в пятницу и субботу в 09:15

Что вас ожидает
Ак-Мечеть, или Белая мечеть — жемчужина национальной архитектуры, олицетворяющая чистоту помыслов, чести и совести.
Болгарское городище с памятниками 13-14 веков — город возник в домонгольский период и достиг расцвета в золотоордынский период, когда были построены многочисленные каменные здания. Часть сохранилась до наших дней:
- Соборная мечеть — одно из главных сооружений города, призванное показывать мощь государства и величие ислама, поражать иноземцев своими размерами и красотой
- Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница — быть похороненными на священной земле булгар считалось большой честью
- Малый Минарет — построенный в 14 веке, он стоит на месте захоронения «святых булгар», окруженный холмами, скрывающими руины усыпальниц на кладбище знати
- Черная палата — мечеть, мавзолей, ханака (центр религиозного аскетизма, схожий с христианским монастырем) и судное место с тюрьмой
- Белая палата — остатки старинной бани со сложной системой водоснабжения и вывода дыма
- Ханская баня и многочисленные археологические объекты
Музей Булгарской Цивилизации, где размещен подлинный материал, полученный при археологических раскопках городища.
Здание «Памятного знака», построенное в стиле строений древнего Булгара, где хранится самый большой в мире Коран — сокровище Татарстана. Здесь же выставка картин «Болгар глазами художника».
Дегустация фермерских продуктов
Вы сможете попробовать казылык (вяленая конина), колбасу из гусиного мяса, а также сало и гриву конскую, мясо конины копченое, домашние сыры, копченые, вяленые, свежие гуси, утки, куры. Мёд с собственной пасеки, домашние чак-чак, баурсак и пастила. Грибы разных сортов, паштеты гусиные.
За дополнительную плату можно посетить:
- Дом Лекаря — музей мусульманской медицины.
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы, используемой как музей русской культуры, сооруженной на месте предполагаемого ханского дворца.
- Святой родник Авраамия Болгарского, почитаемого как у христиан, так и у мусульман.
- Источник святого Габдрахмана — последователя пророка Мухаммеда.
Организационные детали
- Трансфер, входные билеты в комплексы и дегустация входят в стоимость экскурсии
- Порядок посещения объектов может меняться
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.