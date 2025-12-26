Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

На экскурсии вы увидите шесть великолепных мечетей XVIII-XIX веков, включая мечети Марджани, Апанаевскую и Галеевскую.



Вы побываете внутри двух из них, восхититесь изразцами и барочной лепниной, а еще узнаете, чем местные мечети отличаются от других в мире и как классические стили в их облике переплелись с татарским колоритом. А завершится погружение в культуру теплым татарским чаепитием в уютном кафе.