1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе
Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце
Начало: На улице Татарстан
«Ислам и христианство в Казани сквозь века»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю
Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры
Начало: На улице Кремлевская
«В музее вы получите общие представления об исламе как о мировой религии, познакомимся с ролью ислама в истории и культуре татарского народа, с особенностями мусульманских традиций»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Дом Лекаря — музей мусульманской медицины»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
Погулять по древнему кварталу, посетить мечеть и в доступной форме раскрыть особенности ислама
Начало: В Старо-Татарской слободе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Татарские слободы: история, быт и легенды
Узнать о культуре татар, их традициях и увидеть старинные мечети и аутентичные домики
Начало: на улице Татарстан
«Вы увидите мечети Марджани, Зангар и Нурулла, построенные в 18-19 столетиях»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Открыть прошлое, культуру и традиции татарской столицы на экскурсии с историком
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
«Я подробно расскажу, как в столице Татарстана веками развивалась исламская религиозная мысль, мусульманское образование и книгопечатание»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия в Казани: исторические и культурные сокровища города
Погрузитесь в мир татарских легенд и российской истории с экскурсией, где каждый уголок Казани расскажет свою уникальную историю
Начало: Недалеко от Казанского кремля
«дома и мечети Старо-Татарской слободы»
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12001 080₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
Посетить аутентичный островок Казани и познакомиться с историей и культурой татар
Начало: в районе ГРК «Татарская усадьба»
«Самая яркая и аутентичная часть Казани связана со Старо-Татарской слободой и ее махаллями — мусульманскими кварталами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Все супер, рекомендую)
- ЛЛина5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
- ГГалина4 июня 2024Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
- ДДенис4 июня 2024Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
- ДДмитрий25 мая 2024Очень интересные истории о культуре народа! Мы и дочка вспоминаем татарскую деревню и станинную мечеть. Что уникально Вы туда сможете
- ТТатьяна23 мая 2024Всем туристам для посещения в обязательном порядке!!! Очень легкая для восприятия и важная экскурсия для нас. Рассказ Гульназ захватил с первой минуты,все по делу. А еще посоветовала очень хорошее кафе😉
- ЛЛариса14 мая 2024Отличная экскурсия! Много разнообразной и познавательной информации. Айназ удалось заинтересовать нашу компанию темой экскурсии. Было много обсуждений разных исторических аспектов,
- ИИнна30 апреля 2024Нашим экскурсоводом была Ирина. Остались довольны!
- ООльга30 апреля 2024Отличная, познавательная, приятная прогулка.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Мусульманские»
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