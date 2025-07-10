Мои заказы

Казань: первые впечатления о третьей столице

Казань — удивительный город, где переплетаются Восток и Запад, древние традиции и современный ритм жизни.

Наша обзорная экскурсия — идеальный способ познакомиться с главными достопримечательностями, услышать увлекательные истории и прочувствовать неповторимый колорит столицы Татарстана.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Казань с новой стороны

Древняя, многогранная, уютная — на этой экскурсии Казань станет для вас больше, чем набором красивых слов и стандартных фраз из путеводителей. Мы посетим молодежные локации, увидим архитектуру старого города, побываем на смотровой площадке и насладимся видом на набережную. Я подскажу вам, где попробовать национальную кухню и где продают самый вкусный чак-чак и конскую колбасу. Наша экскурсия будет похожа на встречу друзей. Мы будем много общаться, я расскажу вам легенды связанные с озером Кабан и ханскими сокровищами. Во время прогулки вдоль Кремлевской набережной, вы сможете рассмотреть белокаменные стены Казанского кремля, увидите одни из главных ее достопримечательностей и узнаете, с какой попытки Иван Грозный смог завоевать Казань. Мы обязательно посетим молодежные и современные локации города. Вы увидите Казанскую Чашу, полюбуетесь на Дворец Земледельцев, по центру которого установлено бронзовое дерево высотой 20 метров, и посетите мостовую территорию, где сможете погрузиться в атмосферу спортивной жизни молодежи.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чаша - Центр Семьи «Казан»
  • Смотровая площадка
  • Дворец Земледельцев
  • Старо-Татарская слобода
  • Набережная озера Кабан
  • Театр кукол «Экият»
  • Национальный комплекс «Родная деревня»
  • Мостовая «Миллениум» и другие достопримечательности
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Трансфер от вашего отеля до места начала: 800 руб.
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Профсоюзная, 16Б (гостиница «Ногай»)
Завершение: Ваш отель или центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Ляйсан
10 июл 2025
Казань – восхитительна! Экскурсия была организована на высшем уровне: удобный маршрут, интересные истории, душевная атмосфера. Уезжала с чувством, что обязательно вернусь сюда снова! Наш экскурсовод был просто потрясающим, с такой
читать дальше

теплотой и знанием рассказывал о городе. Мы гуляли по Старо-Татарской слободе, побывали у знаменитой Чаши, в необычной библиотеке и в других классных местах. А вид с набережной Казанки просто захватывает дух! Спасибо Алмаз!! ☺️

Входит в следующие категории Казани

