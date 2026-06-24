Как узнать о развитии Казани с тысячелетней историей? Конечно, прогуляться внутри кремля, где среди архитектуры 16–21 веков вы погрузитесь в историю города.
А наш гид дополнит погружение интересными рассказами: как появилась мечеть Кул Шариф? Почему башня Сююмбике падает? Какие особенности архитектуры псковских храмов?
А наш гид дополнит погружение интересными рассказами: как появилась мечеть Кул Шариф? Почему башня Сююмбике падает? Какие особенности архитектуры псковских храмов?
Описание экскурсии
Вы окажетесь внутри старинной русской крепости, где:
- пройдёте вдоль старинной мощёной улицы Казани и разгадаете знаки археологов
- узнаете особенности фортификации средневековых оборонительных сооружений
- познакомитесь с исламом в мечети Кул-Шариф, поймёте, почему в республике Татарстане две религии, и услышите, как звучит Коран
- побываете на панорамной площадке, откуда открывается восхитительный вид на Казань: дворец бракосочетаний в виде огромного казана, монументальный Дворец земледельцев и Собор во имя явления Казанской иконы Божией матери, построенный на месте обретения святыни
- рассмотрите росписи Благовещенского собора 16 века — яркого образца псковского зодчества в Казани
- услышите факты и легенды об удивительной судьбе правительницы Казанского ханства у падающей башни Сююмбике
- узнаете о правителях прошлых веков рядом с ханским мавзолеем в древнейшей части кремля
- и многое другое!
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — 190 ₽/взрослый, 180 ₽/школьный и льготный
- Экскурсия рекомендована для школьников старших классов и взрослой аудитории
- Мы посетим храмы, где нужно соблюдать дресс-код (женщинам покрыть голову, плечи, колени)
- По пятницам с 11:30 до 13:30 мечеть Кул-Шариф закрыта для посещения, каждый день с 11:30 до 12:30 закрыт для посещения туристический балкон
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спасской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 1526 туристов
Я аккредитованный гид по Казани и Казанскому кремлю, представляю команду гидов. С любовью и трепетом относимся к своему городу, наблюдая его становление и преображение. С удовольствием познакомим гостей с историческими и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Получили большое удовольствие от экскурсии по казанскому Кремлю, проведённой Еленой. Грамотный, знающий экскурсовод. Однозначно рекомендую экскурсовода всем, кто захочет посетить казанский Кремль.
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Очень понравилась экскурсия! Елена встретила нас вовремя, показала все объекты внутри кремля, была очень тактична и внимательна. Спасибо,мы очень довольны!
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Н
живая интересная экскурсия, без формального изложения сухих фактов и цифр, очень советую
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Подойдёт абсолютно всем: и маленькому и старенькому. Экскурсовод прекрасно чувствует группу и экскурсия проходит максимально комфортно для всех. Елена - прекрасный экскурсовод, с глубоким знанием истории Казани, с большой любовью
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16 июня мы с семьёй гуляли по Кремлю с гидом Екатериной. Экскурсия-прогулка получилась очень душевной! Обычно с Кремля начинают свое знакомство с городом, но у нас так сложилось, что мы
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А
Наш гид была Елена, все хорошо и интересно рассказывала 👍
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