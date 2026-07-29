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Из Казани - на Голубые озёра

Посетить «природное чудо Татарстана», полюбоваться ярко-бирюзовой водой и искупаться в купели
Приглашаю в небольшое загородное путешествие, которое поможет вам прочувствовать силу местной природы! Вы погуляете по лесному заповеднику и окунетесь в ледяные воды Малого Голубого озера. А также узнаете факты и легенды, связанные с этим удивительным уголком страны.
5
21 отзыв
Из Казани - на Голубые озёра
Из Казани - на Голубые озёра
Из Казани - на Голубые озёра

Описание экскурсии

День на лоне природы

По дороге на озёра я расскажу о нашем колоритном городе, местных традициях и татарской кухне. Приехав, мы отправимся наслаждаться природой: погуляем по лесной тропинке рядом с рекой Казанка, полюбуемся живописными видами. Мы спустимся к оборудованному месту для купания, где вы можете освежиться в целебной ледяной воде.

Занимательные истории

Во время путешествия я не дам вам заскучать и расскажу много интересных фактов. Вы узнаете, почему озёра не замерзают, как люди использовали природную мощь воды в 19-20 веках и какую пользу озёра приносят сейчас. А также услышите о местных традициях: крещенском купании и елке на дне озера в Новый год. Кроме того, я поделюсь легендой о происхождении озёр и региональными планами по развитию их территории.

Организационные детали

  • Экскурсия рекомендована для участников старше 8 лет
  • Экскурсию проведет один из гидов команды
  • С собой возьмите купальные костюмы и полотенца
  • По запросу возможно проведение экскурсии для большего количества человек (для 5-7 человек на минивэне)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 1526 туристов
Я аккредитованный гид по Казани и Казанскому кремлю, представляю команду гидов. С любовью и трепетом относимся к своему городу, наблюдая его становление и преображение. С удовольствием познакомим гостей с историческими и
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современными достопримечательностями Казани, с традициями и обычаями местного населения, колоритными тихими улочками и контрастными архитектурными видами, с чудесами православия и канонами ислама. В наших экскурсиях мы ценим обмен опытом с жителями других городов нашей страны и зарубежья и их желание вернуться в Казань вновь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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Е
Впечатлила экскурсия, не ожидали такой красоты. Спасибо!
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Денис
Огромное СПАСИБО!!! После нескольких неудачных экскурсий Вы просто спасли наш отпуск!!!

Во-первых, Голубые озера - это потрясающее, невероятное, завораживающее место! Мы были в конце марта и везде еще лежал снег, но
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природа все равно невероятно красивая. Летом, наверное, еще лучше, но зато не было толп туристов, можно было насладиться красотой и умиротворением этого места.

Во-вторых, возможность искупаться в абсолютно прозрачной (до самого дна) сине-голубой воде, которой мы конечно же воспользовались. Ощущения незабываемые! Гид еще и горячим чаем из термоса напоил, что было очень кстати после ледяной воды озера.

Ну и в-третьих, просто потрясающий гид Дмитрий. Человек искренне влюбленный в Казань и увлеченный своей работой. За время поездки мы узнали не только про Голубые озера, но и множество интересных фактов о Татарстане: и легенды, и обычаи, и история традиционной кухни, и особенности промышленности. Причем это была не нудная лекция, а интересная история, которую хотелось слушать не перебивая.

Еще раз огромное спасибо!!!

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Анастасия
Впечатления от экскурсии остались очень двоякими. Нам не повезло с погодой, было дождливо, и как оказалось, на Озерах в дождь делать нечего совсем. Мы бегло пробежались по маршруту, периодически наш
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гид говорил, вот здесь то-то, то-то, но в дождь вы этого не увидите. И вот получается, что нам все показали, но мы ничего не увидели. Парк красивый, но экскурсии в нем стоит проводить только в теплый солнечный день.
Хочется пожелать организаторам этого тура не просто брать деньги с туристов, а стремиться к высокому качеству проводимой программы. Можно было бы уточнить, что в дождь программа будет не полная, предложить альтернативу, за такие то не малые деньги., но нет -"галопом по Европам"

Людмила
Людмила
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Понимаю Ваши чувства, когда приезжаешь в город на пару дней, а тут ветер, дождь, даже снег порой, и
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это в конце апреля. Впечатления от экскурсий могут не появиться в полной мере, как того хотелось бы..
На погоду повлиять человек не в силах, но можно выбрать альтернативу, например, вместо природной прогулки забронировать мероприятие в помещении. Мы, экскурсоводы работаем в любую погоду, и всегда полностью показываем программу, как было и в данной экскурсии:)

Обязательно учтем Ваши пожелания, и Вам желаю только хорошей солнечной погоды в путешествиях😊

С уважением, Людмила

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Е
Всё понравилось, большое спасибо Дмитрию.
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А
Лучшая экскурсия, которую мы посетили в Казани. Оказалась и самая познавательная. Спасибо Дмитрию.
Лучшая экскурсия, которую мы посетили в Казани. Оказалась и самая познавательная. Спасибо Дмитрию.
Лучшая экскурсия, которую мы посетили в Казани. Оказалась и самая познавательная. Спасибо Дмитрию.
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П
Очень приятная и лёгкая экскурсия. Дмитрий отличный рассказчик. В пути от Дмитрия узнали много интересного про местные блюда, праздники, предприятия и развитие города. На озёрах прогуливались в спокойном темпе, наслаждались красотой природы, фотографировались. На последнем озере нам выделили час свободного времени для купания и отдыха.
Очень приятная и лёгкая экскурсия. Дмитрий отличный рассказчик. В пути от Дмитрия узнали много интересного про
Очень приятная и лёгкая экскурсия. Дмитрий отличный рассказчик. В пути от Дмитрия узнали много интересного про
Очень приятная и лёгкая экскурсия. Дмитрий отличный рассказчик. В пути от Дмитрия узнали много интересного про
Очень приятная и лёгкая экскурсия. Дмитрий отличный рассказчик. В пути от Дмитрия узнали много интересного про
Очень приятная и лёгкая экскурсия. Дмитрий отличный рассказчик. В пути от Дмитрия узнали много интересного про
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