Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 3 часа
Размер группы 1-4 человека
На чём проводится На автомобиле
10 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Казань с новой стороны Древняя, многогранная, уютная — на этой экскурсии Казань станет для вас больше, чем набором красивых слов и стандартных фраз из путеводителей. Мы посетим молодежные локации, увидим архитектуру старого города, побываем на смотровой площадке и насладимся видом на набережную. Я подскажу вам, где попробовать национальную кухню и где продают самый вкусный чак-чак и конскую колбасу. Наша экскурсия будет похожа на встречу друзей. Мы будем много общаться, я расскажу вам легенды связанные с озером Кабан и ханскими сокровищами. Во время прогулки вдоль Кремлевской набережной, вы сможете рассмотреть белокаменные стены Казанского кремля, увидите одни из главных ее достопримечательностей и узнаете, с какой попытки Иван Грозный смог завоевать Казань. Мы обязательно посетим молодежные и современные локации города. Вы увидите Казанскую Чашу, полюбуетесь на Дворец Земледельцев, по центру которого установлено бронзовое дерево высотой 20 метров, и посетите мостовую территорию, где сможете погрузиться в атмосферу спортивной жизни молодежи.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Чаша - Центр Семьи «Казан»

Смотровая площадка

Дворец Земледельцев

Старо-Татарская слобода

Набережная озера Кабан

Театр кукол «Экият»

Национальный комплекс «Родная деревня»

Мостовая «Миллениум» и другие достопримечательности Что включено Услуги профессионального гида

Транспорт Что не входит в цену Трансфер от вашего отеля до места начала: 800 руб.

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Профсоюзная, 16Б (гостиница «Ногай»)
Завершение: Ваш отель или центр города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.