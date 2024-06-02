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вместе с Котом путешественником. Мы узнали и историю Казани, и национальную кухню, и учились во время экскурсии петь и танцевать, изучали Татарский алфавит и пытались говорить на Татарском языке. 😊 Было очень весело!!! Дети наши и мы в восторге от такой экскурсии. Зарина замечательный экскурсовод, добрый и позитивный человек, заинтересовала нас на столько, что не хотелось расставаться!!!! Спасибо огромное за такую замечательную экскурсию!!! Однозначно рекомендуем ее к посещению!!!