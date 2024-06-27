Свияжский музей археологического дерева – место пересечения столетий — здесь можно воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались наши предки 400 и даже 500 лет назад. Современные технологии позволяют ярче и образнее почувствовать жизнь средневекового города.
Также вы осмотрите главные достопримечательности острова-града Свияжска, сохранившего уникальные памятники истории и архитектуры.
Также вы осмотрите главные достопримечательности острова-града Свияжска, сохранившего уникальные памятники истории и архитектуры.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30
Описание экскурсии
Музей археологии дереваСреди многочисленных музеев Свияжска есть уникальный и пока первый в России Музей археологии дерева. Здесь можно воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались наши предки 400 и даже 500 лет назад: всего здесь собрано более четырех тысяч предметов, найденных на берегу острова-града. Приглашаем погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова:
- пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов XVI века;
- оказаться внутри настоящего археологического раскопа;
- фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI-XVIII веков, срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые расположены ровно на тех местах, где их нашли.
- Остров-град Свияжск.
- Остров-град на «Круглой горе», которую облюбовал Иван Грозный зимой 1550 года и весной 1551 года выстроил здесь город, стал центром православия Поволжья и сохранил уникальные памятники истории и архитектуры. В окружении природного ландшафта Свияжск являет собой уникальный образец единения природы и общества. Не было в России уголка, где бы на 1 кв. км приходилось бы столько церквей и монастырей. Вы побываете на главной площади города, осмотрите два монастыря и величественный собор иконы «Богоматерь Всех Скорбящих Радость».
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|2 900 ₽
|Дети 7-14 лет
|2 700 ₽
|Дети до 7 лет
|400 ₽
|Пенсионеры
|2 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей археологии дерева
- Успенский монастырь
- Иоанно-Предтеченский монастырь
- Церковь Живоначальной Троицы
- Церковь во имя Сергия Радонежского
- Собор иконы «Богоматерь Всех Скорбящих Радость»
- Рождественская площадь
- Конный двор и Ленивый Торжок
- Смотровая площадка Рождественской площади
Что включено
- Проезд на комфортабельных автобусах
- Обслуживание профессиональными гидами
- Входные билеты в музей Археологического дерева
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра - 200 руб/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
Завершение: Ул. Баумана, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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