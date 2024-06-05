Православные экскурсии в Казани

Найдено 18 экскурсий в категории «Православные» в Казани, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: путешествие в историю
Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Музее Казанской Иконы
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 600 за всё до 6 чел.
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
Посетить древнее благодатное место, где больше вкладывают в душу, чем в камень
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Свияжск сквозь века (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Свияжск сквозь века (на вашем авто)
Свияжск - одно из древнейших мест в окрестностях Казани. Посетите монастыри, узнайте историю острова и насладитесь живописными видами
Начало: Удобное для гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1189 отзывов
Культурное путешествие: Свияжск и Храм Всех Религий в Казани
Погрузитесь в историю и архитектурное многообразие, посетив Свияжск и Храм Всех Религий в одной поездке
Начало: Площадь Тысячелетия, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900 за человека
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
773 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500 за человека
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1542 отзыва
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400 за человека
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
Отыскать архитектурные чудеса, в которых «соединяется целый мир»
Начало: У входа в Национальный музей Республики Татарстан
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
3 250 за всё до 5 чел.
Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 600 за всё до 6 чел.
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
Начало: Станция метро Кремлевская, у памятника дракону
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 990 за всё до 3 чел.
«Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 3 чел.
Казань Православная
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Казань Православная
Начало: Перед главным входом в Казанский Кремль
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800 за всё до 8 чел.
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
9 100 за всё до 3 чел.
Раифский монастырь - жизнь в гармонии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Раифский монастырь - жизнь в гармонии
Начало: Ул. Кремлевская, 2, Казань
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
В поисках Бога: прогулка по Казани
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
В поисках Бога: прогулка по Казани
Начало: Казанский Кремль
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
    Все понравилось.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Здравствуйте, экскурсия понравилась, места замечательно красивые и исторически ценные,но хотелось бы обратить внимание, экскурсовод должна быть внимательнее к составу группы
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    с учетом возрастной категории. У нас была экскурсовод Елена, был не приятный момент с туалетом для ребенка, а так же очень быстро шла, люди на жаре, особенно пожилые так быстро идти тяжело, нужно учитывать эти факторы и быть внимательнее к людям!

  • D
    Diana
    30 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
    Нам все понравилось! Гид Мария провела интересную экскурсию. Теплоход комфортный, есть буфет. Свияжск впечатлил! Вот только Храм всех религий лишним был, странное сооружение, лучше бы побольше времени провели на острове.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
    Обширная экскурсия. Очень приятный гид, профессионал своего дела. Точно всё по времени
  • Р
    Роман
    25 мая 2024
    Свияжск сквозь века (на вашем авто)
    Nadiya - супер профессионал! Мы в восторге от поездки на полуостров Свияжск! Nadiya все путешествие очень интересно рассказывала о истории
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    Казани и очень интересно про Свияжск! Даже, не смотря на свой день рождения в этот день- Nadiya была с нами в путешествии в Свияжск! Всем рекомендую! В следующий визит в Казань обязательно вернемся к Nadiya для нового интересного путешествия! Очень круто было!

  • Я
    Яна
    23 мая 2024
    Святыни Православные - Свияжск и Раифа
    Были на экскурсии в Раифе и Свияжске. Спасибо Анжелике за интересный рассказ, доброжелательность, рекомендации. Несмотря на дождливую прохладную погоду, остались приятные впечатления. Еще раз СПАСИБО нашему гиду!
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
    Понравилось! Особенно Свияжск 🫶 Светлана молодец! С большой любовью все показала и рассказала. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
    Дмитрий спасибо за путешествие! Это был поистине чудесный день! Успели все и даже заехали на озеро! Всем рекомендую!
    Дмитрий спасибо за путешествие! Это был поистине чудесный день! Успели все и даже заехали на озеро! Всем рекомендую!Дмитрий спасибо за путешествие! Это был поистине чудесный день! Успели все и даже заехали на озеро! Всем рекомендую!Дмитрий спасибо за путешествие! Это был поистине чудесный день! Успели все и даже заехали на озеро! Всем рекомендую!Дмитрий спасибо за путешествие! Это был поистине чудесный день! Успели все и даже заехали на озеро! Всем рекомендую!Дмитрий спасибо за путешествие! Это был поистине чудесный день! Успели все и даже заехали на озеро! Всем рекомендую!Дмитрий спасибо за путешествие! Это был поистине чудесный день! Успели все и даже заехали на озеро! Всем рекомендую!
  • Ф
    Филютич
    17 мая 2024
    Казань Православная
    Замечательная экскурсия. Глубокое погружение в тему. Грамотно составленный, очень продуманный маршрут. Чувствуется неравнодушное отношение экскурсовода к теме. Много интересных фактов и подробностей. Спасибо большое Валерию! Буду рекомендовать эту экскурсию знакомым.
  • Б
    Борис
    15 мая 2024
    Святыни Православные - Свияжск и Раифа
    Понравилось все, начиная с организации. Возможность совершить экскурсию возникла неожиданно, и вопрос решился в течение нескольких минут. Оперативно, просто и
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    продуктивно. Сама экскурсия прошла отменно. Экскурсовод заслуживает самой лестной оценки. Узнал много нового. Осталось ещё больше узнать в перспективе. Такое гостеприимство, безусловно, будет способствовать развитию внутреннего туризма. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Православные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
  2. Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
  3. Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
  4. Свияжск сквозь века (на вашем авто)
  5. Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Православные" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 1 900 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 3728 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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