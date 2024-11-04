Фонари и подсветка, светящиеся брызги фонтанов и магическая атмосфера города.
На вечерней экскурсии вы разглядите самые захватывающие ракурсы Казани! Полюбуетесь стенами кремля, театром кукол и другими достопримечательностями.
Вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет историю этих мест и поделится любопытными фактами.
На вечерней экскурсии вы разглядите самые захватывающие ракурсы Казани! Полюбуетесь стенами кремля, театром кукол и другими достопримечательностями.
Вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет историю этих мест и поделится любопытными фактами.
Описание экскурсии
Приглашаем вас окунуться в восточную сказку! Вы увидите город в огнях подсветки, насладитесь красотой столицы Татарстана и услышите рассказы гида о старинных и современных достопримечательностях Казани.
В нашей программе:
- Казанский кремль
- Театр кукол «Экият»
- Дворец бракосочетания «Чаша»
- Стадион «Казань Арена»
- Дворец земледельцев
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (нельзя с животными)
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
ежедневно в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1400 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1300 ₽
|Школьники
|1300 ₽
|Студенты
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азат — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 111 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует официальное туристическое агентство в Казани. С радостью покажем вам самые интересные места Татарстана — региона с древней историей и самобытной культурой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
ольга
4 ноя 2024
Очень интересно рассказывает гид Елена.
Ф
Филькина
1 ноя 2024
Организация отвратительная. У меня билет был на 19.30. В 18.55 позвонили и сказали, что экскурсия переносится на 19.00. Я была рядом и смогла подойти к автобусу, никаких сообщений, что переносится
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