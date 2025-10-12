На обзорной экскурсии по Казани вы почувствуете душу города! Увидите знаковые достопримечательности, а также локации, которые не попадают в традиционные туристические маршруты. Посетите старейший архитектурный памятник и рассмотрите один из самых молодых. Сравните самую большую мечеть в республике со старинными татарскими мечетями. И многое другое!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Казанский кремль. Мы посетим мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, увидим башню Сююмбике и мавзолей казанских ханов
- Старо-Татарская слобода с её уютными двориками, деревянной архитектурой и старинными мечетями Марджани, Сенной и другими (внешний осмотр)
- Уникальное здание нового театра им. Г. Камала на берегу озера Кабан
- Русская часть города: улицы Пушкина, Горького, площадь Свободы, Национальная библиотека
- Уютный Фуксовский садик с потрясающим видом на реку Казанку и мост Миллениум
А также вы увидите Дворец земледельцев, Дворцовую площадь, центр семьи «Казан» и необычную церковь казанских кряшен.
Вы узнаете:
- Как развивался город на протяжении веков
- Что случилось в Казани с Максимом Горьким
- Что видел из казанского окна Лев Толстой
- Кто и зачем выслал из города котов
- Какое природное явление вдохновило архитекторов нового татарского театра
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, есть детские кресла (бустеры)
- Дополнительно оплачиваются билеты в Кремль: взрослые — 150 ₽; пенсионеры, школьники, студенты — 140 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 2860 туристов
Добрый день, меня зовут Вероника, я — коренная жительница Казани и аккредитованный гид по Казанскому кремлю и городу. Помогу вам узнать и прочувствовать Казань, ее тысячелетнюю историю, уникальное сплетение татарской и русской культур. Я поделюсь с вами своей любовью к родному городу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
12 окт 2025
Были на экскурсии Яркие грани удивительной Казани. Интеллигентный гид. Отличная подача информации. От старины до настоящего времени. Рекомендую! Даже плохая погода не помешала получить удовольствие от экскурсии.
С
Сира
10 окт 2025
Вероника-прекрасный экскурсовод и замечательный человек! Грамотно и интересно преподносит материал, легко находит общий язык с детьми. Наша семья осталась в восторге! Вероника, спасибо Вам большое❤️
У
Ульяна
10 окт 2025
Чудесная экскурсия!
Гид поменяла мое отношение к городу: смогла увидеть его разным и очень интересным.
Вероника рассказывает увлекательно, на все вопросы знает ответы. С удовольствием подстраивается под ваши интересы и потребности.
Однозначно рекомендую!
Гид поменяла мое отношение к городу: смогла увидеть его разным и очень интересным.
Вероника рассказывает увлекательно, на все вопросы знает ответы. С удовольствием подстраивается под ваши интересы и потребности.
Однозначно рекомендую!
А
Анастасия
8 окт 2025
Потрясающая экскурсия по Казани. Экскурсовод Вероника очень интересно рассказывает историю, подмечая не тривиальные факты. Боялись, что экскурсия очень длинная, 4 часа пролетели на одном дыхании. Будем обязательно всем рекомендовать эту экскурсию.
О
Ольга
20 сен 2025
Рекомендуем оформлять экскурсии по замечательному городу Казань с Вероникой. . Получили удовольствие от обширной, грамотно подаваемой информации, приятного и предупредительного общения с интеллигентным человеком, живущим в Казани, любящем свой город и обладающим знаниями. .
Е
Екатерина
9 сен 2025
Вероника прекрасный экскурсовод. Она рассказала о Казани самое интересное, то что не у знаешь из книг и интернета. Очень позитивный и обонятельный человек, приятна в общении! Благодаря Веронике мы узнали насколько Казань многогранна и дружелюбна.
Всем знакомым буду рекомендовать ее в качестве гида по городу.
Всем знакомым буду рекомендовать ее в качестве гида по городу.
Ю
Юкина
3 сен 2025
Индивидуальная экскурсия была на 5+. Даже за такое короткое время знакомства с городом стало ясно, что надо обязательно вернуться но уже на неделю!, как минимум. Очень светлый и запоминающийся город. Но у нас был тур по Волге, и из расчета "провести время" с пользой (если есть несколько часов), то однозначно только так: с Вероникой и на машине по КАЗАНИ.
И
Илья
24 авг 2025
Замечательная экскурсия по Казани, спасибо огромное Веронике за интересные 4 часа, которые пролетели слишком быстро. Интересный рассказчик, дала советы касательно мест для дальнейшего самостоятельного посещения, подстроилась под все наши просьбы. Однозначно рекомендую как качественного экскурсовода
Ольга
7 авг 2025
Спасибо Веронике за то, что она быстро сориентировалась и подстроилась под наши нужды. Ребенок захотел посмотреть современную Казань, а бабушка - поменьше ходить. Все получили то, что хотели)))
А
Александра
2 авг 2025
Очень понравилась экскурсия и сама Вероника, с ней было безумно комфортно.
Вопросы, которые возникали, не остались без ответов. Очень заметно что она любит свой город и его историю.
4 часа пролетели незаметно.
Спасибо!
Вопросы, которые возникали, не остались без ответов. Очень заметно что она любит свой город и его историю.
4 часа пролетели незаметно.
Спасибо!
Б
Борис
21 июл 2025
Все замечательно. Экскурсия проведена на высочайшем уровне. Экскурсоводу пятерка с плюсом. Большое спасибо за Ваш труд.
Ю
Юлия
27 июн 2025
Вероника, спасибо большое за увлекательную экскурсию! Было интересно узнать об истории и архитектуре города, послушать факты и легенды. Четыре часа пролетели незаметно, мы узнали много нового и интересного. Нам не хотелось расставаться. Всем советуем эту экскурсию!
Валерий
10 июн 2025
Благодарю Веронику за прекрасную экскурсию, гид отлично знает город и историю, посоветовал интересные места для дополнительного посещения, очень рекомендую)
А
Анна
27 мая 2025
Спасибо большое за экскурсию! Все очень понравилось: экскурсовод Вероника знает и любит свой город! Все на высоте: содержание экскурсии, комфорт передвижения, выбор локаций! Будем рекомендовать друзьям, планирующим путешествие в Казань
Н
Нина
5 мая 2025
Вероника - человек, любящий свой город. Экскурсия прошла гладко.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся современная Казань за 3 часа
Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на автомобильной экскурсии
Начало: В Старо-Татарской слободе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:30
7334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
История Казани в лицах
Узнайте, как развивалась Казань через призму истории. От Кремля до IT-парка - вас ждут удивительные открытия и захватывающие рассказы
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6933 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Джазовая Казань
Откройте для себя джазовую историю Казани. Узнайте о музыкантах, которые сделали город джазовой столицей России. Погружение в эпоху джаза гарантировано
Начало: У памятника Казанскому Коту
11 ноя в 14:00
13 ноя в 14:00
900 ₽ за человека