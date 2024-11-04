читать дальше экскурсия не получала, хотя организатор уверял, что сообщение отправлено.

Экскурсия находится в разделе обзорная, хотя в программе было все про история электричества и ничего про историю Казани. Мы узнали как проводит досуг организатор, были очень веселые викторины, много шуток, но это все никак не подходит под обзорную экскурсию по г. Казани.

Организация отвратительная. У меня билет был на 19.30. В 18.55 позвонили и сказали, что экскурсия переносится на 19.00. Я была рядом и смогла подойти к автобусу, никаких сообщений, что переносится