Что вас ожидает

День на лоне природы

По дороге на озера я расскажу о нашем колоритном городе, местных традициях и татарской кухне. Приехав, мы отправимся наслаждаться природой: погуляем по лесной тропинке рядом с рекой Казанка, увидим краснокнижные растения, обойдем Малое озеро и поднимемся на гору, где растет орешник. По пути нам встретятся деревянные фигуры «су анасы» и «шурале» — герои татарских сказок народного поэта Тукая. Полюбовавшись панорамой озера с высоты, мы спустимся к оборудованному месту для купания, где вы можете освежиться в целебной ледяной воде.

Занимательные истории

Во время путешествия я не дам вам заскучать и расскажу много интересных фактов. Вы узнаете, почему озера не замерзают, как люди использовали природную мощь воды в 19-20 веках и какую пользу озера приносят сейчас. А также услышите о местных традициях: крещенском купании и елке на дне озера в Новый год. Кроме того, я поделюсь легендой о происхождении озер и региональными планами по развитию их территории.

Организационные детали