Экскурсии для всей семьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Семейные» в Казани, цены от 1 043 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казанское котопутешествие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200 за всё до 6 чел.
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000 за всё до 4 чел.
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
🚶 Пешая
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
8 отзывов
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    2 июня 2024
    Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
    Приехали на один вечер в Казань с свном 6ти лет. Эта экскурсия оказалась очень кстати: мы ни от кого и
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    ни от чего не зависили, двигались по маршруту в своем ритме. Информация представлена живо, интересно и согласно детскому восприятию. Спасибо 🙏🏻

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Восторг! Экскурсия получилась незабываемая! Наталья профессиональный рассказчик, время пролетело незаметно. Всем очень рекомендую!!!
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Казанское котопутешествие
    Добрый день! Очень понравилась экскурсия.
  • П
    Полина
    22 мая 2024
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья? Спасибо Наталье за чудесный день в окрестностях Казани! Вся
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    необходимая информация в увлекательном неформальном виде. Неторопливая приятная прогулка с интересным знающим человеком. Получилось познавательно и душевно. Никто никого не торопил, никто никуда не спешил. При этом успели посмотреть все, что заявлено в программе, плюс вдоволь налюбовались чудесными видами, погуляли по живописным местам, сделали красивые фото, купили отличные сувениры и поели вкусно и недорого.

    Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?Прекрасная погода, прекрасные места, прекрасный гид. Что еще нужно для маленького счастья?
  • Н
    Никита
    20 мая 2024
    Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
    Всё понравилось Детям было интересно
  • В
    Вероника
    20 мая 2024
    Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
    Очень интересный формат экскурсии! Не нужно никого искать в городе, чтобы провели экскурсию, покупаешь её в аудио формате и идёшь
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    слушаешь! Особенно, когда начинается сезон это очень удобно. Гид всегда найдётся, чтобы рассказать, в данном случае, о Казанском Кремле! Очень интересно по содержанию и всё понятно! Спасибо!

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Экскурсия понравилась, насыщенная, интересная. Наталья прекрасный экскурсовод, приятно было слушать и общаться. Информации много, места красивые. Спасибо за отлично проведенное время!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Казанское котопутешествие
    Экскурсия нам очень понравилась!!! Зарина наш замечательный экскурсовод рассказала нам много всего интересного, донося нам информацию в виде игрового спектакля
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    вместе с Котом путешественником. Мы узнали и историю Казани, и национальную кухню, и учились во время экскурсии петь и танцевать, изучали Татарский алфавит и пытались говорить на Татарском языке. 😊 Было очень весело!!! Дети наши и мы в восторге от такой экскурсии. Зарина замечательный экскурсовод, добрый и позитивный человек, заинтересовала нас на столько, что не хотелось расставаться!!!! Спасибо огромное за такую замечательную экскурсию!!! Однозначно рекомендуем ее к посещению!!!

  • И
    Ирина
    28 марта 2024
    Казанское котопутешествие
    Это мини-путешествие по улице Баумана с погружением в историю Казани с Зариной и котом Гулёной было неожиданным, очень весёлым и занимательным. Такие гиды умеют заинтересовать и взрослых и детей. Было супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Семейные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Казанское котопутешествие
  2. Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
  3. Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Семейные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 043 до 18 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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