Из Казани — на Голубые озера!

Посетить «природное чудо Татарстана», полюбоваться ярко-бирюзовой водой и принять целебные ванны

5
3 отзыва
Приглашаю в небольшое загородное путешествие, которое поможет вам прочувствовать силу местной природы! Вы погуляете по лесному заповеднику и окунетесь в ледяные воды Малого Голубого озера.

А также узнаете факты и легенды, связанные с этим удивительным уголком страны.
Из Казани — на Голубые озера!
Из Казани — на Голубые озера!
Из Казани — на Голубые озера!
Из Казани — на Голубые озера!
Из Казани — на Голубые озера!
Из Казани — на Голубые озера!
Из Казани — на Голубые озера!
Из Казани — на Голубые озера!
Из Казани — на Голубые озера!
Из Казани — на Голубые озера!

Что вас ожидает

День на лоне природы

По дороге на озера я расскажу о нашем колоритном городе, местных традициях и татарской кухне. Приехав, мы отправимся наслаждаться природой: погуляем по лесной тропинке рядом с рекой Казанка, увидим краснокнижные растения, обойдем Малое озеро и поднимемся на гору, где растет орешник. По пути нам встретятся деревянные фигуры «су анасы» и «шурале» — герои татарских сказок народного поэта Тукая. Полюбовавшись панорамой озера с высоты, мы спустимся к оборудованному месту для купания, где вы можете освежиться в целебной ледяной воде.

Занимательные истории

Во время путешествия я не дам вам заскучать и расскажу много интересных фактов. Вы узнаете, почему озера не замерзают, как люди использовали природную мощь воды в 19-20 веках и какую пользу озера приносят сейчас. А также услышите о местных традициях: крещенском купании и елке на дне озера в Новый год. Кроме того, я поделюсь легендой о происхождении озер и региональными планами по развитию их территории.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит Чингиз
  • Транспорт включен в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Чингиз и Людмила
Чингиз и Людмила
Проводим экскурсии-впечатления с супругом на нашем комфортном минивэне. Я Людмила, аккредитованный гид по Казани и Казанскому Кремлю. С любовью и трепетом отношусь к нашему городу, ведь я наблюдала его становление и преображение. Мое удовольствие — знакомить гостей с историческими и современными достопримечательностями, с традициями и обычаями местного населения, колоритными тихими улочками и контрастными архитектурными видами, с чудесами Православия и канонами Ислама. В наших экскурсиях мы ценим обмен опытом с жителями других городов нашей страны и зарубежья и их желание вернуться в Казань вновь.
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3 настоящих отзыва от туристов

А
18 окт 2021
Ездили на голубые озера с Чингизом. Великолепно и интересно рассказывает. Очень все понравилось. Получили незабываемые впечатления! Спасибо огромное! Приедем снова!
О
3 авг 2021
Хочется сказать спасибо Чингизу провел не только экскурсию по озёрам но и много слов рассказал о Казани, дал советы куда сходить. Все было четко по времени. Авто очень комфортабельно, экскурсовода слышно отлично. Ездили с ребенком 4 лет.
Н
20 июля 2021
Экскурсия на Голубые озёра- супер!!! Чингиз сказал в начале нашего пути, что мы едем за впечатлениями, и он оказался прав. Безумно красивая природа, необычайно холодная вода в такую жаркую погоду и талант Чингиза, как рассказчика и организатора: нам понравилось всё. Рекомендуем эту экскурсию всем, в любом возрасте и настроении!

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