Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии

Вы перенесетесь во времена Батыя и Ивана Грозного, узнаете о местных обычаях и легендах, увидите главные достопримечательности и даже выучите пару фраз на национальном языке. А также посетите Музей пива и отведаете излюбленный напиток чувашей.
Описание экскурсии
Путешествие из Казани. Наш путь в Чебоксары пролегает по живописной трассе, проходящей через волжские просторы. По дороге гид расскажет о богатой истории и народах края, событиях и их героях. Время в дороге составит примерно 3 часа (будет одна остановка).
Обзорная экскурсия по Чебоксарам. Вы познакомитесь с городом, заложенным по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений. Представите его во времена, когда он был крупным торговым центром, купцы здесь строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла. Прошли столетия, но чувашский народ не забывает истоков и бережно хранит свою культуру.
В программе пешеходной прогулки
- красивые набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город
- знаменитая «Дорога к храму», на которой расположены Успенская церковь, Введенский собор и Свято-Троицкий мужской монастырь
- исторический центр с улицей Константина Иванова, где находится кафедральный собор и церковь Михаила Архангела
- пешеходный бульвар купца Ефремова; бронзовые фигуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова; композиция с «Птицей счастья» и магическим камнем таганаитом, дарящем свет, любовь и тепло
- монументальная скульптура «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе (в летнее время), памятники Чапаеву, Гагарину и Дзержинскому
- Спасо-Преображенский женский монастырь, здание Музыкального театра, фонтаны и Парадная лестница города
Места посещения
- Республиканский мемориальный Парк Победы, который находится на берегу Волги в самой высокой точке центра города. Со смотровой площадки вам откроются прекрасные виды на реку, чебоксарское заволжье и историческую часть.
- Музей пива. Пиво — традиционный напиток чувашей, которые знают толк в пивном искусстве, ведь именно на территории этой республики растёт 90% российского хмеля! В небольшом, но уютном музее собрано огромное количество экспонатов, рассказывающих историю пивоварения с древнейших времен до современности. Коллекция пивных бутылок 19 века, кружек, этикеток, пробок и бирдекелей впечатляет многих!
В завершение вы сможете посетить магазины города и купить сувениры из Чебоксар: конфеты местной фабрики «Акконд», пиво, квас и бальзам «Парне», трикотаж и текстиль, национальную одежду и изделия народных промыслов (валяные тапочки, чуни, валенки и другое).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе
- В стоимость включено: транспорт и экскурсионное обслуживание по программе, обед, дегустация продукции Чувашского пивоваренного завода (детям предлагается дегустация лимонада)
- В случае закрытия Музея пива в качестве альтернативы мы предложим Чувашский национальный музей, где вы узнаете историю становления Волжской Булгарии, в состав которой входила Чувашия
- При наборе группы от 10 человек интерактивная встреча гостей — в подарок от нашего агентства (вас встретят в национальных костюмах с приветственной песней и хлебом-солью)
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный аккредитованный гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
|Пенсионеры
|5400 ₽
|Дети 7 - 14 включительно
|5400 ₽
|Дети 3 - 6 включительно
|1200 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Маша в Чебоксарах тоже хорошая гид,очень старалась передать свою любовь к городу нам Обед тоже очень вкусный Экскурсию рекомендую!!! Хороший город,гостеприимный
Очень интересно было слушать Михаила. Мария отлично провела экскурсию в Чебоксарах))
Единственное неудобство: плохо видно в окно автобуса, сидя на заднем диване…