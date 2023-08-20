Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии

Отправиться в сердце Поволжья и открыть самобытный город с 500-летней историей

5
1 отзыв
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Мы покажем вам настоящие Чебоксары — землю Волжский Булгарии, родину Чапаева и промышленных тракторов, край богатой истории и колоритной культуры.

Вы перенесетесь во времена Батыя и Ивана Грозного, узнаете о местных обычаях и легендах, увидите главные достопримечательности и даже выучите пару фраз на национальном языке. А также посетите Музей пива и отведаете излюбленный напиток чувашей.
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие из Казани. Наш путь в Чебоксары пролегает по живописной трассе, проходящей через волжские просторы. По дороге гид расскажет о богатой истории и народах края, событиях и их героях. Время в дороге составит примерно 3 часа (будет одна остановка).

Обзорная экскурсия по Чебоксарам. Вы познакомитесь с городом, заложенным по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений. Представите его во времена, когда он был крупным торговым центром, купцы здесь строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла. Прошли столетия, но чувашский народ не забывает истоков и бережно хранит свою культуру.

В программе пешеходной прогулки

  • красивые набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город
  • знаменитая «Дорога к храму», на которой расположены Успенская церковь, Введенский собор и Свято-Троицкий мужской монастырь
  • исторический центр с улицей Константина Иванова, где находится кафедральный собор и церковь Михаила Архангела
  • пешеходный бульвар купца Ефремова; бронзовые фигуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова; композиция с «Птицей счастья» и магическим камнем таганаитом, дарящем свет, любовь и тепло
  • монументальная скульптура «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе (в летнее время), памятники Чапаеву, Гагарину и Дзержинскому
  • Спасо-Преображенский женский монастырь, здание Музыкального театра, фонтаны и Парадная лестница города

Места посещения

  • Республиканский мемориальный Парк Победы, который находится на берегу Волги в самой высокой точке центра города. Со смотровой площадки вам откроются прекрасные виды на реку, чебоксарское заволжье и историческую часть.
  • Музей пива. Пиво — традиционный напиток чувашей, которые знают толк в пивном искусстве, ведь именно на территории этой республики растёт 90% российского хмеля! В небольшом, но уютном музее собрано огромное количество экспонатов, рассказывающих историю пивоварения с древнейших времен до современности. Коллекция пивных бутылок 19 века, кружек, этикеток, пробок и бирдекелей впечатляет многих!

В завершение вы сможете посетить магазины города и купить сувениры из Чебоксар: конфеты местной фабрики «Акконд», пиво, квас и бальзам «Парне», трикотаж и текстиль, национальную одежду и изделия народных промыслов (валяные тапочки, чуни, валенки и другое).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 40 человек
  • В стоимость включён транспорт и экскурсионное обслуживание по программе
  • Дополнительные расходы: обед — 600 рублей с человека, дегустация продукции Чувашского пивоваренного завода — 300 рублей с человека (детям предлагается дегустация лимонада)
  • В случае закрытия Музея пива в качестве альтернативы мы предложим Чувашский национальный музей, где вы узнаете историю становления Волжской Булгарии, в состав которой входила Чувашия
  • При наборе группы от 10 человек интерактивная встреча гостей — в подарок от нашего агентства (вас встретят в национальных костюмах с приветственной песней и хлебом-солью)
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный аккредитованный гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле отеля Ибис
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Юлия
20 авг 2023
Экскурсия понравилась, чистый и самобытный город. Может с детьми будет тяжеловато в дороге почти 3 часа. Взрослым обязательно понравится дегустация пива. У нас провели целый костюмированный экскурс в историю и традиции чувашей, ярко и зажигательно.
Экскурсия понравилась, чистый и самобытный город. Может с детьми будет тяжеловато в дороге почти 3 часа.Экскурсия понравилась, чистый и самобытный город. Может с детьми будет тяжеловато в дороге почти 3 часа.Экскурсия понравилась, чистый и самобытный город. Может с детьми будет тяжеловато в дороге почти 3 часа.Экскурсия понравилась, чистый и самобытный город. Может с детьми будет тяжеловато в дороге почти 3 часа.

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