Чебоксары – экскурсии в Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «Чебоксары» в Казани, цены от 3100 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Удиви меня, Йошкар-Ола
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
288 отзывов
Групповая
Удиви меня, Йошкар-Ола
Автобусная экскурсия из Казани в город, где есть кусочек Брюгге, Амстердама и Царевококшайска
Начало: В холле отеля «Азимут»
Расписание: во вторник и четверг в 09:30, в воскресенье в 08:30
11 дек в 09:30
14 дек в 08:30
3100 ₽ за человека
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
На автобусе
На микроавтобусе
9 часов
287 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: в четверг и субботу в 08:45
11 дек в 08:45
13 дек в 08:45
3100 ₽ за человека
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
На автобусе
11 часов
15 отзывов
Групповая
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия
Увлекательное путешествие из Казани в Чебоксары. Откройте для себя историю и культуру Чувашии, насладитесь пейзажами и попробуйте местные деликатесы
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
13 дек в 09:00
5 янв в 09:00
5400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 августа 2025
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Дата посещения: 12 августа 2025
    Очень понравилось сопровождение гида Ирины Сергеевны. Интеллигентность, культура речи, интереснейшие факты. Гид высочайшего уровня и профессионализма!
  • Б
    Богатырева
    30 июля 2025
    Удиви меня, Йошкар-Ола
    Дата посещения: 29 июля 2025
    Очень понравилась экскурсия! Шикарно! Много зависит от гида. Наш гид Рустэм , рассказывал интересно, у него все четко , понятно! Советую всем!
  • Е
    Елена
    5 декабря 2025
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Я влюбилась в этот город он прекрасен, обязательно нужно вернуться
  • Х
    ХИЛЬ
    3 декабря 2025
    Удиви меня, Йошкар-Ола
    На один раз можно, к сожалению предлагали приобрести аудиогида, но не сказали, что без него не будет слышно ничего. Половину экскурсии не услышали, так что покупайте за 100р
  • Н
    Наталия
    1 декабря 2025
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Большое спасибо экскорсоводу Алсу. Экскурсия очень интересная. Давно хотела попасть в Йошкар Олу. Город красивый. Экскурсия была хорошо организована оператором
    из Казани и её экскурстводом, а также эскурсоводом из Йошкар Олы. Сказочно пряничный город, не похожий ни на один из городов нашей страны. И многие его сравнивают с другими городами, но у него есть свое лицо. Это можно заметить если проехать с экскурсией по городу. Или мне просто повезло, что мнп его показали с любовью.

  • Я
    Ярославна
    28 ноября 2025
    Удиви меня, Йошкар-Ола
    Йошкар-Ола - это сказочная аллюзия 💫
  • С
    Светлана
    24 ноября 2025
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Спасибо большое за чудесную экскурсию в Йошкар-олу с гидом Ириной Сергеевной. Увлекательный рассказ, насыщенная программа, новый автобус, профессиональный водитель. Получили массу впечатлений, не смотря на пасмурную погоду и дождь.
  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2025
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Отличная экскурсия!
  • С
    Светлана
    21 ноября 2025
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Здравствуйте. Экскурсия очень понравилась. Светлана отличный гид очень интересно рассказывает. Гид по Йошкар-Оле Татьяна Михайловна очень грамотный специалист. Очень интересно, с юмором всё рассказывает. Оставила очень большое впечатление.
  • Е
    Елена
    20 ноября 2025
    Удиви меня, Йошкар-Ола
    Город - микс. Советую посмотреть этот странно - удивительный город. Он мне напомнил сказку « Снежная королева», Кая и Герду.
    Думаю, что зимой в новогодние каникулы, посмотреть его было бы особенно интересно. Набережная - как в сказках моего детства (европейские сказки).

    Отдельное спасибо Светлане, которая рассказала нам про Ивана 4 как о сильном и мудром правителе! Сколько лжи связано с его именем! Спасибо, что рассказала группе о истинных целях присоединения данных территорий к Московскому царству.

