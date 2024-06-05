Экскурсии по мусульманским местам Казани

Найдено 8 экскурсий в категории «Мусульманские» в Казани, цены от 1 080 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе
Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце
Начало: На улице Татарстан
«Ислам и христианство в Казани сквозь века»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2 800 за всё до 10 чел.
Казанский кремль и Музей исламской культуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю
Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры
Начало: На улице Кремлевская
«В музее вы получите общие представления об исламе как о мировой религии, познакомимся с ролью ислама в истории и культуре татарского народа, с особенностями мусульманских традиций»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600 за всё до 5 чел.
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
193 отзыва
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Дом Лекаря — музей мусульманской медицины»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700 за человека
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
Погулять по древнему кварталу, посетить мечеть и в доступной форме раскрыть особенности ислама
Начало: В Старо-Татарской слободе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 800 за всё до 7 чел.
Татарские слободы: история, быт и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Татарские слободы: история, быт и легенды
Узнать о культуре татар, их традициях и увидеть старинные мечети и аутентичные домики
Начало: на улице Татарстан
«Вы увидите мечети Марджани, Зангар и Нурулла, построенные в 18-19 столетиях»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
6 000 за всё до 5 чел.
Мусульманские грани тысячелетней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Открыть прошлое, культуру и традиции татарской столицы на экскурсии с историком
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
«Я подробно расскажу, как в столице Татарстана веками развивалась исламская религиозная мысль, мусульманское образование и книгопечатание»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
637 отзывов
Групповая экскурсия в Казани: исторические и культурные сокровища города
Погрузитесь в мир татарских легенд и российской истории с экскурсией, где каждый уголок Казани расскажет свою уникальную историю
Начало: Недалеко от Казанского кремля
«дома и мечети Старо-Татарской слободы»
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12001 080 за человека
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
Посетить аутентичный островок Казани и познакомиться с историей и культурой татар
Начало: в районе ГРК «Татарская усадьба»
«Самая яркая и аутентичная часть Казани связана со Старо-Татарской слободой и ее махаллями — мусульманскими кварталами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Все супер, рекомендую)
  • Л
    Лина
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
    читать дальше

    буду рекомендовать своим друзьям эту компанию!) на обратной дороге заехали к фермеру на дегустацию, дали на пробу много вкусного. Купили много вкусняшек, очень рады!!!

    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое
  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
    читать дальше

    персонально экскурсоводу Елене Сергеевне, за отличные знания и подачу материала, и водителю автобуса, по-моему Роман, вёз нас отлично, и высадил на трассе по дороге в аэропорт! Мы поймали машину и не опоздали на регистрацию, из города б вряд ли успели! Всем добра!

    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)
  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
    Очень интересные истории о культуре народа! Мы и дочка вспоминаем татарскую деревню и станинную мечеть. Что уникально Вы туда сможете
    читать дальше

    пройти и Айназ сможет вам помочь и рассказать как все было. И куда же направлена мечеть? На Мекку? Татарская деревня хорошее место, вы туда тоже зайдете!

  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
    Всем туристам для посещения в обязательном порядке!!! Очень легкая для восприятия и важная экскурсия для нас. Рассказ Гульназ захватил с первой минуты,все по делу. А еще посоветовала очень хорошее кафе😉
  • Л
    Лариса
    14 мая 2024
    Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
    Отличная экскурсия! Много разнообразной и познавательной информации. Айназ удалось заинтересовать нашу компанию темой экскурсии. Было много обсуждений разных исторических аспектов,
    читать дальше

    углублений в историю и жизнь ее участников, корреляций с сегодняшним днем. Экскурсия достаточная по времени, не напряжная по протяженности. Остались довольны. Наша благодарность Айназ!

  • И
    Инна
    30 апреля 2024
    Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
    Нашим экскурсоводом была Ирина. Остались довольны!
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Мусульманские грани тысячелетней Казани
    Отличная, познавательная, приятная прогулка.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мусульманские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
  2. Казанский кремль и Музей исламской культуры
  3. Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
  4. Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
  5. Татарские слободы: история, быт и легенды
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Мусульманские" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 080 до 8 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1016 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Казани на 2024 год по теме «Мусульманские», 1016 ⭐ отзывов, цены от 1080₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам