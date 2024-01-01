Что вас ожидает: Ледовый городок Рождественская сказка в монастыре готова пригласить в свой волшебный мир не только взрослых, но и маленьких посетителей. Детская площадка, украшенная ледяной горкой и снежными скульптурами животных, а также полюбившихся всем персонажей, в ожидании скорейшей встречи приглашает детей в сказочное приключение, наполненное весельем и волшебством. Вы увидите:

библейские персонажи и храмы, изготовленные изо льда;

новогоднюю ёлку;

рождественский вертеп с подсветкой;

мозаичное панно с изображением чудотворного образа Грузинской Божией Матери;

киоты для праздничных икон Рождества Христова и Крещения Господня. Раифский Богородицкий монастырь Раифский Богородицкий монастырь расположен в 30 км. от Казани, в заповедном лесу на берегу прекрасного лесного озера. Монастырь основан в XVII веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье — складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник. Вы увидите:.

церковь во имя Святых преподобных Отцов в Синае и Раифе убиенных, от которой и произошло название монастыря;

церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии;

• озеро Раифское, «неквакующих» лягушек, великолепный сосновый лес; часовню, освящённую патриархом с источником "святой воды" Вы посетите:

киоты для праздничных икон Рождества Христова и Крещения Господня. Раифский Богородицкий монастырь Раифский Богородицкий монастырь расположен в 30 км. от Казани, в заповедном лесу на берегу прекрасного лесного озера. Монастырь основан в XVII веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье — складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник. Вы увидите:.

Собор Троицы Живоначальной (Троицкий собор);

• Собор Грузинской иконы Божией Матери, где находится святыня монастыря — чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы Важная информация: