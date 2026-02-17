Руслан проводит ещё 1 экскурсию

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Добро пожаловать в самобытную Казань

Комфортно и не спеша познакомиться с шедеврами Казанского кремля и другими символами города
В поездке вы соберете коллекцию из самых ярких памятников и историй столицы Татарстана. Посетите фантастическую мечеть Кул-Шариф и старейший собор города — Благовещенский. Услышите легенды башни Сююмбике и озера с ханским кладом.

А также познакомитесь с аутентичной культурой Старо-Татарской слободы и заглянете за традиционными сладостями: чак-чаком и талкыш калеве.
4.9
20 отзывов
Добро пожаловать в самобытную Казань
Добро пожаловать в самобытную Казань
Добро пожаловать в самобытную Казань

Описание экскурсии

Кремлевский ансамбль

Без центральной и исторически самой важной части города — Казанского кремля — невозможно представить столицы Татарстана. Поговорим о потрясающем Кул Шарифе, предшествующих ему мечетях и первом православном соборе — Благовещенском. Возле падающей башни вы услышите легенду о царице Сююмбике и Иване Грозном. Заглянете в мастерские Пушечного двора, где осмотрите изделия гончаров, кожевников, «златых дел» мастеров и, при желании, приобретете сладкие татарские сувениры. Увидите Президентский дворец, Тайницкую и Преображенские башни. А со смотровой площадки оцените виды новой и старой Казани.

Самобытная Казань в деталях

Вы пройдете по ключевым вехам тысячелетней Казани и поймете, как с течением времени плелась ее уникальная культурная картина и складывался религиозный облик. Узнаете о происхождении названия города и выясните, какое отношение к нему имеет дракон с крылатым барсом. Посетите знаменитый квартал, где сформировался особый мир исконных традиций и быта — Старо-Татарскую слободу. Осмотрите (внешне) старейшую каменную мечеть Казани Аль Марджани. А также побываете в Суконной слободе, где я расскажу о старообрядческом соборе.

Кроме того, вы прогуляетесь по набережной озера Кабан и зайдете в Богородичный монастырь, где хранится легендарная икона Казанской Божией матери.

Организационные детали

  • Это автопешеходная экскурсия на кроссовере Haval F7 с выходами у достопримечательностей и небольшими прогулками, а также 1,5 часовой экскурсией по Казанскому кремлю
  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Казани и после экскурсии доставлю обратно
  • Билеты в кремль не входят в стоимость экскурсии
Дополнительные опции
  • Экскурсию можно провести и для группы 5-6 человек (в этом случае доплата за минивэн + 4500 ₽)
  • Проведение экскурсии на автомобиле повышенной комфортности (бизнес и VIP класс) + 9000 ₽ к стоимости экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1329 туристов
Родился и живу в любимой Казани, однако много путешествовал по России и миру. 20 лет показываю путешественникам великолепную Казань и ее окрестности. Мои экскурсии не сводятся к изложению сухих фактов и цифр — они живые и интересные!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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гида выбирал по принципу: мужчина, татарин, местный, с авто и с хорошими отзывами. угадал! Руслан-прекрасный человек, с огромным чемоданом знаний истории своего края. Отличный рассказчик. настоятельно рекомендую его как гида. все было отлично и пешие прогулки и поездка в авто. нам безусловно понравилось. Руслан, спасибо Вам.
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Ю
Это было наше первое знакомство с Казанью и благодаря Руслану оно прошло великолепно. Его пунктуальность, комфортное вождение, интересный и содержательный рассказ, грамотная речь, чувство юмора - все это залог хорошей экскурсии. Казань предстала перед нами во всей красе. Спасибо, вернемся еще!
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А
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! В удобном темпе посетили все локации, подчерпнули для себя много интересного. Руслан великолепный рассказчик и кладезь информации. С погодой повезло. Казань великолепна!!!
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Е
Всем привет!
Для первого знакомство с городом рекомендую брать гида. Все мы помним какие-то исторические факты и даты из уроков истории, очень много информации мы можем узнать из интернета, но живой
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рассказ гида, сопровождаемый байками и легендами всегда интереснее слушать. Можно задать уточняющий вопрос или подискутировать. Наша экскурсия с Русланом проходила на автомобиле, что давало нам свободно перемещаться по городу между достопримечательностями. Это было особенно приятно, так как в эти дни стояли сильные морозы. Экскурсия начинается с Казанского Кремля. Познавательно, динамично, интересно. После того, как мы познакомились с Казанью днём, нам захотелось посмотреть на все архитектурные объекты вечером. Казань невероятно красива в свете огней. Всем друзьям буду рекомендовать Руслана.

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Екатерина
Были с подругой первый раз в Казани, хотели познакомиться с историей города, погулять на обзорной экскурсии индивидуально. Очень понравился гид Руслан, интересно рассказывает, важные исторические факты, живо, увлекательно и разнообразно.
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Маршрут - оптимальный, посмотрели разные части города, послушали про разные исторические периоды, прониклись легендами и культурой Казани. Очень удобно было в холодную погоду перемещаться между достопримечательностями в комфортной машине. Благодарим, было здорово!

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Г
В автомобильной обзорной экскурсии по Казани Руслан показал нам не только основные достопримечательности, но и постарался передать "дух" этого мультикультурного города. Будучи прекрасным рассказчиком, он ненавязчиво познакомил нас с многовековой историей своего народа,"раскрыл" секреты Татарской Слободы и Кремля.
Мы благодарны за его любовь к Казани, которую он постарался передать и нам!
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