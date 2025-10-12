Е Елена Были на экскурсии Яркие грани удивительной Казани. Интеллигентный гид. Отличная подача информации. От старины до настоящего времени. Рекомендую! Даже плохая погода не помешала получить удовольствие от экскурсии.

С Сира Вероника-прекрасный экскурсовод и замечательный человек! Грамотно и интересно преподносит материал, легко находит общий язык с детьми. Наша семья осталась в восторге! Вероника, спасибо Вам большое❤️

У Ульяна Чудесная экскурсия!

Гид поменяла мое отношение к городу: смогла увидеть его разным и очень интересным.

Вероника рассказывает увлекательно, на все вопросы знает ответы. С удовольствием подстраивается под ваши интересы и потребности.

Однозначно рекомендую!

А Анастасия Потрясающая экскурсия по Казани. Экскурсовод Вероника очень интересно рассказывает историю, подмечая не тривиальные факты. Боялись, что экскурсия очень длинная, 4 часа пролетели на одном дыхании. Будем обязательно всем рекомендовать эту экскурсию.

О Ольга Рекомендуем оформлять экскурсии по замечательному городу Казань с Вероникой. . Получили удовольствие от обширной, грамотно подаваемой информации, приятного и предупредительного общения с интеллигентным человеком, живущим в Казани, любящем свой город и обладающим знаниями. .

Е Екатерина Вероника прекрасный экскурсовод. Она рассказала о Казани самое интересное, то что не у знаешь из книг и интернета. Очень позитивный и обонятельный человек, приятна в общении! Благодаря Веронике мы узнали насколько Казань многогранна и дружелюбна.

Всем знакомым буду рекомендовать ее в качестве гида по городу.

Ю Юкина Индивидуальная экскурсия была на 5+. Даже за такое короткое время знакомства с городом стало ясно, что надо обязательно вернуться но уже на неделю!, как минимум. Очень светлый и запоминающийся город. Но у нас был тур по Волге, и из расчета "провести время" с пользой (если есть несколько часов), то однозначно только так: с Вероникой и на машине по КАЗАНИ.

И Илья Замечательная экскурсия по Казани, спасибо огромное Веронике за интересные 4 часа, которые пролетели слишком быстро. Интересный рассказчик, дала советы касательно мест для дальнейшего самостоятельного посещения, подстроилась под все наши просьбы. Однозначно рекомендую как качественного экскурсовода

Ольга Спасибо Веронике за то, что она быстро сориентировалась и подстроилась под наши нужды. Ребенок захотел посмотреть современную Казань, а бабушка - поменьше ходить. Все получили то, что хотели)))

А Александра Очень понравилась экскурсия и сама Вероника, с ней было безумно комфортно.

Вопросы, которые возникали, не остались без ответов. Очень заметно что она любит свой город и его историю.

4 часа пролетели незаметно.

Спасибо!

Б Борис Все замечательно. Экскурсия проведена на высочайшем уровне. Экскурсоводу пятерка с плюсом. Большое спасибо за Ваш труд.

Ю Юлия Вероника, спасибо большое за увлекательную экскурсию! Было интересно узнать об истории и архитектуре города, послушать факты и легенды. Четыре часа пролетели незаметно, мы узнали много нового и интересного. Нам не хотелось расставаться. Всем советуем эту экскурсию!

Валерий Благодарю Веронику за прекрасную экскурсию, гид отлично знает город и историю, посоветовал интересные места для дополнительного посещения, очень рекомендую)

А Анна Спасибо большое за экскурсию! Все очень понравилось: экскурсовод Вероника знает и любит свой город! Все на высоте: содержание экскурсии, комфорт передвижения, выбор локаций! Будем рекомендовать друзьям, планирующим путешествие в Казань