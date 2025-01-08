Собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»» в Казани, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Свияжск + парк с волшебными животными
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Свияжск + парк с волшебными животными
Начало: По месту проживания гостей (в черте города)
Завтра в 09:00
5 апр в 09:00
17 000 ₽ за экскурсию
Экскурсия в Свияжск на теплоходе
На теплоходе
8.5 часов
469 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Путешествие включает экскурсию и живописные виды на берега Волги
22 апр в 11:30
23 апр в 11:30
2700 ₽ за человека
Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске
На автобусе
6.5 часов
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
Завтра в 13:30
5 апр в 13:30
2900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 января 2025
    Свияжск + парк с волшебными животными
    Спасибо за экскурсию. На обратном пути заехали в Храм Всех религий. Альпаки такие милые и забавные.
  • Д
    Доманская
    16 октября 2024
    Экскурсия в Свияжск на теплоходе
    Первый день в Казани и сразу поплыли на остров с экскурсией! Не пожалели) туда и обратно на теплоходе, сам рассказ
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    экскурсовода был интересный, ненавязчиво! Виды на острове потрясающие, вообще место очень атмосферное! Кто пишет, что не хватило свободного времени на острове, не согласна! Мы не побежали обедать, а насладились самостоятельной прогулкой.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Благовещенский собор
  5. Башня Сююмбике
  6. Кул-Шариф
  7. Кремль
  8. Улица Баумана
  9. Старая Казань
  10. Старо-татарская слобода
Сколько стоит экскурсия по Казани в апреле 2025
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