Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:
Напишите о деталях
Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
Что вы будете делать на экскурсии?
Сделайте описание привлекательным:
Почему ваша экскурсия интересна?
В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд на комфортабельном транспорте
Обед национальной кухней
Сопровождение гидом
Что не входит
Сувениры
Джиппинг до Гамсутля (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Одежда и обувь обязательно удобная, в туре мы будем много ходить пешком
С собой рекомендуем иметь наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Спутник — ваш гид в Махачкале
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