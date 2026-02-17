Руслан проводит ещё 1 экскурсию

В поездке вы соберете коллекцию из самых ярких памятников и историй столицы Татарстана. Посетите фантастическую мечеть Кул-Шариф и старейший собор города — Благовещенский. Услышите легенды башни Сююмбике и озера с ханским кладом. А также познакомитесь с аутентичной культурой Старо-Татарской слободы и заглянете за традиционными сладостями: чак-чаком и талкыш калеве.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кремлевский ансамбль

Без центральной и исторически самой важной части города — Казанского кремля — невозможно представить столицы Татарстана. Поговорим о потрясающем Кул Шарифе, предшествующих ему мечетях и первом православном соборе — Благовещенском. Возле падающей башни вы услышите легенду о царице Сююмбике и Иване Грозном. Заглянете в мастерские Пушечного двора, где осмотрите изделия гончаров, кожевников, «златых дел» мастеров и, при желании, приобретете сладкие татарские сувениры. Увидите Президентский дворец, Тайницкую и Преображенские башни. А со смотровой площадки оцените виды новой и старой Казани.

Самобытная Казань в деталях

Вы пройдете по ключевым вехам тысячелетней Казани и поймете, как с течением времени плелась ее уникальная культурная картина и складывался религиозный облик. Узнаете о происхождении названия города и выясните, какое отношение к нему имеет дракон с крылатым барсом. Посетите знаменитый квартал, где сформировался особый мир исконных традиций и быта — Старо-Татарскую слободу. Осмотрите (внешне) старейшую каменную мечеть Казани Аль Марджани. А также побываете в Суконной слободе, где я расскажу о старообрядческом соборе.

Кроме того, вы прогуляетесь по набережной озера Кабан и зайдете в Богородичный монастырь, где хранится легендарная икона Казанской Божией матери.

Организационные детали

Это автопешеходная экскурсия на кроссовере Haval F7 с выходами у достопримечательностей и небольшими прогулками, а также 1,5 часовой экскурсией по Казанскому кремлю

Я заберу вас в любом удобном вам месте в Казани и после экскурсии доставлю обратно

Билеты в кремль не входят в стоимость экскурсии