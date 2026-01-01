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Групповая
до 25 чел.
Архитектурный коктейль центра Казани: от классицизма до постмодернизма
Начало: Ул. Кремлевская, 33
1300 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия по Казанскому Кремлю с уникальным доступом в башни
Начало: Площадь 1 Мая, у Спасской башни
1500 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Архитектура старинных мечетей (с посещением Галеевской и Апанаевской)
Начало: Ул. Московская, 57/13
1300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Глазами инженера»
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