Приглашаю познакомиться со Свияжском вне привычных маршрутов.
Вы увидите не только старинные храмы, но и купеческие дома, малоизвестные смотровые и прогуляетесь вдоль живописных берегов острова-легенды. А ещё заглянете в один из местных музеев по выбору, чтобы рассмотреть средневековые артефакты.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по территории Успенского собора и монастыря и познакомитесь с его архитектурным ансамблем и историей
- Осмотрите Троице-Сергиев и Иоанно-Предтеченский монастыри, которые оказались связаны одной территорией
- Побываете в соборе во имя чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радости»
- Увидите деревянную церковь времён Ивана Грозного и каменную Сергеевскую
- Посетите «Ленивый Торжок», где некогда шла торговля, а сегодня можно примерить доспехи воина
- Пройдёте по Рождественской площади
- Осмотрите купеческие дома и этнографический комплекс
- Познакомитесь с работами местных мастеров
- Прогуляетесь по старинным переулкам и улицам, которые огибают живописные берега
- Окинете остров-град взглядом с панорамных площадок, которых нет в классических маршрутах
- Посетите один из музеев на выбор: Ольнигский приют трудолюбия, музей гражданской войны или выставочный зал
Вы узнаете:
- как за четыре недели построили город-крепость Ивана Грозного
- как Свияжск стал островом монастырей и церквей
- какие росписи украшают его храмы
- как остров пережил годы гражданской войны и революции
- и многое другое
Организационные детали
- Поездка проходит на Toyota Corolla или Hyundai Solaris
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на остров — 150 ₽ за взрослого, 130 ₽ — за детей и пенсионеров, а также в один из музеев на выбор — 200 ₽ за чел. Билеты для гида оплачивать не нужно
- Рекомендуемый возраст 8+
- К сожалению, эта программа не подойдёт маломобильным путешественникам
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Профсоюзной ул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 2268 туристов
Я гид с высшим образованием и аккредитацией на объекты ЮНЕСКО. Провожу увлекательные экскурсии по Казани, Свияжску, Голубым озёрам, Храму всех религий, Раифскому монастырю, Иннополису и другим знаковым местам. Влюблён в Казань
Отзывы и рейтинг
5
5
Основано на 3 отзывах
Елизавета
2 дек 2025
Огромная благодарность Алмазу за такую интересную и содержательную экскурсию Очень понравилось,однозначно рекомендую 👍🏻
С
Сергей
3 ноя 2025
Всё было на высоком уровне. Рекомендую.
Наталья
1 ноя 2025
Экскурсия пролетела мгновенно, т. к. гид смог организовать ее так, что время пролетело незаметно. Спасибо большое гиду Алмазу!!!
Очень интересно и увлекательно прошла экскурсия, информация была преподнесена доступно, со всеми подробностями из прошлого этого красивейшего и в тоже время таинственного города.
Желаю успехов и благополучия Алмазу, так держать!!!
Очень рекомендую!!!
Входит в следующие категории Казани
