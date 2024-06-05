1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: путешествие в историю
Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Музее Казанской Иконы
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
Посетить древнее благодатное место, где больше вкладывают в душу, чем в камень
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Свияжск сквозь века (на вашем авто)
Свияжск - одно из древнейших мест в окрестностях Казани. Посетите монастыри, узнайте историю острова и насладитесь живописными видами
Начало: Удобное для гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Культурное путешествие: Свияжск и Храм Всех Религий в Казани
Погрузитесь в историю и архитектурное многообразие, посетив Свияжск и Храм Всех Религий в одной поездке
Начало: Площадь Тысячелетия, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
Отыскать архитектурные чудеса, в которых «соединяется целый мир»
Начало: У входа в Национальный музей Республики Татарстан
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
3 250₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
Начало: Станция метро Кремлевская, у памятника дракону
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань Православная
Начало: Перед главным входом в Казанский Кремль
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Раифский монастырь - жизнь в гармонии
Начало: Ул. Кремлевская, 2, Казань
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
В поисках Бога: прогулка по Казани
Начало: Казанский Кремль
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 июня 2024Все понравилось.
- ММарина30 мая 2024Здравствуйте, экскурсия понравилась, места замечательно красивые и исторически ценные,но хотелось бы обратить внимание, экскурсовод должна быть внимательнее к составу группы
- DDiana30 мая 2024Нам все понравилось! Гид Мария провела интересную экскурсию. Теплоход комфортный, есть буфет. Свияжск впечатлил! Вот только Храм всех религий лишним был, странное сооружение, лучше бы побольше времени провели на острове.
- ММарина30 мая 2024Обширная экскурсия. Очень приятный гид, профессионал своего дела. Точно всё по времени
- РРоман25 мая 2024Nadiya - супер профессионал! Мы в восторге от поездки на полуостров Свияжск! Nadiya все путешествие очень интересно рассказывала о истории
- ЯЯна23 мая 2024Были на экскурсии в Раифе и Свияжске. Спасибо Анжелике за интересный рассказ, доброжелательность, рекомендации. Несмотря на дождливую прохладную погоду, остались приятные впечатления. Еще раз СПАСИБО нашему гиду!
- ТТатьяна22 мая 2024Понравилось! Особенно Свияжск 🫶 Светлана молодец! С большой любовью все показала и рассказала. Спасибо!
- ТТатьяна20 мая 2024Дмитрий спасибо за путешествие! Это был поистине чудесный день! Успели все и даже заехали на озеро! Всем рекомендую!
- ФФилютич17 мая 2024Замечательная экскурсия. Глубокое погружение в тему. Грамотно составленный, очень продуманный маршрут. Чувствуется неравнодушное отношение экскурсовода к теме. Много интересных фактов и подробностей. Спасибо большое Валерию! Буду рекомендовать эту экскурсию знакомым.
- ББорис15 мая 2024Понравилось все, начиная с организации. Возможность совершить экскурсию возникла неожиданно, и вопрос решился в течение нескольких минут. Оперативно, просто и
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Православные»
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