10 отзывов

Мини-группа до 10 чел.

Казанское трио: экскурсия по классическому пешему маршруту Пешая прогулка по Казани откроет вам исторические и культурные сокровища города. Исследуйте Кремль, улицу Баумана и Старо-Татарскую слободу в одном маршруте Начало: У Казанского кремля

Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00