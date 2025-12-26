На экскурсии вы увидите шесть великолепных мечетей XVIII-XIX веков, включая мечети Марджани, Апанаевскую и Галеевскую.
Вы побываете внутри двух из них, восхититесь изразцами и барочной лепниной, а еще узнаете, чем местные мечети отличаются от других в мире и как классические стили в их облике переплелись с татарским колоритом. А завершится погружение в культуру теплым татарским чаепитием в уютном кафе.
Вы побываете внутри двух из них, восхититесь изразцами и барочной лепниной, а еще узнаете, чем местные мечети отличаются от других в мире и как классические стили в их облике переплелись с татарским колоритом. А завершится погружение в культуру теплым татарским чаепитием в уютном кафе.
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы увидите:
- Шесть из сохранившихся одиннадцати старинных мечетей (Нурулла, Галеевская, Голубая, Бурнаевская, Апанаевская, Марджани);
- Молельные залы Галеевской и Апанаевской мечетей: изразцы интерьера, барочную лепнину, кафедру для проповедей;
•Внутреннее убранство мечетей и собрание мусульманской библиотеки. Во время экскурсии вы узнаете:
- Кто заказывал и проектировал татарские мечети;
- В чем отличие татарской мечети от большинства мечетей мусульманского мира;
- Как на примере мечетей отличать архитектурные стили и замечать умелое вплетение татарского колорита в архитектуру.
- Зачем нужно электронное табло внутри мечети, шамаили;
- Какие традиции соблюдает муэдзин в азане, призыве на молитву. Горячим завершением станет традиционное Важная информация: Экскурсия проходит на улице, предполагается заход в две мечети. Между мечетями предусмотрены пешеходные переходы. Пожалуйста, одевайтесь по погоде. При посещении мечети нужно будет снять обувь, поэтому наличие носков на ногах обязательно. Женщины при входе в мечеть должны покрыть голову платком, максимально закрыв волосы. Оголенные части тела также должны быть закрыты: юбка ниже колен, рукав ниже локтя, закрытое декольте. В холодное время года дозволяется посещение мечети в шапке. В широких брюках женщины допускаются, обтягивающие брюки должны быть покрыты. Мужчины допускаются в мечеть в брюках и рубашке или свитере. Если в шортах, то они должны быть ниже колен; если в футболке, то с рукавами (необязательно длинными).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Нурулла
- Галеевская мечеть (с посещением)
- Голубая мечеть
- Бурнаевская мечеть
- Апанаевская мечеть (с посещением)
- Мечеть аль-Марджани
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Московская, 57/13
Завершение: У мечети Марджани, рядом с озером Кабан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на улице, предполагается заход в две мечети. Между мечетями предусмотрены пешеходные переходы. Пожалуйста, одевайтесь по погоде
- При посещении мечети нужно будет снять обувь, поэтому наличие носков на ногах обязательно. Женщины при входе в мечеть должны покрыть голову платком, максимально закрыв волосы. Оголенные части тела также должны быть закрыты: юбка ниже колен, рукав ниже локтя, закрытое декольте. В холодное время года дозволяется посещение мечети в шапке. В широких брюках женщины допускаются, обтягивающие брюки должны быть покрыты
- Мужчины допускаются в мечеть в брюках и рубашке или свитере. Если в шортах, то они должны быть ниже колен если в футболке, то с рукавами (необязательно длинными)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 5 чел.
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
Познакомьтесь с уникальной архитектурой Казани и узнайте, как здесь мирно сосуществуют две религии. Откройте для себя историю выдающихся личностей
Начало: У Спасской башни кремля
Завтра в 12:00
28 дек в 12:00
6700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
Понять, как в городе исторически уживаются разные конфессии, и узнать о жизни мусульман изнутри
Начало: На улице Татарстан
29 дек в 08:30
30 дек в 08:00
от 3467 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
Исследуйте Старо-Татарскую слободу в Казани, где история и культура оживают. Уникальная возможность познакомиться с татарскими традициями и бытом
Начало: В Старо-Татарской слободе
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.