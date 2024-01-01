В преддверии Рождества Христова Раифский монастырь окрашивается светом ярких огней.
Величественные храмы и изящные скульптурные композиции, созданные искусством рук мастеров, переливаются на солнце, словно живые.
А вы видели когда-нибудь Казанский собор, воссозданный из льда? Это впечатляющее зрелище, оставляющее невероятные воспоминания.
Встречал ли вас когда-либо снежный Архангел Михаил, возвышающийся на фоне монастырских стен? Рождественская сказка готова удивить не только взрослых, но и юных посетителей.
Величественные храмы и изящные скульптурные композиции, созданные искусством рук мастеров, переливаются на солнце, словно живые.
А вы видели когда-нибудь Казанский собор, воссозданный из льда? Это впечатляющее зрелище, оставляющее невероятные воспоминания.
Встречал ли вас когда-либо снежный Архангел Михаил, возвышающийся на фоне монастырских стен? Рождественская сказка готова удивить не только взрослых, но и юных посетителей.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Собор Троицы Живоначальной (Троицкий собор)
- Собор Грузинской иконы Божией Матери, где находится святыня монастыря — чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы
- Раифский Богородицкий монастырь
- Ледовый городок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Ледовый городок Рождественская сказка в монастыре готова пригласить в свой волшебный мир не только взрослых, но и маленьких посетителей. Детская площадка, украшенная ледяной горкой и снежными скульптурами животных, а также полюбившихся всем персонажей, в ожидании скорейшей встречи приглашает детей в сказочное приключение, наполненное весельем и волшебством. Вы увидите:
- библейские персонажи и храмы, изготовленные изо льда;
- новогоднюю ёлку;
- рождественский вертеп с подсветкой;
- мозаичное панно с изображением чудотворного образа Грузинской Божией Матери;
киоты для праздничных икон Рождества Христова и Крещения Господня. Раифский Богородицкий монастырь Раифский Богородицкий монастырь расположен в 30 км. от Казани, в заповедном лесу на берегу прекрасного лесного озера. Монастырь основан в XVII веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье — складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник. Вы увидите:.
- церковь во имя Святых преподобных Отцов в Синае и Раифе убиенных, от которой и произошло название монастыря;
- церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии;
• озеро Раифское, «неквакующих» лягушек, великолепный сосновый лес; часовню, освящённую патриархом с источником "святой воды" Вы посетите:
киоты для праздничных икон Рождества Христова и Крещения Господня. Раифский Богородицкий монастырь Раифский Богородицкий монастырь расположен в 30 км. от Казани, в заповедном лесу на берегу прекрасного лесного озера. Монастырь основан в XVII веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье — складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник. Вы увидите:.
Собор Троицы Живоначальной (Троицкий собор);
• Собор Грузинской иконы Божией Матери, где находится святыня монастыря — чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы Важная информация:
- В свободное от церковной службы время можно будет услышать пение монастырского квартета «Притча».
- После экскурсии у Вас будет возможность посетить церковные лавки, заказать требы, помолиться у святых икон, набрать воды из святого источника, а также прогуляться по берегу Раифского озера и купить Раифские сувениры.
Ежедневно в 15:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельных автобусах
- Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
- Вход на территорию Раифского монастыря в составе экскурсионной группы
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода — 100 руб. /чел. (наличными гиду)
- Место начала и завершения?
- Казань, ул. Баумана, 19
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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