в пятницу и субботу в 09:15

Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия

Познакомиться со священными и историческими памятниками древнего города в автобусном путешествии

В группе до 47 человек вы осмотрите шедевр татарской архитектуры — Белую мечеть, узнаете главное о городище и его памятниках: Ханской усыпальнице, Малом минарете, Черной и Белой палатах, Соборной мечети.

Посетите музей Булгарской Цивилизации и увидите, где хранят крупнейший Коран в мире.

А после попробуете деликатесы, натуральный мед, чак-чак и другие фермерские продукты.
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия

Что вас ожидает

Ак-Мечеть, или Белая мечеть — жемчужина национальной архитектуры, олицетворяющая чистоту помыслов, чести и совести.
Болгарское городище с памятниками 13-14 веков — город возник в домонгольский период и достиг расцвета в золотоордынский период, когда были построены многочисленные каменные здания. Часть сохранилась до наших дней:

  • Соборная мечеть — одно из главных сооружений города, призванное показывать мощь государства и величие ислама, поражать иноземцев своими размерами и красотой
  • Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница — быть похороненными на священной земле булгар считалось большой честью
  • Малый Минарет — построенный в 14 веке, он стоит на месте захоронения «святых булгар», окруженный холмами, скрывающими руины усыпальниц на кладбище знати
  • Черная палата — мечеть, мавзолей, ханака (центр религиозного аскетизма, схожий с христианским монастырем) и судное место с тюрьмой
  • Белая палата — остатки старинной бани со сложной системой водоснабжения и вывода дыма
  • Ханская баня и многочисленные археологические объекты

Музей Булгарской Цивилизации, где размещен подлинный материал, полученный при археологических раскопках городища.
Здание «Памятного знака», построенное в стиле строений древнего Булгара, где хранится самый большой в мире Коран — сокровище Татарстана. Здесь же выставка картин «Болгар глазами художника».

Дегустация фермерских продуктов

Вы сможете попробовать казылык (вяленая конина), колбасу из гусиного мяса, а также сало и гриву конскую, мясо конины копченое, домашние сыры, копченые, вяленые, свежие гуси, утки, куры. Мёд с собственной пасеки, домашние чак-чак, баурсак и пастила. Грибы разных сортов, паштеты гусиные.

За дополнительную плату можно посетить:

  • Дом Лекаря — музей мусульманской медицины.
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы, используемой как музей русской культуры, сооруженной на месте предполагаемого ханского дворца.
  • Святой родник Авраамия Болгарского, почитаемого как у христиан, так и у мусульман.
  • Источник святого Габдрахмана — последователя пророка Мухаммеда.

Организационные детали

  • Трансфер, входные билеты в комплексы и дегустация входят в стоимость экскурсии
  • Порядок посещения объектов может меняться

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
недалеко от станции метро «Кремлевская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 09:15
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в пятницу и субботу в 09:15

Эдгар
Эдгар
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и пригородным старинным городищам, таким, как Болгар и Свияжск. Особенности национального колорита заметно выделяют Казань среди городов Поволжья — гиды нашей команды готовы рассказать вам о Казани и ее достопримечательностях много интересного!
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