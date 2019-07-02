4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить храмы города, приложиться к почитаемым святыням и узнать об истории православия в Казани

Наталия
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Наталия – ваш гид
На моей экскурсии вы познакомитесь с главными святынями нашего города, перед которыми молились русские князья и императоры, приезжавшие в Казань до революции.

Мы посетим Петропавловский собор, заедем в Зилантов Успенский монастырь и, конечно, помолимся перед Казанской иконой Божией Матери в церкви Ярославских чудотворцев.

Вы услышите историю появления православия на Казанской земле, узнаете, кем были наши первые святые и где можно окунуться в купели в черте города, и сможете без спешки приложиться к иконам и мощам.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Встреча По договорённости
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У этой экскурсии4 отзыва
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Паломническая поездка «Княжеский путь»
Паломническая поездка «Княжеский путь»

Что вас ожидает

Красота храмовой архитектуры
Вы увидите Петропавловский собор — самый красивый православный собор нашего города, построенный в стиле «русское барокко» после приезда Петра I. Здесь находятся Смоленская Седьмиозерная икона Божьей Матери, рака с мощами казанских святых Ионы и Нектария, мощи казанского митрополита Ефрема и многие другие святыни.

Главная святыня города
Мы посетим церковь Ярославских чудотворцев — единственный казанский храм, который не закрывался в Советский период времени. Вы приложитесь к иконе Сергия Радонежского, которая была принесена Иваном Грозным, увидите раку с мощами казанского святителя Гурия и помолитесь у Казанской иконы Божьей Матери, одной из самых почитаемых на Руси. И по желанию вы сможете окунуться в купели в церкви святой Евдокии.

Мощи старцев
После мы отправимся в Зилантов Успенский монастырь, основанный по приказу Ивана Горозного. Зилантова гора, где он находится, овеяна легендами. До революции это был мужской монастырь, а сегодня это женская обитель. Здесь находится самый большой в Казани мощевик с частицами мощей святых Киево-Печерской Лавры.

Чудеса и тайны Казанского образа
Я расскажу загадочную историю Казанской иконы Божьей Матери, первообраз которой был утрачен в начале 20 века. Вы услышите различные версии о том, куда она могла исчезнуть, поймете, как с ней связаны старообряцы и состоятельные купцы, и узнаете о чудесах, которые происходили с этой иконой по милости Пресвятой Богородицы.

Организационные детали

  • Трансфер не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно в зависимости от количества человек. 1600 за машину для 1-3 человек, 2600 за минивэн для 4-8 человек и 4000 за спринтер, если вас от 9 человек и больше.
  • Экскурсию можно провести и на вашей машине.
  • Отдельно оплачивается посещение купели в Евдокининской церкви — 100 рублей с человека(по желанию). С собой необходимо взять тапочки, полотенце, сорочку.
  • Я несколько лет занимаюсь изучением истории Православия в Казанской епархии, поэтому вы получите достоверную информацию по этому вопросу. Я часто работаю с православными верующими и знаю особенности паломнической поездки. У нас будет достаточно времени, чтобы помолиться, поставить свечки, написать записки.
Паломническая поездка «Княжеский путь»
Паломническая поездка «Княжеский путь»
Паломническая поездка «Княжеский путь»
Паломническая поездка «Княжеский путь»
Паломническая поездка «Княжеский путь»
Паломническая поездка «Княжеский путь»
Паломническая поездка «Княжеский путь»
Паломническая поездка «Княжеский путь»
Паломническая поездка «Княжеский путь»
Паломническая поездка «Княжеский путь»
Паломническая поездка «Княжеский путь»
Паломническая поездка «Княжеский путь»
Паломническая поездка «Княжеский путь»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура По договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Здравствуйте, дорогие гости Казани! Я работаю экскурсоводом с 18 лет, то есть на протяжении уже 20 лет. Начинала работать в компании Интурист. Очень люблю Казань и буду рада познакомить вас со своим любимым городом. Являюсь создателем ряда авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призером конкурса «Звезды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод». Провожу экскурсии по всем местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другие направления. Цель моей работы — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 июля 2019
Потрясающая экскурсия и экскурсовод Наталия - гений своего дела! Я в восторге! Рекомендую всех, кто хочет соприкоснуться с православной духовностью Республики Татарстан. Не ожидала то, что в Казани может быть столько удивительных православных святынь и огромное спасибо Наталье за предложенную тематику экскурсии!!! Рекомендую всем экскурсовода Наталию
26 июня 2019
Удивительнейший гид!!! Программа экскурсии насыщенна и информативна. Не было ничего лишнего и ненужного: вся информация по выбранной теме, а именно по теме православия. Последнее время очень полюбила паломнические поездки по России и за рубеж и поэтому мне было особенно интересно узнать о православных храмах в республике, где есть еще такая религия как ислам. Благодаря Наталье, я узнала столько всего интересного и о Казанских святых и Казанской епархии и ее роли в жизни РПЦ. Наталья рассказала интереснейшую версию о том, где же может быть первообраз Казанской икону Божьей Матери. Только ради этого стоило пойти на эту экскурсию. Наталья, я желаю Вам больше православных паломников, чтобы с ними работал такой профессионал как Вы!!! Низкий Вам поклон!!!
9 июня 2019
Были на экскурсии «Княжеский путь «. Увидели и узнали больше, чем ожидали. За короткое время очень много увидели, много мест посетили. Спасибо экскурсоводу Сергею Николаевичу за интересный рассказ, уважительное и тактичное отношение к слушателям.
16 апреля 2019
Спасибо Наталье за содержательную экскурсию. Очень много подробной информации, интересных историй, легенд. Наталья очень хорошо владеет материалом. Было дано достаточно времени, чтобы приложиться ко всем святыням, поставить свечки. Под конец мы даже устали. Передвигались на арендованной машине, что очень удобно. Заехали в отель Корстон, поднялись на 25 этаж, посмотрели на город с высоты птичьего полета. Рекомендуем эту экскурсию, если вам интересна православная история нашей страны и Казани в том числе.

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