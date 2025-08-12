Групповая
Удиви меня, Йошкар-Ола
Автобусная экскурсия из Казани в город, где есть кусочек Брюгге, Амстердама и Царевококшайска
Начало: В холле отеля «Азимут»
Расписание: во вторник и четверг в 09:30, в воскресенье в 08:30
11 дек в 09:30
14 дек в 08:30
3100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Лучший выборЭкскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: в четверг и субботу в 08:45
11 дек в 08:45
13 дек в 08:45
3100 ₽ за человека
Групповая
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия
Увлекательное путешествие из Казани в Чебоксары. Откройте для себя историю и культуру Чувашии, насладитесь пейзажами и попробуйте местные деликатесы
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
13 дек в 09:00
5 янв в 09:00
5400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 августа 2025Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из КазаниДата посещения: 12 августа 2025Очень понравилось сопровождение гида Ирины Сергеевны. Интеллигентность, культура речи, интереснейшие факты. Гид высочайшего уровня и профессионализма!
- ББогатырева30 июля 2025Удиви меня, Йошкар-ОлаДата посещения: 29 июля 2025Очень понравилась экскурсия! Шикарно! Много зависит от гида. Наш гид Рустэм , рассказывал интересно, у него все четко , понятно! Советую всем!
- ЕЕлена5 декабря 2025Я влюбилась в этот город он прекрасен, обязательно нужно вернуться
- ХХИЛЬ3 декабря 2025На один раз можно, к сожалению предлагали приобрести аудиогида, но не сказали, что без него не будет слышно ничего. Половину экскурсии не услышали, так что покупайте за 100р
- ННаталия1 декабря 2025Большое спасибо экскорсоводу Алсу. Экскурсия очень интересная. Давно хотела попасть в Йошкар Олу. Город красивый. Экскурсия была хорошо организована оператором
- ЯЯрославна28 ноября 2025Йошкар-Ола - это сказочная аллюзия 💫
- ССветлана24 ноября 2025Спасибо большое за чудесную экскурсию в Йошкар-олу с гидом Ириной Сергеевной. Увлекательный рассказ, насыщенная программа, новый автобус, профессиональный водитель. Получили массу впечатлений, не смотря на пасмурную погоду и дождь.
- ТТатьяна22 ноября 2025Отличная экскурсия!
- ССветлана21 ноября 2025Здравствуйте. Экскурсия очень понравилась. Светлана отличный гид очень интересно рассказывает. Гид по Йошкар-Оле Татьяна Михайловна очень грамотный специалист. Очень интересно, с юмором всё рассказывает. Оставила очень большое впечатление.
- ЕЕлена20 ноября 2025Город - микс. Советую посмотреть этот странно - удивительный город. Он мне напомнил сказку « Снежная королева», Кая и Герду.
- ЯЯна19 ноября 202518 ноября ездили на экскурсию в Йошкар-Олу и остались в полном восторге: просто потрясающий гид, приятный и внешне, и в
- ИИрина19 ноября 2025Добрый день. Были на экскурсии 11 ноября. Всё очень понравилось, особенно экскурсовод. Очень интересно рассказывал, видно, что человек любит свою работу и вкладывает в душу. Рекомендую данную фирму, и обязательно советую съездить в Йошкар-Олу.
- ДДарья17 ноября 2025Спасибо большое 🤗
- ЛЛюбовь16 ноября 2025Провел экскурсию Рустем, все понравилось, спасибо
- ЛЛюдмила12 ноября 2025Ездили в тур "Удиви меня Йошкар-Ола" 4 ноября 2025
Комфортабельный автобус. Внимательный и профессиональный водитель Очень не повезло с погодой Целый день шел дождь Но наш экскурсовод был на высоте. Все показал, интересно подавал материал Очень благодарны ему. Спасибо большое
- ААлеся7 ноября 2025были на экскурсии с гидом Рустемом. очень понравилось
Рустем — прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывал. Рассказ был насыщенный, но не перегруженный, слушать было интересно
Экскурсия отлично спланирована по времени, везде успевали, не было долгих пауз или наоборот беготни
Однозначно рекомендую!
- ООльга7 ноября 2025Отличная экскурсия. Йошкар-Ола действительно удивила. Прекрасный гид Рустем. Все очень четко, очень интересно, слушать его можно бесконечно. Очень необычный город. Всем рекомендую
- ААнна7 ноября 2025Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию.
- ССазыкина5 ноября 2025Это не первая моя экскурсия от Трипстера. Все всё чётко организовано по времени, удобный трансфер. К сожалению, наши впечатления немного испортил дождь с утра, но в целом дети и взрослые остались экскурсией довольны. Очень познавательная экскурсия, но не утомительно. Рекомендую!
- ГГульнара5 ноября 2025Добрый день. Экскурсия "Удиви меня, Йошкар-Ола!" получилась отменной! Гид-это высший пилотаж! Нам не повезло с погодой, но с таким гидом
