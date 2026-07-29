Приглашаю в небольшое загородное путешествие, которое поможет вам прочувствовать силу местной природы! Вы погуляете по лесному заповеднику и окунетесь в ледяные воды Малого Голубого озера. А также узнаете факты и легенды, связанные с этим удивительным уголком страны.
Описание экскурсии
День на лоне природы
По дороге на озёра я расскажу о нашем колоритном городе, местных традициях и татарской кухне. Приехав, мы отправимся наслаждаться природой: погуляем по лесной тропинке рядом с рекой Казанка, полюбуемся живописными видами. Мы спустимся к оборудованному месту для купания, где вы можете освежиться в целебной ледяной воде.
Занимательные истории
Во время путешествия я не дам вам заскучать и расскажу много интересных фактов. Вы узнаете, почему озёра не замерзают, как люди использовали природную мощь воды в 19-20 веках и какую пользу озёра приносят сейчас. А также услышите о местных традициях: крещенском купании и елке на дне озера в Новый год. Кроме того, я поделюсь легендой о происхождении озёр и региональными планами по развитию их территории.
Организационные детали
- Экскурсия рекомендована для участников старше 8 лет
- Экскурсию проведет один из гидов команды
- С собой возьмите купальные костюмы и полотенца
- По запросу возможно проведение экскурсии для большего количества человек (для 5-7 человек на минивэне)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 1526 туристов
Я аккредитованный гид по Казани и Казанскому кремлю, представляю команду гидов. С любовью и трепетом относимся к своему городу, наблюдая его становление и преображение. С удовольствием познакомим гостей с историческими и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Впечатлила экскурсия, не ожидали такой красоты. Спасибо!
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Огромное СПАСИБО!!! После нескольких неудачных экскурсий Вы просто спасли наш отпуск!!!
Во-первых, Голубые озера - это потрясающее, невероятное, завораживающее место! Мы были в конце марта и везде еще лежал снег, но
Во-первых, Голубые озера - это потрясающее, невероятное, завораживающее место! Мы были в конце марта и везде еще лежал снег, но
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Впечатления от экскурсии остались очень двоякими. Нам не повезло с погодой, было дождливо, и как оказалось, на Озерах в дождь делать нечего совсем. Мы бегло пробежались по маршруту, периодически наш
Людмила
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!
Понимаю Ваши чувства, когда приезжаешь в город на пару дней, а тут ветер, дождь, даже снег порой, и
Понимаю Ваши чувства, когда приезжаешь в город на пару дней, а тут ветер, дождь, даже снег порой, и
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Е
Всё понравилось, большое спасибо Дмитрию.
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А
Лучшая экскурсия, которую мы посетили в Казани. Оказалась и самая познавательная. Спасибо Дмитрию.
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П
Очень приятная и лёгкая экскурсия. Дмитрий отличный рассказчик. В пути от Дмитрия узнали много интересного про местные блюда, праздники, предприятия и развитие города. На озёрах прогуливались в спокойном темпе, наслаждались красотой природы, фотографировались. На последнем озере нам выделили час свободного времени для купания и отдыха.
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