Руслан проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Кремлевский ансамбль

Без центральной и исторически самой важной части города — Казанского кремля — невозможно представить столицы ⭐️ Татарстана. Поговорим о потрясающем Кул Шарифе, предшествующих ему мечетях и первом православном соборе — Благовещенском. Возле падающей башни вы услышите легенду о царице Сююмбике и Иване Грозном. Заглянете в мастерские Пушечного двора, где осмотрите изделия гончаров, кожевников, «златых дел» мастеров и, возможно, присмотрите сладкие татарские сувениры 🎁. Рассмотрите Президентский дворец, Тайницкую и Преображенские башни. А со смотровую площадки оцените виды новой и старой Казани.

Самобытная Казань в деталях

Вы пройдете по ключевым вехам тысячелетней Казани и поймете, как с течением времени плелась ее уникальная культурная картина и складывался религиозный облик. Узнаете о происхождении названия города и выясните, какое отношение к нему имеет дракон с крылатым барсом. Посетите знаменитый квартал, где сформировался особый мир исконных традиций и быта — Старо-Татарскую слободу. Осмотрите (внешне) старейшую каменную мечеть Казани Аль Марджани. А также побываете в Суконной слободе, где я расскажу о старообрядческом соборе.

Кроме того, вы прогуляетесь 👣 по набережной озера Кабан и зайдете в Богородичный монастырь, где хранится легендарная икона Казанской Божией матери.

Организационные детали