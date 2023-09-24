Посетить малоизвестные места Дагестана и узнать их историю на автомобильной экскурсии
Вы побываете в диких и первозданных локациях, где не ступала нога массового путешественника.
Я отвезу вас на смотровую площадку, на которой панорамой загадочных дагестанских гор в разные годы любовались Айвазовский, Дюма и Бестужев-Марлинский. Покажу долину, где происходили события Кавказской войны. Вы побываете в гротах, покорите Пик Гагарина и попробуете блюда местной кухни.
Я отвезу вас на смотровую площадку, на которой панорамой загадочных дагестанских гор в разные годы любовались Айвазовский, Дюма и Бестужев-Марлинский. Покажу долину, где происходили события Кавказской войны. Вы побываете в гротах, покорите Пик Гагарина и попробуете блюда местной кухни.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пик Гагарина на высоте 1912 метров над уровнем моря. На автомобиле мы доедем почти до Гимринского хребта, а потом вас ждёт несложный получасовой треккинг к вершине. Пока вы будете любоваться видами на ущелье реки Аварское Койсу, сёла Гимры и Унцукуль, расскажу вам, почему пик назвали в честь известного космонавта и как тут оказался Дюма. Также со смотровой площадки вам откроется панорама на долину, где происходили события Кавказской войны, и место, которое запечатлел на своей картине «Сражение при Ахатле» Г. Гагарин.
Обед в кафе национальной кухни. Вы попробуете местные блюда и немного отдохнёте после прогулки.
Каранайские пещеры на Сулакском каньоне. Заглянете внутрь и узнаете, как они образовались.
Смотровая площадка на Главный Сулакский каньон. В сезон это место посещают не более 1000 человек. В основном все приезжают на другую точку — к его Миатлинской части. Вы полюбуетесь завораживающими видами и сделаете отличные фото.
Каранайский каньон, который проходит параллельно Сулакскому.
Чиркейское водохранилище. Это самый крупный искусственный водоём на Северном Кавказе, образованный при строительстве Чиркейской ГЭС и самой большой в России арочной плотины. Если захотите, можем прокатиться по водохранилищу на катере.
Организационные детали
- Я заберу вас от места вашего проживания в Махачкале, Каспийске или из аэропорта и привезу обратно.
- Экскурсия проходит на комфортабельном вместительном автомобиле Nissan X-Trail.
- Отдельно оплачивается еда в кафе и прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу (по желанию) — от 6000 до 12000 рублей в зависимости от места старта и продолжительности.
- Путешествие подойдёт взрослым и детям старше 8 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гасан — ваш гид в Махачкале
Доброго дня, друзья, меня зовут Гасан. Я гид по Дагестану. У меня более 20 маршрутов, несколько из них — авторские. Буду рад видеть вас на земле Дагестана. Организуем незабываемую экскурсию или тур по стране гор.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
24 сен 2023
Добрый день!
Были на экскурсии 21.09.2023г. Были на всех локациях заявленных в программе, виды открываются фантастические. Никакие фотографии не могут передать всей красоты и потрясающего величия этих мест.
Ощущение гармонии и покоя, которое охватывает тебя на вершине.
Так же, хочу обратить внимание, что Гасан - очень хороший, эрудированный гид, и приятный, располагающий к себе собеседник. За две предыдущие поездки, таких гидов нам не встречалось. Были очень хорошие люди, веселые, обаятельные, но не гиды, а Гасан именно гид, который знает множество исторических фактов и умеет о них рассказать.
Рекомендую эту экскурсию всем (даже не худеньким дамам за 50, как я).
Были на экскурсии 21.09.2023г. Были на всех локациях заявленных в программе, виды открываются фантастические. Никакие фотографии не могут передать всей красоты и потрясающего величия этих мест.
Ощущение гармонии и покоя, которое охватывает тебя на вершине.
Так же, хочу обратить внимание, что Гасан - очень хороший, эрудированный гид, и приятный, располагающий к себе собеседник. За две предыдущие поездки, таких гидов нам не встречалось. Были очень хорошие люди, веселые, обаятельные, но не гиды, а Гасан именно гид, который знает множество исторических фактов и умеет о них рассказать.
Рекомендую эту экскурсию всем (даже не худеньким дамам за 50, как я).
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