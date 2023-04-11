Крепостные стены и башни, мечеть Кул-Шариф, панорамы города и не только
Как проследить развитие Казани со времён Волжской Булгарии до наших дней? Конечно, пргуляться внутри кремля, где среди архитектуры 16–21 веков вы погрузитесь в историю города.
А наш гид дополнит погружение интересными рассказами: из-за чего прекратились раскопки на территории кремля? Почему башня Сююмбике «падает»? Что скрывает Тайницкая башня?. .
А наш гид дополнит погружение интересными рассказами: из-за чего прекратились раскопки на территории кремля? Почему башня Сююмбике «падает»? Что скрывает Тайницкая башня?. .
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы окажетесь внутри старинной русской крепости, где:
- пройдёте по древнейшей мощёной улице Казани;
- проследите за ходом исторических событий от образования Волжской Булгарии в 10 веке до современности;
- узнаете особенности средневековых оборонительных сооружений;
- познакомитесь с исламом в мечети Кул-Шариф, поймёте, почему в республике Татарстане две религии, и услышите, как звучит Коран;
- побываете на панорамной площадке, откуда открывается восхитительный вид на центральную и заречную части Казани: дворец бракосочетания в виде огромного казана, спортивные объекты и монументальный Дворец земледельцев;
- рассмотрите росписи Благовещенского собора 16 века — древнейшей сохранившейся постройки Казани;
- услышите об удивительной судьбе последней правительницы Казанского ханства у падающей башни Сююмбике;
- узнаете о древних правителях рядом с ханским мавзолеем в древнейшей части кремля и поймёте, почему прекратили археологические раскопки;
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия рекомендована для детей старше 12 лет. Дети до 8 лет проходят бесплатно в сопровождении родителей. Поможем организовать досуг для детей 7+, пока родители на экскурсии.
- Мы посетим действующие религиозные храмы, где нужно соблюдать дресс-код (женщинам покрыть голову и плечи)
- По пятницам с 11:30 до 13:30 мечеть Кул-Шариф закрыта для посещения
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Спасской башни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Казани
Провели 443 экскурсии для 707 туристов
Я Людмила, аккредитованный гид по Казани и Казанскому Кремлю, представляю команду гидов. С любовью и трепетом отношусь к нашему городу, ведь я наблюдала его становление и преображение. Мое удовольствие — знакомить гостей с историческими и современными достопримечательностями, с традициями и обычаями местного населения, колоритными тихими улочками и контрастными архитектурными видами, с чудесами Православия и канонами Ислама. В наших экскурсиях мы ценим обмен опытом с жителями других городов нашей страны и зарубежья и их желание вернуться в Казань вновь.
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