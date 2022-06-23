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Татарская этнодеревня и русский Свияжск (на вашем автомобиле)

Откройте для себя духовное богатство Казани в уникальной экскурсии по Татарской этнодеревне и острову Свияжск
Исследуйте историческое и культурное наследие Казани в индивидуальной экскурсии, которая приведет вас в сердце Татарской этнодеревни и на остров Свияжск.

В Татарской деревне «Татар Авылы» вы окунетесь в быт и традиции
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средневековых поселений, узнаете о ремеслах и промыслах тех времен. Посетите гончарную мастерскую, кузницу и увидите, как жили и чем занимались татары веками назад.

Остров Свияжск поразит вас своими историческими памятниками, Успенским монастырем и деревянной церковью.

Экскурсия включает увлекательные рассказы о традициях, истории и архитектуре, которые раскроют перед вами настоящую душу Татарстана.

Входные билеты и трансфер оплачиваются отдельно, с возможностью выбора транспорта на ваше усмотрение. Это путешествие станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Казань

4.8
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Погружение в культуру Татарстана
  • 🏰 Уникальные исторические места
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 🎨 Знакомство с ремеслами
  • 📜 Интересные исторические факты
Татарская этнодеревня и русский Свияжск (на вашем автомобиле)
Татарская этнодеревня и русский Свияжск (на вашем автомобиле)
Татарская этнодеревня и русский Свияжск (на вашем автомобиле)

Что можно увидеть

  • Татар Авылы
  • Успенский монастырь
  • Деревянная мельница
  • Колокольня

Описание экскурсии

Татарская деревня

«Татар Авылы» — это уникальный музей, рассказывающий о традициях средневековых поселений, где можно все обойти и потрогать. Вы заглянете в жилой дом, осмотрите необычную печь и поймете, как делили мужскую и женскую половины. После рассказа об устройстве дома вещи наполнятся новым смыслом: например, низкий татарский стол, сидеть на котором могли только старики. Мы заглянем на пилораму и увидим, как раньше распиливали бревна на доски. В баньке «по-черному» обсудим, чем различаются бани у русских и татар. А после поднимемся на деревянную мельницу, построенную в 1943 году, и рассмотрим её механизм.

Сказки и ремесла

Отдельно поговорим о ремеслах: в гончарной мастерской вы узнаете, как обжигали керамические сосуды, а на кузне услышите о том, какие требования предъявляли к будущим кузнецам. По желанию за дополнительную плату основатели деревни проведут для вас различные мастер-классы. Вы обязательно познакомитесь с фольклором Татарстана и посетите домик Шурале — популярного персонажа татарских сказок. А еще попытаетесь сами набрать воды из колодца-журавля.

Русский остров-град

После мы отправимся в Свияжск — сегодня он носит статус села. На территории острова находится уникальный Успенский монастырь — я расскажу о его архитектуре. Вы полюбуетесь мастерством резьбы деревянной церкви и росписями собора. Мы поднимемся на 43-метровую колокольню и увидим поселение с высоты птичьего полёта. Я объясню, какая была планировка и застройка улиц в 16 и 17 столетиях и какие исторические события пережил Свияжск.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: 100 рублей за взрослого в Свияжск, 200 рублей за взрослого в Татарскую деревню
  • По желанию можно пообщаться с основателями деревни — за дополнительную плату в 1000 рублей они споют для вас татарские песни и сыграют на гармошке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3045 туристов
Я работаю гидом с 18 лет, создала ряд авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призёром
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конкурса «Звёзды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод». Представляю профессиональную команду гидов, мы проводим экскурсии по лучшим местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другим. Наша цель — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Из плюсов - прекрасная гид Надежда Васильевна. Дама не юная, но исключительно славная и энергичная! Экскурсию вела всю дорогу, информации выдала больше, чем даже мы готовы были вместить!)) Много полезного
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и интересного. Спасибо ей большое!!!
Татарская ферма симпатично встретила нас общительными козочками и прочей домашней живностью типа индюков и гусят. Мои городские дети были в восторге!)
Остальное там особенной культурной ценности на мой взгляд не представляет, кроме, пожалуй центральной мельницы.
В Свияжске повезло с погодой и небольшим количеством туристов. Светлое и красивое место, невзирая на разные страницы его истории.
Из минусов - у организатора Наталии на сайте стоит дополнительная цена аренды машины на 6 человек - 4500. В реальности с нас взяли - 6000, написав про сильное подорожание. Проверила потом в нескольких источниках - аренда на сегодня 800р/час.
Многовато для комиссии - за это минус звезда.

Из плюсов - прекрасная гид Надежда Васильевна. Дама не юная, но исключительно славная и энергичная! Экскурсию
Из плюсов - прекрасная гид Надежда Васильевна. Дама не юная, но исключительно славная и энергичная! Экскурсию
Из плюсов - прекрасная гид Надежда Васильевна. Дама не юная, но исключительно славная и энергичная! Экскурсию
Из плюсов - прекрасная гид Надежда Васильевна. Дама не юная, но исключительно славная и энергичная! Экскурсию
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И
В апреле 2024г. Мы заказали экскурсию в Свияжск с посещением татарской деревни. Организаторы поездки справились на отлично. Водитель Анатолий и экскурсовод Наталия были очень любезны и внимательны к нам. В
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этот день у моей подруги был день рождения, Наталия поздравила её и организовала поздравление в деревне, было очень приятно. Спасибо вам, Наталия, спасибо за внимание и ваши знания, было очень интересно, время пролетело незаметно. В следующий раз, когда соберёмся в Казань, обратимся только в вашу фирму и закажем экскурсии с Наталией. Большое спасибо всем вам за представленный для нас отдых.

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П
Очень понравилась экскурсия и рассказчик Наталия!
По пути заехали в этнодеревню, где кроме старинных домиков нас ждало куча увлекательных зверей и птиц, которые развлекли детей, которым надоело кататься по храмам и
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мечетям.
Не очень повезло с водителем Александром и Спринтером, который он вел. Кондей работал очень плохо, а была жара. Александр все время всем сигналил, что напомнило таксиста из Брата-2, разве что наш не матерился вслух.
Тем не менее, экскурсия оставила самые приятные впечатления!

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Е
Думаю, нам несказанно повезло. Нашим экскурсоводом в этой поездке была Ирина Михайловна, человек очень тонкий, чрезвычайно эрудированный, с колоссальными знаниями в области истории и культуры. Мы были с ребенком 9
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лет, ей было сложновато, информации действительно много и она не всегда простая для восприятия даже некоторыми взрослыми. Но мы были в полнейшем восторге. Спасибо огромное! Эта поездка- одно из самых ярких впечатлений за время нашего пребывания в Казани.

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П
Кроме того, что сам по себе Свияжск великолепен и очень интересен, в любой экскурсии ведущую роль играет экскурсовод. Нам очень повезло, потому, что в этой поездке нас сопровождала Диляра. Невенроятно эрудированная, интересная, компетентная и приятная собеседница и рассказчица! Просто восторг!!!
Татарская этнодеревня такого сильного впечатления не оставила. Но, собственно, она и не была целью нашего путешествия.
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Е
Экскурсовод Константин - отличный рассказчик и прекрасный водитель. По дороге мы узнали не только об истории строительства Свияжска, но и много занимательных фактов из жизни города Казани и ближайших окрестностей.
Татарская деревня очень интересна для городских жителей.
Экскурсия богата очень разными историями из разных эпох. Заскучать точно не придется. Очень рекомендую!
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