65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Остров-град Свияжск, будто воссозданный из сказки Пушкина, встретит вас белокаменными стенами, деревянным кружевом домов и духовной атмосферой русского Средневековья.
В Раифском монастыре вы полюбуетесь одним из самых величественных архитектурных ансамблей Среднего Поволжья. А в необычном Вселенском храме познакомитесь с идеей о единении религий.
В Раифском монастыре вы полюбуетесь одним из самых величественных архитектурных ансамблей Среднего Поволжья. А в необычном Вселенском храме познакомитесь с идеей о единении религий.
Описание экскурсии
Остров-град Свияжск
- Вы узнаете об уникальном проекте Ивана Грозного, построившего сказочный город на острове — ныне религиозный, исторический и архитектурный памятник Татарстана.
- Осмотрите Успенский монастырь и полюбуетесь величественным собором Богоматери в неовизантийском стиле.
- На территории Иоанно-Предтеченской обители увидите единственное сохранившееся деревянное строение 16 века и церковь Сергия Радонежского.
- В Конном дворе и Ленивом Торжке вас будут ждать ремесленные мастерские, сувенирные лавки и конюшни с антуражем Средневековья.
- На Рождественской площади вы взглянете на окружающие старинные здания казармы, школы и училища.
- Со смотровой площадки оцените панорамный вид на Свияжский залив, Макарьевскую пустынь и церковь Константина и Елены.
Раифский Богородицкий монастырь
- Вы узнаете об основателе обители в заповедном сосновом лесу — отшельнике Филарете.
- Посетите Троицкий собор и храм, где хранится главная святыня монастыря — чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы.
- Увидите церковь Святых Отцев в Синае и Раифе избиенных, а также церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
- На берегу Раифского озера услышите старинную легенду о неквакающих лягушках.
- Возле часовни сможете набрать воды из освящённого патриархом источника.
Храм всех религий (внешний осмотр)
- Мы рассмотрим храм, в котором воплотилась идея о единении 16 религий (в том числе исчезнувших), ведущих к одному — свету и добру.
- Поговорим об авторе проекта, истории зарождения его нетривиальной идеи и архитектурной задумке.
- Обсудим структуру сооружений храма, их назначение и логику расположения.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном туристическом автобусе и все входные билеты.
- В Свияжске и Раифском монастыре после экскурсии у вас будет время на отдых, самостоятельный обед и приобретение сувениров (45–60 минут).
- Будем довольно много ходить. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
- По желанию вы можете приобрести радиогид — 200 ₽ за чел. (оплачивается только наличными).
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
|Дети до 14 лет
|2600 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ногай»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 23421 туриста
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 338 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательные впечатления
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Остались поездкой исключительно довольны.
Экскурсовод Максим глубоко владеет материалом увлекательно его излагает.
Водитель Игорь исключительно барежно возит путешественников.
Огромная длагодарность сотрудникам и руководству Казанского филиала.
Пять звёзд ОДНОЗНАЧНО И ЗАСЛУЖЕННО.
Экскурсовод Максим глубоко владеет материалом увлекательно его излагает.
Водитель Игорь исключительно барежно возит путешественников.
Огромная длагодарность сотрудникам и руководству Казанского филиала.
Пять звёзд ОДНОЗНАЧНО И ЗАСЛУЖЕННО.
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Супер экскурсия. звон колоколов завораживает. После посещения всех храмов и церквей умиротворение.
+2
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отличные впечатления! замечательный гид, Динара зовут! умничка! было очень ветрено, но это не испортило прекрасных эмоций от экскурсии! всем туристам советую!
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Экскурсия прошла на одном дыхании! Отличный сервис, все продуманно до мелочей. Изначально нас должно было быть 11 человек, но двое не смогли поехать, а одна сломали ногу. Хотя бронь была
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Огромная благодарность Гузели за прекрасную экскурсию! Из-за пробки на подъезде к Раифскому монастырю, мы задержались, и она договорилась о продлении экскурсии, чтобы мы получили всю необходимую информацию! Сразу видно, как
+2
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