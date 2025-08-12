читать дальше

разговоре, рассказал огромнейшее количество интересных фактов про Марий Эл и Йошкар-Олу, я слушала, затаив дыхание, информация действительно интересная, даже побудила меня скачать литературу по марийскому фольклору) Очень понравилось, что по пути домой гид рассказал пару мистических историй - получилось очень атмосферно!

Сама прогулка по Йошке тоже была максимально продумана, маршрут комфортный, несмотря на холодную и ветреную погоду с периодическим дождём мы не успевали замёрзнуть, потому что прогулки были раздроблены, была возможность согреться в автобусе, а также час на то, чтобы пообедать. Было очень интересно узнать про появление всей этой европейской красоты в Йошкар-Оле, гид очень интересно и подробно рассказал про Леонида Маркелова, благодаря которому это всё и было построено, нам даже стало удивительно, почему в Йошке нет памятника ему (хотя, зная его судьбу, как будто понятно). Сама Йошкар-Ола чудесна и живописна, фотографии получились шикарные!

Гид отвечал на все вопросы, фотографировал всех желающих рядом с достопримечательностями, в общем и целом был просто душкой)

К концу экскурсии было и ощущение наполненности, и приятная усталость, впечатлений хватит на недели вперед)))

Из минусов: неудобный автобус - группа у нас была небольшая, поэтому ехали на мини-автобусе, места нам достались сзади, а там нет возможности смотреть в окна, было немножко обидно) Еще показалось, что маловато времени на сувенирный) Там столько всего интересного, и еда, и косметика, и одежда, и просто сувениры, хотелось бы на это место еще хотя бы 10 минуток…:)

В итоге, хотелось бы сказать спасибо организатору, гиду и водителю за прекрасно организованную поездку, обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям и точно приведу на нее своих родителей!