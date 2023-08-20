Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии

Мы покажем вам настоящие Чебоксары — землю Волжский Булгарии, родину Чапаева и промышленных тракторов, край богатой истории и колоритной культуры. Вы перенесетесь во времена Батыя и Ивана Грозного, узнаете о местных обычаях и легендах, увидите главные достопримечательности и даже выучите пару фраз на национальном языке. А также посетите Музей пива и отведаете излюбленный напиток чувашей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путешествие из Казани. Наш путь в Чебоксары пролегает по живописной трассе, проходящей через волжские просторы. По дороге гид расскажет о богатой истории и народах края, событиях и их героях. Время в дороге составит примерно 3 часа (будет одна остановка).

Обзорная экскурсия по Чебоксарам. Вы познакомитесь с городом, заложенным по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений. Представите его во времена, когда он был крупным торговым центром, купцы здесь строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла. Прошли столетия, но чувашский народ не забывает истоков и бережно хранит свою культуру.

В программе пешеходной прогулки

красивые набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город

знаменитая «Дорога к храму», на которой расположены Успенская церковь, Введенский собор и Свято-Троицкий мужской монастырь

исторический центр с улицей Константина Иванова, где находится кафедральный собор и церковь Михаила Архангела

пешеходный бульвар купца Ефремова; бронзовые фигуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова; композиция с «Птицей счастья» и магическим камнем таганаитом, дарящем свет, любовь и тепло

монументальная скульптура «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе (в летнее время), памятники Чапаеву, Гагарину и Дзержинскому

Спасо-Преображенский женский монастырь, здание Музыкального театра, фонтаны и Парадная лестница города

Места посещения

Республиканский мемориальный Парк Победы, который находится на берегу Волги в самой высокой точке центра города. Со смотровой площадки вам откроются прекрасные виды на реку, чебоксарское заволжье и историческую часть.

Музей пива. Пиво — традиционный напиток чувашей, которые знают толк в пивном искусстве, ведь именно на территории этой республики растёт 90% российского хмеля! В небольшом, но уютном музее собрано огромное количество экспонатов, рассказывающих историю пивоварения с древнейших времен до современности. Коллекция пивных бутылок 19 века, кружек, этикеток, пробок и бирдекелей впечатляет многих!

В завершение вы сможете посетить магазины города и купить сувениры из Чебоксар: конфеты местной фабрики «Акконд», пиво, квас и бальзам «Парне», трикотаж и текстиль, национальную одежду и изделия народных промыслов (валяные тапочки, чуни, валенки и другое).

Организационные детали