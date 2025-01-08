Индивидуальная
до 1 чел.
Свияжск + парк с волшебными животными
Начало: По месту проживания гостей (в черте города)
Завтра в 09:00
5 апр в 09:00
17 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Путешествие включает экскурсию и живописные виды на берега Волги
22 апр в 11:30
23 апр в 11:30
2700 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
Завтра в 13:30
5 апр в 13:30
2900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 января 2025Спасибо за экскурсию. На обратном пути заехали в Храм Всех религий. Альпаки такие милые и забавные.
- ДДоманская16 октября 2024Первый день в Казани и сразу поплыли на остров с экскурсией! Не пожалели) туда и обратно на теплоходе, сам рассказ
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»»
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Сколько стоит экскурсия по Казани в апреле 2025
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