4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии «Княжеский путь» гости познакомятся с ключевыми святынями Казани, которые посещали русские князья и императоры. Программа включает посещение Петропавловского собора, Зилантова Успенского монастыря и церкви Ярославских чудотворцев. Участники узнают о первых святых Казани и смогут окунуться в купели. Паломническая поездка предоставляет уникальную возможность без спешки приложиться к иконам и мощам, а также узнать историю православия на Казанской земле

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Красота храмовой архитектуры

Вы увидите Петропавловский собор — самый красивый православный собор нашего города, построенный в стиле «русское барокко» после приезда Петра I. Здесь находятся Смоленская Седьмиозерная икона Божьей Матери, рака с мощами казанских святых Ионы и Нектария, мощи казанского митрополита Ефрема и многие другие святыни.

Главная святыня города

Мы посетим церковь Ярославских чудотворцев — единственный казанский храм, который не закрывался в Советский период времени. Вы приложитесь к иконе Сергия Радонежского, которая была принесена Иваном Грозным, увидите раку с мощами казанского святителя Гурия и помолитесь у Казанской иконы Божьей Матери, одной из самых почитаемых на Руси. И по желанию вы сможете окунуться в купели в церкви святой Евдокии.

Мощи старцев

После мы отправимся в Зилантов Успенский монастырь, основанный по приказу Ивана Горозного. Зилантова гора, где он находится, овеяна легендами. До революции это был мужской монастырь, а сегодня это женская обитель. Здесь находится самый большой в Казани мощевик с частицами мощей святых Киево-Печерской Лавры.

Чудеса и тайны Казанского образа

Я расскажу загадочную историю Казанской иконы Божьей Матери, первообраз которой был утрачен в начале 20 века. Вы услышите различные версии о том, куда она могла исчезнуть, поймете, как с ней связаны старообряцы и состоятельные купцы, и узнаете о чудесах, которые происходили с этой иконой по милости Пресвятой Богородицы.

Организационные детали