Индивидуальная
до 3 чел.
По Казани с комфортом
Индивидуальная обзорная экскурсия на авто в компании профессионального гида
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7692 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 200 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Необычное путешествие по окрестностям Казани - с посещением пивзавода
Туда, где до сих пор ткут на ткацких станках, где делают пиво, где можно увидеть животных и ферму
Начало: На площади Тукая
Расписание: во вторник и четверг в 09:00
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за человека
- ЕЕлена12 ноября 2025Здравствуйте, всё понравилось: не ходили, а ездили! В Чистополь! Только не были на пивзаводе почему-то. А в целом очень даже хорошо, особенно в музее Пастернака!
