за всё до 4 чел.

10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности

за всё до 6 чел.

3 600 ₽ за всё до 6 чел.

Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков

за всё до 4 чел.

5 500 ₽ за всё до 4 чел.

Посетить древнее благодатное место, где больше вкладывают в душу, чем в камень

за всё до 3 чел.

8 000 ₽ за всё до 3 чел.

Свияжск - одно из древнейших мест в окрестностях Казани. Посетите монастыри, узнайте историю острова и насладитесь живописными видами

Погрузитесь в историю и архитектурное многообразие, посетив Свияжск и Храм Всех Религий в одной поездке

Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00

Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии

за всё до 4 чел.

12 500 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты

за всё до 5 чел.

3 250 ₽ за всё до 5 чел.

Начало: У входа в Национальный музей Республики Татарстан

Отыскать архитектурные чудеса, в которых «соединяется целый мир»

за всё до 5 чел.

7 500 ₽ за всё до 5 чел.

Расписание: Ежедневно, в любое время

Начало: По согласованию с гидом

🚶 Пешая

Индивидуальная

2 часа 7 отзывов

Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы

Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время.