Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет историческая экскурсия в Свияжск, где расположены православные святыни.



Здесь также можно поучаствовать в русских забавах и узнать много исторических фактов об острове-граде. После мы отправимся отдыхать на Голубые озера с уникальным источником и красивыми видами.

Описание экскурсии Вас ждет загородное путешествие в историческое место — православный остров-град Свияжск, основанный русским царём Иваном Грозным в XVI веке, с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО — Успенским монастырём. Монастырский город прошел путь от процветания до упадка и отчуждения и возродился в XXI веке. Здесь вы можете поучаствовать в старинных русских забавах на Ленивом торжке, проникнуться духом гражданской войны и историческими фактами. Вторая часть нашего путешествия — природный заказник Голубые озёра, уникальный источник, который славится кристально чистой и ледяной водой. Вы прогуляетесь вдоль леса, наслаждаясь красивыми видами и, по желанию, сможете окунуться в ледяную воду в специально оборудованной купели.

