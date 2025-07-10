Казань — удивительный город, где переплетаются Восток и Запад, древние традиции и современный ритм жизни.
Наша обзорная экскурсия — идеальный способ познакомиться с главными достопримечательностями, услышать увлекательные истории и прочувствовать неповторимый колорит столицы Татарстана.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Казань с новой стороныДревняя, многогранная, уютная — на этой экскурсии Казань станет для вас больше, чем набором красивых слов и стандартных фраз из путеводителей. Мы посетим молодежные локации, увидим архитектуру старого города, побываем на смотровой площадке и насладимся видом на набережную. Я подскажу вам, где попробовать национальную кухню и где продают самый вкусный чак-чак и конскую колбасу. Наша экскурсия будет похожа на встречу друзей. Мы будем много общаться, я расскажу вам легенды связанные с озером Кабан и ханскими сокровищами. Во время прогулки вдоль Кремлевской набережной, вы сможете рассмотреть белокаменные стены Казанского кремля, увидите одни из главных ее достопримечательностей и узнаете, с какой попытки Иван Грозный смог завоевать Казань. Мы обязательно посетим молодежные и современные локации города. Вы увидите Казанскую Чашу, полюбуетесь на Дворец Земледельцев, по центру которого установлено бронзовое дерево высотой 20 метров, и посетите мостовую территорию, где сможете погрузиться в атмосферу спортивной жизни молодежи.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чаша - Центр Семьи «Казан»
- Смотровая площадка
- Дворец Земледельцев
- Старо-Татарская слобода
- Набережная озера Кабан
- Театр кукол «Экият»
- Национальный комплекс «Родная деревня»
- Мостовая «Миллениум» и другие достопримечательности
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Трансфер от вашего отеля до места начала: 800 руб.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Профсоюзная, 16Б (гостиница «Ногай»)
Завершение: Ваш отель или центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Ляйсан
10 июл 2025
Казань – восхитительна! Экскурсия была организована на высшем уровне: удобный маршрут, интересные истории, душевная атмосфера. Уезжала с чувством, что обязательно вернусь сюда снова! Наш экскурсовод был просто потрясающим, с такой
