Галереи в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Галереи» в Казани, цены от 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости к художнику: прогулка по личной галерее и закулисью музея теней
скидка
30%
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
В гости к художнику: творческая встреча в его галерее Казани
Эксклюзивная экскурсия в галерею Казани: диалог с мастером, секреты техник и совместное творчество
Начало: На ул. Бурхана Шахиди
«В ходе экскурсии хозяин галереи ответит на вопросы гостей — посетителям откроются подробности повседневной работы художника и суть его произведений»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
50003 500 за человека
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом
Начало: На ул. Гладилова
«Ключевые точки маршрута: управляющая контора 19 века, бюст купца-миллионщика Алафузова, галереи уличного искусства под открытым небом»
10 июня в 11:00
11 июня в 18:00
700 за человека
Билет в галерею Зайцева
скидка
15%
Билеты
1 час
11 отзывов
Билет в галерею-мастерскую Славы Зайцева
Исследуйте необычное искусство Казани с билетом в галерею Зайцева, где каждый экспонат рассказывает свою историю
Начало: В галерее-мастерской Зайцева
«С этим билетом вы побываете в галерее Зайцева без экскурсии»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000850 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    30 мая 2024
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Прекрасная экскурсия! Место необычное, чем завораживает, как только туда попадаешь. Экскурсовод прекрасно владеет информацией, интересно рассказывает и демонстрирует важные детали. Благодарю
    Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Билет в галерею Зайцева
    Прекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайти точно стоит 👌
    Прекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайтиПрекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайтиПрекрасное атмосферное место! Уютная мастерская! Впечатляет творчество! Приятным бонусом идет автограф художника на сувенирной продукции) зайти
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Очень интересное и атмосферное место!
    Очень интересное и атмосферное место!Очень интересное и атмосферное место!Очень интересное и атмосферное место!
  • Т
    Татьяна
    15 марта 2024
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Люблю такие места, всегда стараюсь посещать во всех городах, если нахожу подобное андеграундное и хипстерское местечко. Мне понравилась историческая составляющая
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    данной экскурсии: великое в прошлом место. Интересное место в настоящем!!! Обязательно посетите, пока вместо завода не появилось куча модных и дорогих жк!

  • С
    Светлана
    4 февраля 2024
    Билет в галерею Зайцева
    Уютно и красиво
  • О
    Ольга
    9 января 2024
    Билет в галерею Зайцева
    Очень интересное пространство. Творческое. Большая часть работ Славы Зайцева. Живопись из глянцевых журналов и не только. Эдакий их upcycling. Гвозди,
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    скобы, штампы… Не просто - оригинально, а действительно - живописно. Интересно всё рассматривать. Можно посидеть. И даже на качелях покачатся)) Еще замечательная графика Kirill.Plutt. За окном мороз-25, а здесь музыка с виниловых пластинок, теплая атмосфера мастерской… Жаль, не застали самих мастеров))

    Очень интересное пространство. Творческое. Большая часть работ Славы Зайцева. Живопись из глянцевых журналов и не толькоОчень интересное пространство. Творческое. Большая часть работ Славы Зайцева. Живопись из глянцевых журналов и не толькоОчень интересное пространство. Творческое. Большая часть работ Славы Зайцева. Живопись из глянцевых журналов и не толькоОчень интересное пространство. Творческое. Большая часть работ Славы Зайцева. Живопись из глянцевых журналов и не только
  • Н
    Наталья
    16 сентября 2023
    В гости к художнику: прогулка по личной галерее и закулисью музея теней
    Я очень общительный человек, люблю новые знакомства и конечно же интересно общаться с людьми, у которых удивительный и разнообразный внутренний
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    мир! Слава Зайцев именно такой - необыкновенный в своей свободе, в своих рассуждениях и конечно в своих картинах! Мы разговаривали на столь разные темы. Очень многое заставляет задумываться… Обычно свою жизнь мы проживаем в своем кругу… А Слава видит жизнь с разных сторон и как из журнальных фото, складывается цельная картина, так и в жизни он видит гораздо больше, чем мы. Удивительно, что он поднимает социальные темы! Он не боится быть не удобным! Он такой, какой он есть и этим и притягивает к себе! Хотелось говорить, обсуждать, высказывать свое мнение… время встречи пролетело не заметно! Уже внизу в ресторане отгуляли свадьбу, а мы все говорили и говорили… очень рада знакомству и с художником и с его удивительными картинами, идеями и планами! Желаю, как можно быстрее воплотить все в жизнь и придумать еще новое, свободное и смелое! Такие люди, как вы очень нужны миру!

  • В
    Валентина
    23 августа 2023
    В гости к художнику: прогулка по личной галерее и закулисью музея теней
    Необычно,интересно,рекомендую!
  • И
    Ирина
    2 мая 2023
    В гости к художнику: прогулка по личной галерее и закулисью музея теней
    Работы этого художник видела давно в интернете. Они меня поразили оригинальностью исполнения. Сейчас нам посчастливилось лично познакомиться со Славой. Его работы наполнены не только желанием показать себя как художника, но и несут социальный посыл-сделать мир чище, добрей.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Галереи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В гости к художнику: прогулка по личной галерее и закулисью музея теней
  2. Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
  3. Билет в галерею Зайцева
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Галереи" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 3 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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