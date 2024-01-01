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Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск

4.5
0 отзывов
Спутник К.
Спутник К. – Гид из Казани
Поездка в самый густонаселенный соборами район России.

Автобусная экскурсия ⛳ с посещением всех религиозных центров.

Здесь вы увидите, что все религии мира — едины, посетите Раифский монастырь, расположенный в лесу 🌲, и все церкви на острове 🏝️ Свияжск.

После экскурсии 🧭 у вас будет 1 час до отправления — время на отдых и обед.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск

Что вы увидите

  • Остров-град Свияжск на «Круглой горе»
  • Архитектурный ансамбль Раифского Богородицкого монастыря
  • Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в)
  • святой источник
  • Комплекс «Храм всех религий»
Светская обзорная автобусная экскурсия ⛳ по острову Свияжску и его архитектурным и культурным памятникам.
Остров-град Свияжск на «Круглой горе», которую облюбовал Иван Грозный зимой 1550 года, и весной 1551 г. выстроил здесь город 🏙️, ставший центром православия Поволжья, сохранил уникальные памятники истории 📖 и архитектуры.
В окружении природного ландшафта город являет собой уникальный образец единения природы и общества, сказочно чарующей красоты.
Нет в России уголка, где бы на 1 кв. м. приходилось столько церквей и монастырей.
Обзор Церкви Живоначальной Троицы, Церкви во имя Сергия Радонежского, Собора «Всех Скорбящих Радости» (посещение), Собора Успения Пресвятой Богородицы, Церкви во имя Николы Чудотворца, Церкви во имя святых царей Константина и Елены.
После экскурсии 🧭 предоставляется время на отдых, самостоятельный обед, приобретение сувениров (1 час).
Раифский Богородицкий монастырь основан в 17 веке и расположен в 30 км от Казани, в заповедном лесу 🌲, на берегу прекрасного лесного озера. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течении столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в). Н
а территории монастыря расположен освещенный патриархом святой источник.
«Храм всех религий». В основе – идея о том, что все религии Мира — едины. Все они ведут к свету и добру. Это – смелая идея соединить в одном архитектурном строении, казалось бы, не сочетаемое. Комплекс объединяет 16 Мировых религий (в том числе и исчезнувших).
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • входные билеты
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ул. Баумана, станция метро "Площадь Тукая"
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник К.
Спутник К.
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