  • Я
    Яна
    19 ноября 2025
    Удиви меня, Йошкар-Ола
    18 ноября ездили на экскурсию в Йошкар-Олу и остались в полном восторге: просто потрясающий гид, приятный и внешне, и в
    разговоре, рассказал огромнейшее количество интересных фактов про Марий Эл и Йошкар-Олу, я слушала, затаив дыхание, информация действительно интересная, даже побудила меня скачать литературу по марийскому фольклору) Очень понравилось, что по пути домой гид рассказал пару мистических историй - получилось очень атмосферно!
    Сама прогулка по Йошке тоже была максимально продумана, маршрут комфортный, несмотря на холодную и ветреную погоду с периодическим дождём мы не успевали замёрзнуть, потому что прогулки были раздроблены, была возможность согреться в автобусе, а также час на то, чтобы пообедать. Было очень интересно узнать про появление всей этой европейской красоты в Йошкар-Оле, гид очень интересно и подробно рассказал про Леонида Маркелова, благодаря которому это всё и было построено, нам даже стало удивительно, почему в Йошке нет памятника ему (хотя, зная его судьбу, как будто понятно). Сама Йошкар-Ола чудесна и живописна, фотографии получились шикарные!
    Гид отвечал на все вопросы, фотографировал всех желающих рядом с достопримечательностями, в общем и целом был просто душкой)
    К концу экскурсии было и ощущение наполненности, и приятная усталость, впечатлений хватит на недели вперед)))
    Из минусов: неудобный автобус - группа у нас была небольшая, поэтому ехали на мини-автобусе, места нам достались сзади, а там нет возможности смотреть в окна, было немножко обидно) Еще показалось, что маловато времени на сувенирный) Там столько всего интересного, и еда, и косметика, и одежда, и просто сувениры, хотелось бы на это место еще хотя бы 10 минуток…:)
    В итоге, хотелось бы сказать спасибо организатору, гиду и водителю за прекрасно организованную поездку, обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям и точно приведу на нее своих родителей!

  • И
    Ирина
    19 ноября 2025
    Удиви меня, Йошкар-Ола
    Добрый день. Были на экскурсии 11 ноября. Всё очень понравилось, особенно экскурсовод. Очень интересно рассказывал, видно, что человек любит свою работу и вкладывает в душу. Рекомендую данную фирму, и обязательно советую съездить в Йошкар-Олу.
  • Д
    Дарья
    17 ноября 2025
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Спасибо большое 🤗
  • Л
    Любовь
    16 ноября 2025
    Удиви меня, Йошкар-Ола
    Провел экскурсию Рустем, все понравилось, спасибо
  • Л
    Людмила
    12 ноября 2025
    Удиви меня, Йошкар-Ола
    Ездили в тур "Удиви меня Йошкар-Ола" 4 ноября 2025
    Комфортабельный автобус. Внимательный и профессиональный водитель Очень не повезло с погодой Целый день шел дождь Но наш экскурсовод был на высоте. Все показал, интересно подавал материал Очень благодарны ему. Спасибо большое
  • А
    Алеся
    7 ноября 2025
    Удиви меня, Йошкар-Ола
    были на экскурсии с гидом Рустемом. очень понравилось

    Рустем — прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывал. Рассказ был насыщенный, но не перегруженный, слушать было интересно

    Экскурсия отлично спланирована по времени, везде успевали, не было долгих пауз или наоборот беготни

    Однозначно рекомендую!
  • О
    Ольга
    7 ноября 2025
    Удиви меня, Йошкар-Ола
    Отличная экскурсия. Йошкар-Ола действительно удивила. Прекрасный гид Рустем. Все очень четко, очень интересно, слушать его можно бесконечно. Очень необычный город. Всем рекомендую
  • А
    Анна
    7 ноября 2025
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию.
  • С
    Сазыкина
    5 ноября 2025
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Это не первая моя экскурсия от Трипстера. Все всё чётко организовано по времени, удобный трансфер. К сожалению, наши впечатления немного испортил дождь с утра, но в целом дети и взрослые остались экскурсией довольны. Очень познавательная экскурсия, но не утомительно. Рекомендую!
  • Г
    Гульнара
    5 ноября 2025
    Удиви меня, Йошкар-Ола
    Добрый день. Экскурсия "Удиви меня, Йошкар-Ола!" получилась отменной! Гид-это высший пилотаж! Нам не повезло с погодой, но с таким гидом
    все прошло на Ура! К сожалению имени гида не помню. Большое спасибо вашей команде за 2 экскурсии, которые мы брали (Комбо по Казани и Удиви меня, Йошкар-Ола!), организовано всё отлично, наши гиды были на высоте!

