Вас ждет историческая экскурсия в Свияжск, где расположены православные святыни.
Описание экскурсииВас ждет загородное путешествие в историческое место — православный остров-град Свияжск, основанный русским царём Иваном Грозным в XVI веке, с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО — Успенским монастырём. Монастырский город прошел путь от процветания до упадка и отчуждения и возродился в XXI веке. Здесь вы можете поучаствовать в старинных русских забавах на Ленивом торжке, проникнуться духом гражданской войны и историческими фактами. Вторая часть нашего путешествия — природный заказник Голубые озёра, уникальный источник, который славится кристально чистой и ледяной водой. Вы прогуляетесь вдоль леса, наслаждаясь красивыми видами и, по желанию, сможете окунуться в ледяную воду в специально оборудованной купели.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свияжский Успенский монастырь
- Иоанно-Предтеченский монастырь
- Панорама на р. Свияга
- Малые Голубые озера
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в Свияжск - 150 руб. /чел.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или по договоренности
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
