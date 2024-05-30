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мир! Слава Зайцев именно такой - необыкновенный в своей свободе, в своих рассуждениях и конечно в своих картинах! Мы разговаривали на столь разные темы. Очень многое заставляет задумываться… Обычно свою жизнь мы проживаем в своем кругу… А Слава видит жизнь с разных сторон и как из журнальных фото, складывается цельная картина, так и в жизни он видит гораздо больше, чем мы. Удивительно, что он поднимает социальные темы! Он не боится быть не удобным! Он такой, какой он есть и этим и притягивает к себе! Хотелось говорить, обсуждать, высказывать свое мнение… время встречи пролетело не заметно! Уже внизу в ресторане отгуляли свадьбу, а мы все говорили и говорили… очень рада знакомству и с художником и с его удивительными картинами, идеями и планами! Желаю, как можно быстрее воплотить все в жизнь и придумать еще новое, свободное и смелое! Такие люди, как вы очень нужны миру!