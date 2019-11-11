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Познакомиться с укладом татар, полюбоваться древними церквями и раскрыть контрасты культур

Наталия
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Наталия – ваш гид
Эта экскурсия — погружение в культуру нашего региона.

Вы посетите Татарский этнографический музей под открытым небом и остров Свияжск и сами увидите, чем отличаются селения разных народов.

Я расскажу, как раньше вели быт и хозяйство, какие ремесла процветали на нашей земле.

Раскрою ценность храмового комплекса и поделюсь историями о прошлом русского села.
7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
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Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Татарская этнодеревня и русский Свияжск

Что вас ожидает

Татарская деревня
«Татар Авылы» — это уникальный музей, рассказывающий о традициях средневековых поселений, где можно все обойти и потрогать. Вы заглянете в жилой дом, осмотрите необычную печь и поймете, как делили мужскую и женскую половины. После рассказа об устройстве дома вещи наполнятся новым смыслом: например, низкий татарский стол, сидеть на котором могли только старики. Мы заглянем на пилораму и увидим, как раньше распиливали бревна на доски. В баньке «по-черному» обсудим, чем различаются бани у русских и татар. А после поднимемся на деревянную мельницу, построенную в 1943 году, и рассмотрим её механизм.

Сказки и ремесла
Отдельно поговорим о ремеслах: в гончарной мастерской вы узнаете, как обжигали керамические сосуды, а на кузне услышите о том, какие требования предъявляли к будущим кузнецам. По желанию за дополнительную плату основатели деревни проведут для вас различные мастер-классы. Вы обязательно познакомитесь с фольклором Татарстана и посетите домик Шурале — популярного персонажа татарских сказок. А еще попытаетесь сами набрать воды из колодца-журавля.

Русский остров-град
После мы отправимся в Свияжск — сегодня он носит статус села. На территории острова находится уникальный Успенский монастырь — я расскажу о его архитектуре. Вы полюбуетесь мастерством резьбы деревянной церкви и росписями собора. Мы поднимемся на 43-метровую колокольню и увидим поселение с высоты птичьего полёта. Я объясню, какая была планировка и застройка улиц в 16 и 17 столетиях и какие исторические события пережил Свияжск.

Организационные детали

  • Трансфер не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно в зависимости от количества человек. 3000 за машину для 1-3 человек, 4000 за минивэн для 4-7 человек и 6000 за спринтер, если вас от 8 человек и больше.
  • Экскурсию можно провести и на вашей машине.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: 100 рублей за взрослого в Свияжск, 200 рублей за взрослого в Татарскую деревню.
  • По желанию можно пообщаться с основателями деревни — за дополнительную плату в 1000 рублей они споют для вас татарские песни и сыграют на гармошке.
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Татарская этнодеревня и русский Свияжск
Татарская этнодеревня и русский Свияжск

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Здравствуйте, дорогие гости Казани! Я работаю экскурсоводом с 18 лет, то есть на протяжении уже 20 лет. Начинала работать в компании Интурист. Очень люблю Казань и буду рада познакомить вас со своим любимым городом. Являюсь создателем ряда авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призером конкурса «Звезды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод». Провожу экскурсии по всем местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другие направления. Цель моей работы — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Яна
11 ноября 2019
С большим опасением заказывала эту экскурсию, так как в Свияжск уже ездила до этого с другим гидом и ярких эмоций и впечатлений та поездка у меня не вызвала, а на данную экскурсию Наталии отзывов не было написано ранее. Заказала экскурсию у Наталии, так как чисто визуально понравился экскурсовод и решила повторить эту поездку для друзей, которые приехали в Казань из Москвы.
Очень понравилось то, что Наталия заранее обговорила все, что мы увидим во время экскурсии и мы решили то, что "по ходу пьесы", может быть, добавим ещё и что-то другое. Поездка в Свияжск с Наталией совсем по другому открыла для меня Свияжск и я узнала то, что в прошлый раз от гида не услышала. Мои друзья тоже заслушались всеми историями, рассказанными Наталией. Расставаться не хотелось и мы продолжили путешествие и в Татарскую деревню и в православный Раифский монастырь. Вместо предполагавшихся 6 часов мы провели в компании Наталии 9 часов. Наталия - гид от Бога и слушать ее одно удовольствие. Настоятельно рекомендую услуги этого гида.
С уважением Яна, Екатерина, Маргарита, Вячеслав

Наталия проводит ещё 7 экскурсий

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