4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите Петропавловский собор — самый красивый православный собор нашего города, построенный в стиле «русское барокко» после приезда Петра I. Здесь находятся Смоленская Седьмиозерная икона Божьей Матери, рака с мощами казанских святых Ионы и Нектария, мощи казанского митрополита Ефрема и многие другие святыни.
Главная святыня города
Мы посетим церковь Ярославских чудотворцев — единственный казанский храм, который не закрывался в Советский период времени. Вы приложитесь к иконе Сергия Радонежского, которая была принесена Иваном Грозным, увидите раку с мощами казанского святителя Гурия и помолитесь у Казанской иконы Божьей Матери, одной из самых почитаемых на Руси. И по желанию вы сможете окунуться в купели в церкви святой Евдокии.
Мощи старцев
После мы отправимся в Зилантов Успенский монастырь, основанный по приказу Ивана Горозного. Зилантова гора, где он находится, овеяна легендами. До революции это был мужской монастырь, а сегодня это женская обитель. Здесь находится самый большой в Казани мощевик с частицами мощей святых Киево-Печерской Лавры.
Чудеса и тайны Казанского образа
Я расскажу загадочную историю Казанской иконы Божьей Матери, первообраз которой был утрачен в начале 20 века. Вы услышите различные версии о том, куда она могла исчезнуть, поймете, как с ней связаны старообряцы и состоятельные купцы, и узнаете о чудесах, которые происходили с этой иконой по милости Пресвятой Богородицы.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер для 1-3 человек. Доплата за транспорт для большего количества человек: 3500 за минивэн для 4-7 участников, 7500 за спринтер для 8-17 человек
Экскурсию можно провести и на вашей машине
Отдельно оплачивается посещение купели в Евдокининской церкви — 100 рублей с человека(по желанию). С собой необходимо взять тапочки, полотенце, сорочку.
Я несколько лет занимаюсь изучением истории Православия в Казанской епархии, поэтому вы получите достоверную информацию по этому вопросу. Я часто работаю с православными верующими и знаю особенности паломнической поездки. У нас будет достаточно времени, чтобы помолиться, поставить свечки, написать записки.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3052 туристов
Я работаю гидом с 18 лет, создала ряд авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призёром читать дальшеуменьшить
конкурса «Звёзды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод».
Представляю профессиональную команду гидов, мы проводим экскурсии по лучшим местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другим. Наша цель — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
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2
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Светлана
Пишу отзыв спустя год. Великолепная экскурсия! Интересный рассказ и комфортное передвижение по городу. Никакой усталости после экскурсии мы не чувствовали. Очень красивые Храмы. Среди Храмов мама смогла вновь увидеть храм читать дальшеуменьшить
который её впечатлил в юности, когда она приезжала на спортивные соревнования в СССР. Если у Вас есть возможность, я рекомендую данную экскурсию как одну из обязательных к посещению! Храмы - это одна из многих граней прекрасной Казани, их посещение позволит узнать её лучше!
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Н
Николай
спасибо! все ожидания совпали с реальностью!!
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М
Маргарита
Удивительнейший гид!!! Программа экскурсии насыщенна и информативна. Не было ничего лишнего и ненужного: вся информация по выбранной теме, а именно по теме православия. Последнее время очень полюбила паломнические поездки по читать дальшеуменьшить
России и за рубеж и поэтому мне было особенно интересно узнать о православных храмах в республике, где есть еще такая религия как ислам. Благодаря Наталье, я узнала столько всего интересного и о Казанских святых и Казанской епархии и ее роли в жизни РПЦ. Наталья рассказала интереснейшую версию о том, где же может быть первообраз Казанской икону Божьей Матери. Только ради этого стоило пойти на эту экскурсию. Наталья, я желаю Вам больше православных паломников, чтобы с ними работал такой профессионал как Вы!!! Низкий Вам поклон!!!
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Александра
Спасибо Наталье за содержательную экскурсию. Очень много подробной информации, интересных историй, легенд. Наталья очень хорошо владеет материалом. Было дано достаточно времени, чтобы приложиться ко всем святыням, поставить свечки. Под конец читать дальшеуменьшить
мы даже устали. Передвигались на арендованной машине, что очень удобно. Заехали в отель Корстон, поднялись на 25 этаж, посмотрели на город с высоты птичьего полета. Рекомендуем эту экскурсию, если вам интересна православная история нашей страны и Казани в том числе.
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Н
Наташа
Экскурсия прекрасная. Гид - человек замечательный, досконально все знающий как по программе экскурсии так и понимающий каноны православия и проносящий всю информацию через свое сердце. Также, что немаловажно при паломничестве, глубоко верующий. Хотелось бы отметить, что нигде не возникло ощущения спешки или поверхностности. Трансфер также был осуществлен на высшем уровне. Очень благодарна за такого высокого классного специалиста. Спасибо! 🙏
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О
Ольга
Потрясающая экскурсия и экскурсовод Наталия - гений своего дела! Я в восторге! Рекомендую всех, кто хочет соприкоснуться с православной духовностью Республики Татарстан. Не ожидала то, что в Казани может быть столько удивительных православных святынь и огромное спасибо Наталье за предложенную тематику экскурсии!!! Рекомендую всем экскурсовода Наталию
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