Людмила — ваша команда гидов в Казани

Провели 443 экскурсии для 707 туристов

Я Людмила, аккредитованный гид по Казани и Казанскому Кремлю, представляю команду гидов. С любовью и трепетом отношусь к нашему городу, ведь я наблюдала его становление и преображение. Мое удовольствие — знакомить гостей с историческими и современными достопримечательностями, с традициями и обычаями местного населения, колоритными тихими улочками и контрастными архитектурными видами, с чудесами Православия и канонами Ислама. В наших экскурсиях мы ценим обмен опытом с жителями других городов нашей страны и зарубежья и их желание вернуться в Казань вновь.

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