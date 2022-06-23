Исследуйте историческое и культурное наследие Казани в индивидуальной экскурсии, которая приведет вас в сердце Татарской этнодеревни и на остров Свияжск.В Татарской деревне «Татар Авылы» вы окунетесь в быт и традиции

средневековых поселений, узнаете о ремеслах и промыслах тех времен. Посетите гончарную мастерскую, кузницу и увидите, как жили и чем занимались татары веками назад. Остров Свияжск поразит вас своими историческими памятниками, Успенским монастырем и деревянной церковью. Экскурсия включает увлекательные рассказы о традициях, истории и архитектуре, которые раскроют перед вами настоящую душу Татарстана. Входные билеты и трансфер оплачиваются отдельно, с возможностью выбора транспорта на ваше усмотрение. Это путешествие станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Казань

Описание экскурсии

Татарская деревня

«Татар Авылы» — это уникальный музей, рассказывающий о традициях средневековых поселений, где можно все обойти и потрогать. Вы заглянете в жилой дом, осмотрите необычную печь и поймете, как делили мужскую и женскую половины. После рассказа об устройстве дома вещи наполнятся новым смыслом: например, низкий татарский стол, сидеть на котором могли только старики. Мы заглянем на пилораму и увидим, как раньше распиливали бревна на доски. В баньке «по-черному» обсудим, чем различаются бани у русских и татар. А после поднимемся на деревянную мельницу, построенную в 1943 году, и рассмотрим её механизм.

Сказки и ремесла

Отдельно поговорим о ремеслах: в гончарной мастерской вы узнаете, как обжигали керамические сосуды, а на кузне услышите о том, какие требования предъявляли к будущим кузнецам. По желанию за дополнительную плату основатели деревни проведут для вас различные мастер-классы. Вы обязательно познакомитесь с фольклором Татарстана и посетите домик Шурале — популярного персонажа татарских сказок. А еще попытаетесь сами набрать воды из колодца-журавля.

Русский остров-град

После мы отправимся в Свияжск — сегодня он носит статус села. На территории острова находится уникальный Успенский монастырь — я расскажу о его архитектуре. Вы полюбуетесь мастерством резьбы деревянной церкви и росписями собора. Мы поднимемся на 43-метровую колокольню и увидим поселение с высоты птичьего полёта. Я объясню, какая была планировка и застройка улиц в 16 и 17 столетиях и какие исторические события пережил Свияжск.

Организационные детали