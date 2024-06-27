Музей археологии дерева

пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов XVI века;

оказаться внутри настоящего археологического раскопа;

фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI-XVIII веков, срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые расположены ровно на тех местах, где их нашли.

Остров-град Свияжск.

Остров-град на «Круглой горе», которую облюбовал Иван Грозный зимой 1550 года и весной 1551 года выстроил здесь город, стал центром православия Поволжья и сохранил уникальные памятники истории и архитектуры. В окружении природного ландшафта Свияжск являет собой уникальный образец единения природы и общества. Не было в России уголка, где бы на 1 кв. км приходилось бы столько церквей и монастырей. Вы побываете на главной площади города, осмотрите два монастыря и величественный собор иконы «Богоматерь Всех Скорбящих Радость».

Среди многочисленных музеев Свияжска есть уникальный и пока первый в России Музей археологии дерева. Здесь можно воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались наши предки 400 и даже 500 лет назад: всего здесь собрано более четырех тысяч предметов, найденных на берегу острова-града. Приглашаем погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова: