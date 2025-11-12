Мои заказы

Чистополь – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Чистополь» в Казани, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Казани с комфортом
На машине
3 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
По Казани с комфортом
Индивидуальная обзорная экскурсия на авто в компании профессионального гида
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7692 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
На машине
4.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 200 ₽ за всё до 2 чел.
Необычное путешествие по окрестностям Казани - с посещением пивзавода
На автобусе
10 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Необычное путешествие по окрестностям Казани - с посещением пивзавода
Туда, где до сих пор ткут на ткацких станках, где делают пиво, где можно увидеть животных и ферму
Начало: На площади Тукая
Расписание: во вторник и четверг в 09:00
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Казани в декабре 2025
Сейчас в Казани в категории "Чистополь" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 10 200. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
