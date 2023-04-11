Исследовать Казанский кремль в мини-группе

Крепостные стены и башни, мечеть Кул-Шариф, панорамы города и не только

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Как проследить развитие Казани со времён Волжской Булгарии до наших дней? Конечно, пргуляться внутри кремля, где среди архитектуры 16–21 веков вы погрузитесь в историю города.

А наш гид дополнит погружение интересными рассказами: из-за чего прекратились раскопки на территории кремля? Почему башня Сююмбике «падает»? Что скрывает Тайницкая башня?. .
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Исследовать Казанский кремль в мини-группе
Ближайшие даты:
17
апр
18
апр
19
апр
20
апр
21
апр
22
апр
23
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы окажетесь внутри старинной русской крепости, где:

  • пройдёте по древнейшей мощёной улице Казани;
  • проследите за ходом исторических событий от образования Волжской Булгарии в 10 веке до современности;
  • узнаете особенности средневековых оборонительных сооружений;
  • познакомитесь с исламом в мечети Кул-Шариф, поймёте, почему в республике Татарстане две религии, и услышите, как звучит Коран;
  • побываете на панорамной площадке, откуда открывается восхитительный вид на центральную и заречную части Казани: дворец бракосочетания в виде огромного казана, спортивные объекты и монументальный Дворец земледельцев;
  • рассмотрите росписи Благовещенского собора 16 века — древнейшей сохранившейся постройки Казани;
  • услышите об удивительной судьбе последней правительницы Казанского ханства у падающей башни Сююмбике;
  • узнаете о древних правителях рядом с ханским мавзолеем в древнейшей части кремля и поймёте, почему прекратили археологические раскопки;
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия рекомендована для детей старше 12 лет. Дети до 8 лет проходят бесплатно в сопровождении родителей. Поможем организовать досуг для детей 7+, пока родители на экскурсии.
  • Мы посетим действующие религиозные храмы, где нужно соблюдать дресс-код (женщинам покрыть голову и плечи)
  • По пятницам с 11:30 до 13:30 мечеть Кул-Шариф закрыта для посещения

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Спасской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы
Казанский кремль
Популярные места
Кул-Шариф
Старая Казань
Башня Сююмбике
Благовещенский собор
Мавзолей казанских ханов
Смотровые площадки
Кремль
Мусульманские
Мечети и Соборы

Похожие туры из Казани

Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
339 отзывов
Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
Объехать город на автобусе, увидеть ключевые памятники и побывать в кремле и мечети Кул-Шариф
недалеко от Казанского Кремля
Завтра
12 апр
13 апр
14 апр
1 000 за человека
Казанский кремль - сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Казанский кремль - сердце города
С умом погулять по старинной крепости и открыть все ее секреты
на площади 1 мая
17 апр
18 апр
19 апр
20 апр
2 600 за всё до 7 чел.
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
Познакомиться с самыми знаковыми объектами третьей столицы России на пешеходной прогулке по центру
в районе Петропавловского собора
Завтра
12 апр
13 апр
14 апр
4 700 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Казани
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