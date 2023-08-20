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Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии

Отправиться в сердце Поволжья и открыть самобытный город с 500-летней историей
Мы покажем вам настоящие Чебоксары — землю Волжский Булгарии, родину Чапаева и промышленных тракторов, край богатой истории и колоритной культуры.

Вы перенесетесь во времена Батыя и Ивана Грозного, узнаете о местных обычаях и легендах, увидите главные достопримечательности и даже выучите пару фраз на национальном языке. А также посетите Музей пива и отведаете излюбленный напиток чувашей.
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии

Описание экскурсии

Путешествие из Казани. Наш путь в Чебоксары пролегает по живописной трассе, проходящей через волжские просторы. По дороге гид расскажет о богатой истории и народах края, событиях и их героях. Время в дороге составит примерно 3 часа (будет одна остановка).

Обзорная экскурсия по Чебоксарам. Вы познакомитесь с городом, заложенным по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений. Представите его во времена, когда он был крупным торговым центром, купцы здесь строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла. Прошли столетия, но чувашский народ не забывает истоков и бережно хранит свою культуру.

В программе пешеходной прогулки

  • красивые набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город
  • знаменитая «Дорога к храму», на которой расположены Успенская церковь, Введенский собор и Свято-Троицкий мужской монастырь
  • исторический центр с улицей Константина Иванова, где находится кафедральный собор и церковь Михаила Архангела
  • пешеходный бульвар купца Ефремова; бронзовые фигуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова; композиция с «Птицей счастья» и магическим камнем таганаитом, дарящем свет, любовь и тепло
  • монументальная скульптура «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе (в летнее время), памятники Чапаеву, Гагарину и Дзержинскому
  • Спасо-Преображенский женский монастырь, здание Музыкального театра, фонтаны и Парадная лестница города

Места посещения

  • Республиканский мемориальный Парк Победы, который находится на берегу Волги в самой высокой точке центра города. Со смотровой площадки вам откроются прекрасные виды на реку, чебоксарское заволжье и историческую часть.
  • Музей пива. Пиво — традиционный напиток чувашей, которые знают толк в пивном искусстве, ведь именно на территории этой республики растёт 90% российского хмеля! В небольшом, но уютном музее собрано огромное количество экспонатов, рассказывающих историю пивоварения с древнейших времен до современности. Коллекция пивных бутылок 19 века, кружек, этикеток, пробок и бирдекелей впечатляет многих!

В завершение вы сможете посетить магазины города и купить сувениры из Чебоксар: конфеты местной фабрики «Акконд», пиво, квас и бальзам «Парне», трикотаж и текстиль, национальную одежду и изделия народных промыслов (валяные тапочки, чуни, валенки и другое).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе
  • В стоимость включено: транспорт и экскурсионное обслуживание по программе, обед, дегустация продукции Чувашского пивоваренного завода (детям предлагается дегустация лимонада)
  • В случае закрытия Музея пива в качестве альтернативы мы предложим Чувашский национальный музей, где вы узнаете историю становления Волжской Булгарии, в состав которой входила Чувашия
  • При наборе группы от 10 человек интерактивная встреча гостей — в подарок от нашего агентства (вас встретят в национальных костюмах с приветственной песней и хлебом-солью)
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный аккредитованный гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет5500 ₽
Пенсионеры5400 ₽
Дети 7 - 14 включительно5400 ₽
Дети 3 - 6 включительно1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 64564 туристов
С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Наш подход — это сочетание профессионализма, глубины и индивидуальности. У нас только аккредитованные гиды, которые любят свой город и
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владеют глубокими знаниями о нём. Мы тщательно прорабатываем каждый маршрут, чтобы он был интересным, разнообразным и запоминающимся. Не просто проводим экскурсии, а создаём эмоции и воспоминания. Специализируемся на разнообразных экскурсиях по Казани — от классических до тематических — и загородных маршрутах по Татарстану.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
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1
Юлия
Экскурсия понравилась, чистый и самобытный город. Может с детьми будет тяжеловато в дороге почти 3 часа. Взрослым обязательно понравится дегустация пива. У нас провели целый костюмированный экскурс в историю и традиции чувашей, ярко и зажигательно.
Экскурсия понравилась, чистый и самобытный город. Может с детьми будет тяжеловато в дороге почти 3 часа.
Экскурсия понравилась, чистый и самобытный город. Может с детьми будет тяжеловато в дороге почти 3 часа.
Экскурсия понравилась, чистый и самобытный город. Может с детьми будет тяжеловато в дороге почти 3 часа.
Экскурсия понравилась, чистый и самобытный город. Может с детьми будет тяжеловато в дороге почти 3 часа.
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Светлана
Ездили 13 июня 2025 в Чебоксары,гид Рустем очень понравился как подает материал,очень много информации и очень интересно все прошло.
Маша в Чебоксарах тоже хорошая гид,очень старалась передать свою любовь к городу нам Обед тоже очень вкусный Экскурсию рекомендую!!! Хороший город,гостеприимный
Ездили 13 июня 2025 в Чебоксары,гид Рустем очень понравился как подает материал,очень много информации и очень интересно все прошло.
Ездили 13 июня 2025 в Чебоксары,гид Рустем очень понравился как подает материал,очень много информации и очень интересно все прошло.
Ездили 13 июня 2025 в Чебоксары,гид Рустем очень понравился как подает материал,очень много информации и очень интересно все прошло.
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И
Была чудесная поездка! Город очень понравился! Спасибо организаторам.
Была чудесная поездка! Город очень понравился! Спасибо организаторам.
Была чудесная поездка! Город очень понравился! Спасибо организаторам.
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Наталья
Понравилась поездка в Чебоксары))
Очень интересно было слушать Михаила. Мария отлично провела экскурсию в Чебоксарах))
Единственное неудобство: плохо видно в окно автобуса, сидя на заднем диване…
Понравилась поездка в Чебоксары))
Понравилась поездка в Чебоксары))
Понравилась поездка в Чебоксары))
Понравилась поездка в Чебоксары))
Понравилась поездка в Чебоксары))
Понравилась поездка в Чебоксары))
Понравилась поездка в Чебоксары))
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Марина
Экскурсия в Чебоксары стала незабываемой во многом благодаря гиду Михаилу. Этот человек сразу приковал внимание своей неподражаемой речью. Говорит, будто сказку сказывает. Слушала бы его и слушала. Город и встречающая сторона тоже были на высоте. Устроили небольшое костюмированное представление и мастер-класс по росписи блюдца. Очень повезло с погодой, что немаловажно. Всем огромное спасибо.
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Н
20 сентября 20254 года посетили столицу Чувашии. Остались самые приятные впечатления и от организации, и от путевой информации (спасибо экскурсоводу Михаилу Георгиевичу): все очень четко, емко и интересно. Экскурсия по городу Чебоксары была насыщенной с элементами народного творчества и интерактива. Всем огромное спасибо!
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