Приглашаю в небольшое загородное путешествие, которое поможет вам прочувствовать силу местной природы! Вы погуляете по лесному заповеднику и окунетесь в ледяные воды Малого Голубого озера. А также узнаете факты и легенды, связанные с этим удивительным уголком страны.

Описание экскурсии

День на лоне природы

По дороге на озёра я расскажу о нашем колоритном городе, местных традициях и татарской кухне. Приехав, мы отправимся наслаждаться природой: погуляем по лесной тропинке рядом с рекой Казанка, полюбуемся живописными видами. Мы спустимся к оборудованному месту для купания, где вы можете освежиться в целебной ледяной воде.

Занимательные истории

Во время путешествия я не дам вам заскучать и расскажу много интересных фактов. Вы узнаете, почему озёра не замерзают, как люди использовали природную мощь воды в 19-20 веках и какую пользу озёра приносят сейчас. А также услышите о местных традициях: крещенском купании и елке на дне озера в Новый год. Кроме того, я поделюсь легендой о происхождении озёр и региональными планами по развитию их территории.

Организационные детали