Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день

Насыщенная групповая экскурсия по святым местам в окрестностях Казани

4.8
5 отзывов
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Вам предстоит знакомство с древним городом, который вырос на диком острове всего за месяц. Вы посетите действующий монастырь — излюбленное место паломников и котиков. Проверите легенду о молчаливых лягушках в монастырском озере. Увидите древнейшую церковь Поволжья. И узнаете, какой он — толерантный храм, собравший под одной крышей все религии мира.
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Свияжску. Вы узнаете фантастическую историю возникновения островного города, полюбуетесь видами на Свиягу и окрестности, найдёте интересные сувениры в лавке Центра исторической реконструкции «Ленивый Торжок», попробуете местный хлеб и вкуснейшую рыбу.

Раифский Богородицкий мужской монастырь — крупнейший из действующих монастырей Казанской епархии, центр притяжения паломников. Сюда едут, чтобы увидеть чудотворную икону Грузинской Божией Матери, набрать воды из святых источников, полюбоваться архитектурой храмов и их убранством.

Кроме храмовых сооружений на территории монастыря есть озеро, где живут легендарные молчаливые лягушки. Раньше они квакали, и очень громко, мешая братии молиться. Вы узнаете, как с этим справились монахи, и обязательно увидите раифских котиков, ставших такой же местной достопримечательностью, как и лягушки.

Территория Иоанно-Предтеченского монастыря. Здесь расположены древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, Сергиевский храм эпохи Бориса Годунова и величественный пятиглавый собор Богоматери «Всех скорбящих Радость», выполненный в русско-византийском стиле.

Внешний осмотр Храма всех религий — символа культурного многообразия Республики Татарстан. Тридцать лет назад на его месте находился обычный дом, которому в 1992 году художник Ильдар Ханов начал придавать черты храмов различных конфессий — минарета, синагоги, пагоды, православной церкви и десятка других.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 40 человек
  • В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты на остров Свияжск, радиопередающие устройства с наушниками для лучшей слышимости экскурсовода
  • Место начала и окончания экскурсии совпадают
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле отеля Ибис
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
Н
12 авг 2023
Хорошая, содержательная, комфортная экскурсия! Вежливый и грамотный экскурсовод, все прошло динамично. Посещение таких глубоко святых мест придает силу и спокойствие! Единственно, что я не поняла совершенно это храм всех религий, разочарование полнейшее! Не надо его посещать, смысла нет совершенно, какой то организованный бардак (не экскурсия, сам типа храм!). Мое мнение экскурсия должна включать только посещение таких святых мест как Свияжск и Раифский монастырь!
Н
2 авг 2023
Отличная экскурсия, отличный, знающий предмет, любящий свое дело экскурсовод. Спасибо!
О
1 авг 2023
Хочется выразить благодарность великолепному гиду, профессиональному человеку и просто великолепной женщине! Альфия Гореевна, провела незабываемую экскурсию, в прекрасные места. Время пролетело так быстро, а информации было стоооолько много и на стоооолько разносторонней, что невольно диву даёшься, на сколько человек может так много знать!!! И одновременно стыдно, за свою ограниченность. Уважаемая Альфия Гореевна, оставайтесь такой потрясающей и будьте здоровы!!!
Е
26 июля 2023
Экскурсия была отличная.
Г
12 июля 2023
Всё понравилось

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