона, где в разные годы бывали Айвазовский и Дюма. Посетите Каранайские пещеры и Чиркейское водохранилище, самый крупный искусственный водоём на Северном Кавказе. В завершение, при желании, прокатитесь на катере по водохранилищу. Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 8 лет. Заберу вас от места проживания в Махачкале, Каспийске или из аэропорта и привезу обратно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения каньона - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, теплая и солнечная, что позволяет в полной мере насладиться красотами природы. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой посещение возможно, но может быть ограничено из-за погодных условий и меньшей доступности некоторых мест.

Сейчас август — это идеальное время.