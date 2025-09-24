-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Старая Казань: история, культура, быт
Почему татары не спали на печи? Что такое сабантуй? И как в городе появилась татарская слобода?
Начало: На ул. Каюма Насыри
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
3600 ₽
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Казанское трио: экскурсия по классическому пешему маршруту
Пешая прогулка по Казани откроет вам исторические и культурные сокровища города. Исследуйте Кремль, улицу Баумана и Старо-Татарскую слободу в одном маршруте
Начало: У Казанского кремля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
27 сен в 10:00
28 сен в 10:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Будущее уже наступило: из Казани - в Иннополис
Иннополис ждет всех, кто интересуется ИТ и инновациями. Прогулка по технопарку, знакомство с беспилотными технологиями и атмосферой будущего
25 сен в 08:00
30 сен в 08:00
9400 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по «Туган Авылым»
Откройте для себя уникальные традиции татарского народа. Погрузитесь в атмосферу Казани, узнав о её истории и культуре всего за час
Начало: У экскурсионного центра
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
600 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Огни Казани из окна минивэна
Вечерняя Казань обретает волшебство: яркие огни, удивительные здания и панорамные виды. Откройте для себя город с новой стороны в минивэне
Начало: В центре Казани
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
26 сен в 20:30
27 сен в 20:30
1750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная
Узнайте, как Казань связана с великими умами прошлого. Прогулка по местам, где жили профессора и дворяне, откроет новые грани города
Начало: В сквере Толстого
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На Голубые озёра - на жёлтом УАЗике
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на ярком УАЗике, чтобы насладиться красотой Голубых озёр и захватывающими видами природы Казани
Начало: У метро «Авиастроительная»
4 окт в 09:00
11 окт в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Прикоснуться к душе Казани
Исследовать колоритную Старо-Татарскую слободу с её уютными двориками и цветными узорами
Начало: Рядом с театром им. Камала
Расписание: в среду в 15:00, в воскресенье в 11:00
1 окт в 15:00
5 окт в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
Мотопрогулка по Казани
Прокатитесь на мощном мотоцикле по Казани, наслаждаясь видами и узнавая интересные факты о городе. Безопасно и увлекательно
Начало: У Чаши
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
5000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Казани в сентябре 2025
Сейчас в Казани в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 600 до 9400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Казани на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 94 ⭐ отзыва, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь