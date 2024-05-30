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скидка
30%
Мини-группа
3 часа
В гости к художнику: творческая встреча в его галерее Казани
Эксклюзивная экскурсия в галерею Казани: диалог с мастером, секреты техник и совместное творчество
Начало: На ул. Бурхана Шахиди
«В ходе экскурсии хозяин галереи ответит на вопросы гостей — посетителям откроются подробности повседневной работы художника и суть его произведений»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
50003 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом
Начало: На ул. Гладилова
«Ключевые точки маршрута: управляющая контора 19 века, бюст купца-миллионщика Алафузова, галереи уличного искусства под открытым небом»
10 июня в 11:00
11 июня в 18:00
700₽ за человека
скидка
15%
Билеты
1 час
Билет в галерею-мастерскую Славы Зайцева
Исследуйте необычное искусство Казани с билетом в галерею Зайцева, где каждый экспонат рассказывает свою историю
Начало: В галерее-мастерской Зайцева
«С этим билетом вы побываете в галерее Зайцева без экскурсии»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000850₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника30 мая 2024Прекрасная экскурсия! Место необычное, чем завораживает, как только туда попадаешь. Экскурсовод прекрасно владеет информацией, интересно рассказывает и демонстрирует важные детали. Благодарю
- ААнастасия29 мая 2024Прекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайти точно стоит 👌
- ЕЕлена10 мая 2024Очень интересное и атмосферное место!
- ТТатьяна15 марта 2024Люблю такие места, всегда стараюсь посещать во всех городах, если нахожу подобное андеграундное и хипстерское местечко. Мне понравилась историческая составляющая
- ССветлана4 февраля 2024Уютно и красиво
- ООльга9 января 2024Очень интересное пространство. Творческое. Большая часть работ Славы Зайцева. Живопись из глянцевых журналов и не только. Эдакий их upcycling. Гвозди,
- ННаталья16 сентября 2023Я очень общительный человек, люблю новые знакомства и конечно же интересно общаться с людьми, у которых удивительный и разнообразный внутренний
- ВВалентина23 августа 2023Необычно,интересно,рекомендую!
- ИИрина2 мая 2023Работы этого художник видела давно в интернете. Они меня поразили оригинальностью исполнения. Сейчас нам посчастливилось лично познакомиться со Славой. Его работы наполнены не только желанием показать себя как художника, но и несут социальный посыл-сделать мир чище, добрей.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Галереи»
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