Казань зажигает огни

Познакомиться с вечерним городом и увидеть его яркие достопримечательности
Фонари и подсветка, светящиеся брызги фонтанов и магическая атмосфера города.

На вечерней экскурсии вы разглядите самые захватывающие ракурсы Казани! Полюбуетесь стенами кремля, театром кукол и другими достопримечательностями.

Вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет историю этих мест и поделится любопытными фактами.
3
2 отзыва
Казань зажигает огни
Казань зажигает огни
Казань зажигает огни
Ближайшие даты:
21
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апр
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Приглашаем вас окунуться в восточную сказку! Вы увидите город в огнях подсветки, насладитесь красотой столицы Татарстана и услышите рассказы гида о старинных и современных достопримечательностях Казани.

В нашей программе:

  • Казанский кремль
  • Театр кукол «Экият»
  • Дворец бракосочетания «Чаша»
  • Стадион «Казань Арена»
  • Дворец земледельцев

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (нельзя с животными)
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды

ежедневно в 18:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1400 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1300 ₽
Школьники1300 ₽
Студенты1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
о
4 ноя 2024
Очень интересно рассказывает гид Елена.
Ф
1 ноя 2024
Организация отвратительная. У меня билет был на 19.30. В 18.55 позвонили и сказали, что экскурсия переносится на 19.00. Я была рядом и смогла подойти к автобусу, никаких сообщений, что переносится
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экскурсия не получала, хотя организатор уверял, что сообщение отправлено.
Экскурсия находится в разделе обзорная, хотя в программе было все про история электричества и ничего про историю Казани. Мы узнали как проводит досуг организатор, были очень веселые викторины, много шуток, но это все никак не подходит под обзорную экскурсию по г. Казани.

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