в пятницу и субботу в 09:15

Что вас ожидает

Ак-Мечеть, или Белая мечеть — жемчужина национальной архитектуры, олицетворяющая чистоту помыслов, чести и совести.

Болгарское городище с памятниками 13-14 веков — город возник в домонгольский период и достиг расцвета в золотоордынский период, когда были построены многочисленные каменные здания. Часть сохранилась до наших дней:

Соборная мечеть — одно из главных сооружений города, призванное показывать мощь государства и величие ислама, поражать иноземцев своими размерами и красотой

— одно из главных сооружений города, призванное показывать мощь государства и величие ислама, поражать иноземцев своими размерами и красотой Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница — быть похороненными на священной земле булгар считалось большой честью

— быть похороненными на священной земле булгар считалось большой честью Малый Минарет — построенный в 14 веке, он стоит на месте захоронения «святых булгар», окруженный холмами, скрывающими руины усыпальниц на кладбище знати

— построенный в 14 веке, он стоит на месте захоронения «святых булгар», окруженный холмами, скрывающими руины усыпальниц на кладбище знати Черная палата — мечеть, мавзолей, ханака (центр религиозного аскетизма, схожий с христианским монастырем) и судное место с тюрьмой

— мечеть, мавзолей, ханака (центр религиозного аскетизма, схожий с христианским монастырем) и судное место с тюрьмой Белая палата — остатки старинной бани со сложной системой водоснабжения и вывода дыма

— остатки старинной бани со сложной системой водоснабжения и вывода дыма Ханская баня и многочисленные археологические объекты

Музей Булгарской Цивилизации, где размещен подлинный материал, полученный при археологических раскопках городища.

Здание «Памятного знака», построенное в стиле строений древнего Булгара, где хранится самый большой в мире Коран — сокровище Татарстана. Здесь же выставка картин «Болгар глазами художника».

Дегустация фермерских продуктов

Вы сможете попробовать казылык (вяленая конина), колбасу из гусиного мяса, а также сало и гриву конскую, мясо конины копченое, домашние сыры, копченые, вяленые, свежие гуси, утки, куры. Мёд с собственной пасеки, домашние чак-чак, баурсак и пастила. Грибы разных сортов, паштеты гусиные.

За дополнительную плату можно посетить:

Дом Лекаря — музей мусульманской медицины.

— музей мусульманской медицины. Церковь Успения Пресвятой Богородицы , используемой как музей русской культуры, сооруженной на месте предполагаемого ханского дворца.

, используемой как музей русской культуры, сооруженной на месте предполагаемого ханского дворца. Святой родник Авраамия Болгарского , почитаемого как у христиан, так и у мусульман.

, почитаемого как у христиан, так и у мусульман. Источник святого Габдрахмана — последователя пророка Мухаммеда.

Организационные детали

Трансфер, входные билеты в комплексы и дегустация входят в стоимость экскурсии

Порядок посещения объектов может меняться

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.