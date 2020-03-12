65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий

Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Остров-град, будто материализованный из сказки Пушкина, встретит вас белокаменными монастырскими стенами, деревянным кружевом домов и духовной атмосферой русского средневековья.

В Раифском монастыре, укрывшемся среди заповедных сосновых лесов, вы познакомитесь с одним из самых величественных архитектурных ансамблей среднего Поволжья.

А в завершение посетите Вселенский храм — неординарное сооружение, воплотившее идею о единении религий и общем пути к истинным духовным целям человечества.
1100 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча напротив гостиницы «Ногай»
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У этой экскурсии65 отзывов
4.55
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск
Вы узнаете об уникальном проекте Ивана Грозного, построившего сказочный город на острове — ныне религиозный, исторический и архитектурный памятник Татарстана. Осмотрите Успенский монастырь, внесенный в список ЮНЕСКО, и полюбуетесь величественным собором Богоматери в неовизантийском стиле. На территории Иоанно—Предтеченской обители увидите единственное сохранившееся деревянное строение 16 века и церковь Сергия Радонежского, покровителя острова. В этнографических комплексах — Конном дворе и Ленивом Торжке — вас будут ждать ремесленные мастерские, сувенирные лавки и конюшни с антуражем средневековья. На Рождественской площади вы взглянете на окружающие старинные здания казармы, школы и училища. А со смотровой площадки откроется прекрасный вид на Свияжский залив, храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены.

Раифский Богородицкий монастырь
В обители 17 века, расположенной в заповедном сосновом лесу, на берегу дивного озера, вы погрузитесь в историю ее непростой жизни, узнаете об основателе — отшельнике Филарете — и познакомитесь с выдающимся архитектурным ансамблем, складывавшемся на протяжении нескольких столетий. Посетите Троицкий собор и храм, где хранится главная святыня монастыря — чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы. Увидите церковь Святых Отцев в Синае и Раифе избиенных, а также церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На берегу Раифского озера вы услышите старинную легенду о неквакающих лягушках, а возле часовни сможете набрать воды из освящённого патриархом источника.

Храм всех религий (внешний осмотр)
Завершающим пунктом программы станет молодой Вселенский храм, в котором воплотилась идея о единении 16 религий (в том числе и исчезнувших), ведущих к одному и тому же: свету и добру. Вы узнаете об авторе проекта, истории зарождения его нетривиальной идеи и архитектурной задумке, а также о структуре сооружений, их назначении и логике расположения. Обратите внимание! В связи с ремонтом дорог, возле храма временно запрещена остановка. В программе предусмотрен внешний осмотр храма через окна автобуса.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Трансфер и входные билеты включены в стоимость
  • В Свияжске и Раифском монастыре после экскурсии у вас будет время на отдых, самостоятельный обед и приобретение сувениров (45-60 минут)
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура напротив гостиницы «Ногай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
К сожалению, экскурсия на 10 марта была отменена и перенесена на 11 марта. Я рада, что не смотря на то, что вечером уезжала, все же смогла посетить эту экскурсию. Знакомство с загородными достопримечательности было очень интересным. Единственный в мире такого рода Храм всех религий , Раифский монастырь, сказочный остров - град Свияжск да еще в солнечный прекрасный день оставили неизгладимые впечатления от поездки. Хочется сказать большое спасибо гиду Талие за хорошую организацию и увлекательный познавательный рассказ. Спасибо!
Ivan
9 марта 2020
Очень интересная экскурсия. Но очень-очень много народу, туристов завозят пачками по 40 человек. Альфия рассказывает хорошо и интересно. Что мне показалось вопиющей дикостью - это то, что перед экскурсией предложили купить радиоприёмник за 100р! Никогда с таким не сталкивался, что на организованной экскурсии предлагают ещё доплатить за то, чтобы экскурсия вообще могла состояться.
4 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, огромное спасибо экскурсоводу Нажие, материал подавался грамотно и профессионально. Экскурсовод очень приятная в общении, отвечает на все вопросы. Во время экскурсии все время рассказывала о всех местах где были. Дает много интересного материала, рассказ вела на протяжении всего времени в том числе и на обратном пути.
4 марта 2020
В целом очень неплохая экскурсия, большой объем информации и даже, вопреки описанию, с остановкой и внешним осмотром Храма всех религий. Вопросы именно к организационным моментам. Например, сложилось впечатление абсолютно механической работы гида Елены, абсолютно не заинтересованной в контакте и обратной связи с группой. С тем же успехом можно было бы использовать аудиогид. Возле Храма всех религий группа вообще была оставлена без каких-либо комментариев гида. В Раифе практически не было времени для самостоятельного осмотра, т.к. автобус компания арендовала автобус именно на 8 часов и гид опасался возможного опоздания. В итоге в Казани оказались в 17.30, то есть как раз на те пол-часа раньше, которых не хватило для нормального осмотра Раифы. Компании-организатору необходимо закладывать конкретное время для осмотра посещаемых объектов, а не 8 часов работы автобуса, проверять состояние автобуса - в нашем случае в автобусе было неисправно несколько кресел и при полной загрузке это было бы проблемой, во время стоянки было бы неплохо, если бы водитель производил очистку стекол, которые после поездки по мокрой трассе становятся полупрозрачными.
24 февраля 2020
Очень красивые места, Вселенский храм внушает всяческое уважение к его создателям -настоящие подвижники. Свияжск как музей под открытым небом, уединённое место открытое всем ветрам, дух захватывает от открывающихся просторов. Раифа -тишина и покой, и в то же самое время активная деятельность монахов по интегрированию людей в православную культуру и образ жизни. Интересная и содержательная экскурсия, хотела бы посетить Свияжск и Раифу летом.
12 февраля 2020
Очень рекомендую экскурсию в Свияжск и Раифский монастырь с гидом Азатом. Все хорошо, по плану, экскурсовод много и интересно рассказывает.
12 февраля 2020
Экскурсия отличная.Наш гид Азат очень интересно и содержательно рассказал обо всех местах,которые мы посетили,охотно и грамотно отвечал на все наши дополнительные вопросы.Видно,что человек очень трепетно и с любовью относится к истории Татарстана и его столицы Казани.
7 февраля 2020
Добрый вечер. Были с мужем на экскурссии 6.02.20. Гид, по сути, добрая женщина, но....речь не граммотная, много слов паразитов, от этого не всегда связно и понятно. Подача материала сумбурная, нет цепочки повествования. Доп вопросы лучше вообще не задавать, попадаешь сам в неловкую ситуацию.
Автобус, понимаю, в феврале - несезон, большого комфортабельного и не ждала. Но водитель, то топил печь, что дышать нельзя. Поросили выключить и больше он ее вообще не включал, ехали с ледяными ногами, просить даже неловко было. Думаю, водитель и сам всё понимал, это просто отношение к людям(
17 января 2020
Мне все очень понравилось - и организация экскурсии и маршрут.Гид Марина и водитель - профессионалы.Приятно было слушать и общаться.Спасибо.
14 января 2020
Экскурсию рекомендую посетить. Нам очень понравилось. Хотелось бы вернуться летом. Гид Шегидевич Альфия просто находка. Очень интересно рассказывала, отвечала на все вопросы.
Имейте ввиду, что лучше у гида взять напрокат наушник, стоит он 100 рублей, но тогда можно слышать всё издалека.
Ещё 55 отзывов

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