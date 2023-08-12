Насыщенная групповая экскурсия по святым местам в окрестностях Казани
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по Свияжску. Вы узнаете фантастическую историю возникновения островного города, полюбуетесь видами на Свиягу и окрестности, найдёте интересные сувениры в лавке Центра исторической реконструкции «Ленивый Торжок», попробуете местный хлеб и вкуснейшую рыбу.
Раифский Богородицкий мужской монастырь — крупнейший из действующих монастырей Казанской епархии, центр притяжения паломников. Сюда едут, чтобы увидеть чудотворную икону Грузинской Божией Матери, набрать воды из святых источников, полюбоваться архитектурой храмов и их убранством.
Кроме храмовых сооружений на территории монастыря есть озеро, где живут легендарные молчаливые лягушки. Раньше они квакали, и очень громко, мешая братии молиться. Вы узнаете, как с этим справились монахи, и обязательно увидите раифских котиков, ставших такой же местной достопримечательностью, как и лягушки.
Территория Иоанно-Предтеченского монастыря. Здесь расположены древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, Сергиевский храм эпохи Бориса Годунова и величественный пятиглавый собор Богоматери «Всех скорбящих Радость», выполненный в русско-византийском стиле.
Внешний осмотр Храма всех религий — символа культурного многообразия Республики Татарстан. Тридцать лет назад на его месте находился обычный дом, которому в 1992 году художник Ильдар Ханов начал придавать черты храмов различных конфессий — минарета, синагоги, пагоды, православной церкви и десятка других.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе в группе до 40 человек
- В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты на остров Свияжск, радиопередающие устройства с наушниками для лучшей слышимости экскурсовода
- Место начала и окончания экскурсии совпадают
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле отеля Ибис
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.