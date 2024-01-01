Экскурсия «Новогодняя сказка в Раифском монастыре»

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В преддверии Рождества Христова Раифский монастырь окрашивается светом ярких огней.

Величественные храмы и изящные скульптурные композиции, созданные искусством рук мастеров, переливаются на солнце, словно живые.

А вы видели когда-нибудь Казанский собор, воссозданный из льда? Это впечатляющее зрелище, оставляющее невероятные воспоминания.

Встречал ли вас когда-либо снежный Архангел Михаил, возвышающийся на фоне монастырских стен? Рождественская сказка готова удивить не только взрослых, но и юных посетителей.
Экскурсия «Новогодняя сказка в Раифском монастыре»
Экскурсия «Новогодняя сказка в Раифском монастыре»
Экскурсия «Новогодняя сказка в Раифском монастыре»
Экскурсия «Новогодняя сказка в Раифском монастыре»
Экскурсия «Новогодняя сказка в Раифском монастыре»
Экскурсия «Новогодняя сказка в Раифском монастыре»
Ближайшие даты:
1
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3
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янв
5
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Что вас ожидает:

  • Собор Троицы Живоначальной (Троицкий собор)
  • Собор Грузинской иконы Божией Матери, где находится святыня монастыря — чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы
  • Раифский Богородицкий монастырь
  • Ледовый городок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: Ледовый городок Рождественская сказка в монастыре готова пригласить в свой волшебный мир не только взрослых, но и маленьких посетителей. Детская площадка, украшенная ледяной горкой и снежными скульптурами животных, а также полюбившихся всем персонажей, в ожидании скорейшей встречи приглашает детей в сказочное приключение, наполненное весельем и волшебством. Вы увидите:
  • библейские персонажи и храмы, изготовленные изо льда;
  • новогоднюю ёлку;
  • рождественский вертеп с подсветкой;
  • мозаичное панно с изображением чудотворного образа Грузинской Божией Матери;
киоты для праздничных икон Рождества Христова и Крещения Господня. Раифский Богородицкий монастырь Раифский Богородицкий монастырь расположен в 30 км. от Казани, в заповедном лесу на берегу прекрасного лесного озера. Монастырь основан в XVII веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье — складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник. Вы увидите:.
  • церковь во имя Святых преподобных Отцов в Синае и Раифе убиенных, от которой и произошло название монастыря;
  • церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии;

• озеро Раифское, «неквакующих» лягушек, великолепный сосновый лес; часовню, освящённую патриархом с источником "святой воды" Вы посетите:

киоты для праздничных икон Рождества Христова и Крещения Господня. Раифский Богородицкий монастырь Раифский Богородицкий монастырь расположен в 30 км. от Казани, в заповедном лесу на берегу прекрасного лесного озера. Монастырь основан в XVII веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье — складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник. Вы увидите:.
Собор Троицы Живоначальной (Троицкий собор);

• Собор Грузинской иконы Божией Матери, где находится святыня монастыря — чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы Важная информация:

  • В свободное от церковной службы время можно будет услышать пение монастырского квартета «Притча».
  • После экскурсии у Вас будет возможность посетить церковные лавки, заказать требы, помолиться у святых икон, набрать воды из святого источника, а также прогуляться по берегу Раифского озера и купить Раифские сувениры.

Ежедневно в 15:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельных автобусах
  • Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
  • Вход на территорию Раифского монастыря в составе экскурсионной группы
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
  • Радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода — 100 руб. /чел. (наличными гиду)
Место начала и завершения?
Казань, ул. Баумана, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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