Руслан проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Казань
  3. Экскурсии

Добро пожаловать в самобытную Казань!

Комфортно и не спеша познакомиться с шедеврами Казанского кремля и другими символами города

Руслан
Руслан – Гид из Казани
В поездке вы соберете коллекцию из самых ярких памятников и историй столицы ⭐️ Татарстана.

Посетите фантастическую мечеть Кул-Шариф и старейший собор города — Благовещенский.

Услышите легенды башни Сююмбике и озера с ханским кладом.

А также познакомитесь с аутентичной культурой Старо-Татарской слободы и заглянете за традиционными сладостями: чак-чаком и талкыш калеве.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 44504 005 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
Добро пожаловать в самобытную Казань!
Добро пожаловать в самобытную Казань!

Что вас ожидает

Кремлевский ансамбль
Без центральной и исторически самой важной части города — Казанского кремля — невозможно представить столицы ⭐️ Татарстана. Поговорим о потрясающем Кул Шарифе, предшествующих ему мечетях и первом православном соборе — Благовещенском. Возле падающей башни вы услышите легенду о царице Сююмбике и Иване Грозном. Заглянете в мастерские Пушечного двора, где осмотрите изделия гончаров, кожевников, «златых дел» мастеров и, возможно, присмотрите сладкие татарские сувениры 🎁. Рассмотрите Президентский дворец, Тайницкую и Преображенские башни. А со смотровую площадки оцените виды новой и старой Казани.

Самобытная Казань в деталях
Вы пройдете по ключевым вехам тысячелетней Казани и поймете, как с течением времени плелась ее уникальная культурная картина и складывался религиозный облик. Узнаете о происхождении названия города и выясните, какое отношение к нему имеет дракон с крылатым барсом. Посетите знаменитый квартал, где сформировался особый мир исконных традиций и быта — Старо-Татарскую слободу. Осмотрите (внешне) старейшую каменную мечеть Казани Аль Марджани. А также побываете в Суконной слободе, где я расскажу о старообрядческом соборе.

Кроме того, вы прогуляетесь 👣 по набережной озера Кабан и зайдете в Богородичный монастырь, где хранится легендарная икона Казанской Божией матери.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия ⛳ на кроссовере Haval F7 с выходами у достопримечательностей 🏛️ и небольшими прогулками, а также 1, 5 часовой экскурсией по Казанскому кремлю
  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Казани и после экскурсии 🧭 доставлю обратно
  • Билеты в кремль входят в стоимость экскурсии, дополнительных расходов нет
Добро пожаловать в самобытную Казань!
Добро пожаловать в самобытную Казань!
Добро пожаловать в самобытную Казань!
Добро пожаловать в самобытную Казань!
Добро пожаловать в самобытную Казань!
Добро пожаловать в самобытную Казань!
Добро пожаловать в самобытную Казань!
Добро пожаловать в самобытную Казань!
Добро пожаловать в самобытную Казань!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руслан
Руслан
Родился и живу в любимой Казани, однако много путешествовал по России и миру. 20 лет показываю путешественникам великолепную Казань и ее окрестности. Мои экскурсии не сводятся к изложению сухих фактов и цифр — они живые и интересные!
Напишите мне

Руслан проводит ещё 1 экскурсию

Огни и сюжеты вечерней Казани
скидка15%
4500
3 825
2 часа
Огни и сюжеты вечерней Казани
3 отзыва
Нескучное авто-путешествие по главным достопримечательностям города

Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
597
4 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 14:00)
401 отзыв
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
1 000
5 часов
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
396 отзывов
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
533
2 часа
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
366 отзывов
За что стоит полюбить Казань
4 490
2 часа
За что стоит полюбить Казань
342 отзыва
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
550
3 часа
Экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля (10:30, 13:00, 16:30)
236 отзывов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
1 173
8 часов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск (10:00)
231 отзыв