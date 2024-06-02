1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара2 июня 2024Приехали на один вечер в Казань с свном 6ти лет. Эта экскурсия оказалась очень кстати: мы ни от кого и
- ИИрина1 июня 2024Восторг! Экскурсия получилась незабываемая! Наталья профессиональный рассказчик, время пролетело незаметно. Всем очень рекомендую!!!
- ООксана29 мая 2024Добрый день! Очень понравилась экскурсия.
- ППолина22 мая 2024Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья? Спасибо Наталье за чудесный день в окрестностях Казани! Вся
- ННикита20 мая 2024Всё понравилось Детям было интересно
- ВВероника20 мая 2024Очень интересный формат экскурсии! Не нужно никого искать в городе, чтобы провели экскурсию, покупаешь её в аудио формате и идёшь
- ООльга18 мая 2024Экскурсия понравилась, насыщенная, интересная. Наталья прекрасный экскурсовод, приятно было слушать и общаться. Информации много, места красивые. Спасибо за отлично проведенное время!
- ИИрина14 апреля 2024Экскурсия нам очень понравилась!!! Зарина наш замечательный экскурсовод рассказала нам много всего интересного, донося нам информацию в виде игрового спектакля
- ИИрина28 марта 2024Это мини-путешествие по улице Баумана с погружением в историю Казани с Зариной и котом Гулёной было неожиданным, очень весёлым и занимательным. Такие гиды умеют заинтересовать и взрослых и детей. Было супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Семейные»
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