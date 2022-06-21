Село-призрак Гамсутль и Салтинский водопад

В горах Дагестана спрятано множество тайн и секретов. Среди величественных скал можно встретить множество заброшенных

4.8
112 отзывов
В горах Дагестана спрятано множество тайн и секретов. Среди величественных скал можно встретить множество заброшенных аулов. В один из них вы с нами и отправитесь. Гамсутль — один из древнейших аулов, последний житель умер в 2015 году. Вы прогуляетесь по пустынным улочкам, заглянете в дома и узнаете местные легенды от гида. А после познакомимся с природными достопримечательностями Дагестана.
Село-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Село-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Село-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Село-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Село-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Село-призрак Гамсутль и Салтинский водопад

Что вас ожидает 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Мемориальный комплекс «Андалал»
  • Село-призрак Гамсутль
  • Салтинский водопад
  • Аул Чох

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Сделайте описание привлекательным:

  • Почему ваша экскурсия интересна?
  • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
  • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?

по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном транспорте
  • Обед национальной кухней
  • Сопровождение гидом
Что не входит
  • Сувениры
  • Джиппинг до Гамсутля (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Одежда и обувь обязательно удобная, в туре мы будем много ходить пешком
  • С собой рекомендуем иметь наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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