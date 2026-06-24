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узнавали Кремль перед отъездом.

Спасибо огромное Кате, что она это учла и собрала все наши новые знания, полученные за несколько дней, в единое целое! Подытожила всё, благодаря чему восприятие Казани сложилось в единую потрясающую картину!

Заходили в мечеть и храм, услышали истории, о которых не знали, с лёгкой подачи Екатерины разыскали вкуснейшую губадию (и почему нам о ней ничего не было известно все 5 "казанских" дней?:)

Катюша, спасибо, что всегда были на связи, за экскурсию, за фото и за знакомство! Людмила, спасибо за быструю организацию!

Если что-то не получилось вначале с посещением Кремля, вполне можно оставить его "на десерт":) Проверено:)