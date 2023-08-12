Вам предстоит знакомство с древним городом, который вырос на диком острове всего за месяц. Вы посетите действующий монастырь — излюбленное место паломников и котиков. Проверите легенду о молчаливых лягушках в монастырском озере. Увидите древнейшую церковь Поволжья. И узнаете, какой он — толерантный храм, собравший под одной крышей все религии мира.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Свияжску. Вы узнаете фантастическую историю возникновения островного города, полюбуетесь видами на Свиягу и окрестности, найдёте интересные сувениры в лавке Центра исторической реконструкции «Ленивый Торжок», попробуете местный хлеб и вкуснейшую рыбу.

Раифский Богородицкий мужской монастырь — крупнейший из действующих монастырей Казанской епархии, центр притяжения паломников. Сюда едут, чтобы увидеть чудотворную икону Грузинской Божией Матери, набрать воды из святых источников, полюбоваться архитектурой храмов и их убранством.

Кроме храмовых сооружений на территории монастыря есть озеро, где живут легендарные молчаливые лягушки. Раньше они квакали, и очень громко, мешая братии молиться. Вы узнаете, как с этим справились монахи, и обязательно увидите раифских котиков, ставших такой же местной достопримечательностью, как и лягушки.

Территория Иоанно-Предтеченского монастыря. Здесь расположены древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, Сергиевский храм эпохи Бориса Годунова и величественный пятиглавый собор Богоматери «Всех скорбящих Радость», выполненный в русско-византийском стиле.

Внешний осмотр Храма всех религий — символа культурного многообразия Республики Татарстан. Тридцать лет назад на его месте находился обычный дом, которому в 1992 году художник Ильдар Ханов начал придавать черты храмов различных конфессий — минарета, синагоги, пагоды, православной церкви и десятка других.

Организационные детали