читать дальше экскурсовода был интересный, ненавязчиво! Виды на острове потрясающие, вообще место очень атмосферное! Кто пишет, что не хватило свободного времени на острове, не согласна! Мы не побежали обедать, а насладились самостоятельной прогулкой.

Первый день в Казани и сразу поплыли на остров с экскурсией! Не пожалели) туда и обратно на теплоходе, сам рассказ