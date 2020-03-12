65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск

Вы узнаете об уникальном проекте Ивана Грозного, построившего сказочный город на острове — ныне религиозный, исторический и архитектурный памятник Татарстана. Осмотрите Успенский монастырь, внесенный в список ЮНЕСКО, и полюбуетесь величественным собором Богоматери в неовизантийском стиле. На территории Иоанно—Предтеченской обители увидите единственное сохранившееся деревянное строение 16 века и церковь Сергия Радонежского, покровителя острова. В этнографических комплексах — Конном дворе и Ленивом Торжке — вас будут ждать ремесленные мастерские, сувенирные лавки и конюшни с антуражем средневековья. На Рождественской площади вы взглянете на окружающие старинные здания казармы, школы и училища. А со смотровой площадки откроется прекрасный вид на Свияжский залив, храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены.

Раифский Богородицкий монастырь

В обители 17 века, расположенной в заповедном сосновом лесу, на берегу дивного озера, вы погрузитесь в историю ее непростой жизни, узнаете об основателе — отшельнике Филарете — и познакомитесь с выдающимся архитектурным ансамблем, складывавшемся на протяжении нескольких столетий. Посетите Троицкий собор и храм, где хранится главная святыня монастыря — чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы. Увидите церковь Святых Отцев в Синае и Раифе избиенных, а также церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На берегу Раифского озера вы услышите старинную легенду о неквакающих лягушках, а возле часовни сможете набрать воды из освящённого патриархом источника.

Храм всех религий (внешний осмотр)

Завершающим пунктом программы станет молодой Вселенский храм, в котором воплотилась идея о единении 16 религий (в том числе и исчезнувших), ведущих к одному и тому же: свету и добру. Вы узнаете об авторе проекта, истории зарождения его нетривиальной идеи и архитектурной задумке, а также о структуре сооружений, их назначении и логике расположения. Обратите внимание! В связи с ремонтом дорог, возле храма временно запрещена остановка. В программе предусмотрен внешний осмотр храма через окна автобуса.