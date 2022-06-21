В горах Дагестана спрятано множество тайн и секретов. Среди величественных скал можно встретить множество заброшенных аулов. В один из них вы с нами и отправитесь. Гамсутль — один из древнейших аулов, последний житель умер в 2015 году. Вы прогуляетесь по пустынным улочкам, заглянете в дома и узнаете местные легенды от гида. А после познакомимся с природными достопримечательностями Дагестана.